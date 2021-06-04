https://uz.sputniknews.ru/20210604/na-osvoenie-priaralya-vydelyat-300-mln-19082772.html

Узбекистан готов совершить "экологический прорыв" в зоне Приаралья

Узбекистан готов совершить "экологический прорыв" в зоне Приаралья

Ранее ООН единогласно приняла резолюцию по статусу Приаралья: регион был объявлен зоной экологических инноваций и технологий. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T08:34+0500

2021-06-04T08:34+0500

2021-06-04T09:16+0500

общество

приаралье

аральское море

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/766/53/7665348_0:182:3264:2018_1920x0_80_0_0_5da001c4978bb79f2f97a1412dbca424.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Власти Узбекистана планируют выделить на проект по освоению Приаралья 300 миллионов долларов. Об этом было объявлено в ходе открытого диалога с участием Национальной ассоциации электронных СМИ в Нукусе.Деньги будут направлены на несколько ключевых проектов:Ранее ООН единогласно приняла резолюцию по статусу Приаралья: регион был объявлен зоной экологических инноваций и технологий.Кроме того, узбекские власти активно разрабатывают меры по освоению ценных ресурсов, которые имеются в данном районе. Так, в конце мая правительство приняло постановление, касающееся расширения сырьевой базы для глубокой переработки природного сырья и полезных ископаемых Каракалпакстана.

https://uz.sputniknews.ru/20200714/Kak-dary-Arala-pomogut-ukrepit-promyshlennost-Uzbekistana--postanovlenie-14532757.html

приаралье

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

приаралье, аральское море, узбекистан