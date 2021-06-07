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Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году
Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году
В планах — ремонт и реконструкция 41,3 тысячи километров низковольтных линий электропередачи, а также — 13 тысяч трансформаторных пунктов. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T13:55+0500
2021-06-07T13:58+0500
экономика
энергетика
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана рассказали, насколько вырастут мощности электростанций республики в 2021 году."Рост мощностей с 2016-го составит 52 процента", — рассказали в пресс-службе.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайВ этом году будут отремонтированы и реконструированы 41,3 тысячи километров низковольтных линий электропередачи, а также — 13 тысяч трансформаторных пунктов.В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще восемь.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/stroitelstvo-solnechnoy-fotoelektrostantsii-startovalo-v-surxandare-19022368.html
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энергетика, министерство энергетики узбекистана

Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году

13:55 07.06.2021 (обновлено: 13:58 07.06.2021)
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© SputnikЭлектростанция
Электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© Sputnik
В планах — ремонт и реконструкция 41,3 тысячи километров низковольтных линий электропередачи, а также — 13 тысяч трансформаторных пунктов.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана рассказали, насколько вырастут мощности электростанций республики в 2021 году.

В 2020-м она составляла 14 тысяч МВт, а в 2021-и достигнет 15,8 тысячи МВт, отмечается в публикации на Telegram-канале Минэнерго.

"Рост мощностей с 2016-го составит 52 процента", — рассказали в пресс-службе.
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В этом году будут отремонтированы и реконструированы 41,3 тысячи километров низковольтных линий электропередачи, а также — 13 тысяч трансформаторных пунктов.
В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще восемь.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству солнечной фотоэлектрической станции в Шерабадском районе Сурхандарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
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1 июня, 13:42
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