https://uz.sputniknews.ru/20210607/naskolko-vyrastut-moschnosti-elektrostantsiy-uzbekistana-v-2021-godu-19122445.html
Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году
Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году
В планах — ремонт и реконструкция 41,3 тысячи километров низковольтных линий электропередачи, а также — 13 тысяч трансформаторных пунктов. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T13:55+0500
2021-06-07T13:55+0500
2021-06-07T13:58+0500
экономика
энергетика
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана рассказали, насколько вырастут мощности электростанций республики в 2021 году."Рост мощностей с 2016-го составит 52 процента", — рассказали в пресс-службе.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайВ этом году будут отремонтированы и реконструированы 41,3 тысячи километров низковольтных линий электропередачи, а также — 13 тысяч трансформаторных пунктов.В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще восемь.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/stroitelstvo-solnechnoy-fotoelektrostantsii-startovalo-v-surxandare-19022368.html
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энергетика, министерство энергетики узбекистана
Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году
13:55 07.06.2021 (обновлено: 13:58 07.06.2021)
В планах — ремонт и реконструкция 41,3 тысячи километров низковольтных линий электропередачи, а также — 13 тысяч трансформаторных пунктов.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана рассказали, насколько вырастут мощности электростанций республики в 2021 году.
В 2020-м она составляла 14 тысяч МВт, а в 2021-и достигнет 15,8 тысячи МВт, отмечается в публикации на Telegram-канале Минэнерго.
"Рост мощностей с 2016-го составит 52 процента", — рассказали в пресс-службе.
В этом году будут отремонтированы и реконструированы 41,3 тысячи километров низковольтных линий электропередачи, а также — 13 тысяч трансформаторных пунктов.
В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций. До конца года планируется ввести в эксплуатацию
еще восемь.