https://uz.sputniknews.ru/20210607/naskolko-vyrastut-moschnosti-elektrostantsiy-uzbekistana-v-2021-godu-19122445.html

Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году

Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году

В планах — ремонт и реконструкция 41,3 тысячи километров низковольтных линий электропередачи, а также — 13 тысяч трансформаторных пунктов. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T13:55+0500

2021-06-07T13:55+0500

2021-06-07T13:58+0500

экономика

энергетика

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана рассказали, насколько вырастут мощности электростанций республики в 2021 году."Рост мощностей с 2016-го составит 52 процента", — рассказали в пресс-службе.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайВ этом году будут отремонтированы и реконструированы 41,3 тысячи километров низковольтных линий электропередачи, а также — 13 тысяч трансформаторных пунктов.В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще восемь.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/stroitelstvo-solnechnoy-fotoelektrostantsii-startovalo-v-surxandare-19022368.html

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энергетика, министерство энергетики узбекистана