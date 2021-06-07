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ЕС направил 11 млн евро в госбюджет Узбекистана на улучшение агросектора

ЕС направил 11 млн евро в госбюджет Узбекистана на улучшение агросектора

Условием предоставления грантовой бюджетной поддержки со стороны ЕС является соглашение с правительством, демонстрирующее приверженность фундаментальным... 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T16:17+0500

2021-06-07T16:17+0500

2021-06-07T16:30+0500

экономика

ес

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сельское хозяйство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Европейский союз выделил 142 трлн сумов (11 млн евро) государственному бюджету Узбекистана на поддержку реформ по улучшению агропродовольственного сектора, а также на обеспечение средств к существованию сельского населения республики. Об этом говорится на сайте Делегации Европейского союза в Узбекистане.С начала 2020 года Узбекистан уже дважды принимал переводы от ЕС подобного назначения. Так, общая сумма грантовой поддержки бюджета составила 414 трлн сумов (32 млн евро). Из пандемии в прошлом году выделение средств было ускорено, чтобы мотивировать правительство на продолжение хода реализации ключевых реформ и поддержать жизнестойкость наиболее уязвимого сельского населения. Посол Европейского союза в Узбекистане Шарлотт Адриан подчеркнула, что ЕС стремится поддерживать правительственные реформы, нацеленные, в частности, на развитие более зеленого и устойчивого сельскохозяйственного сектора с учетом изменения климата. Внимания требует и поддержка конкурентоспособности мелких фермеров, которые заслуживают равных возможностей.Напомним, в апреле этого года Узбекистану был предоставлен расширенный доступ к Общей системе преференций ЕС (GSP+) в сфере торговли. При правильном использовании система GSP + должна помочь производителям сельскохозяйственной продукции в получении беспошлинного доступа при экспорте в ЕС.Грантовая поддержка бюджета Узбекистана со стороны ЕС – это уникальный инструмент финансирования, впервые введенный в Узбекистане в 2020 году. Важным условием предоставления грантовой бюджетной поддержки со стороны ЕС на глобальном уровне, также, является соглашение с правительством, демонстрирующее приверженность фундаментальным ценностям демократии, верховенства закона и прав человека.Планируется новая инициатива для дальнейшей поддержки экологически чистого и "умного" развития агропродовольственного сектора и обеспечения средств к существованию в сельской местности.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekskim-fermeram-pomogut-vnedrit-umnye-texnologii-v-selskoe-xozyaystvo-18812090.html

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