https://uz.sputniknews.ru/20210604/na-osvoenie-priaralya-vydelyat-300-mln-19082772.html
Узбекистан готов совершить "экологический прорыв" в зоне Приаралья
Узбекистан готов совершить "экологический прорыв" в зоне Приаралья
Ранее ООН единогласно приняла резолюцию по статусу Приаралья: регион был объявлен зоной экологических инноваций и технологий. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T08:34+0500
2021-06-04T08:34+0500
2021-06-04T09:16+0500
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приаралье
аральское море
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Власти Узбекистана планируют выделить на проект по освоению Приаралья 300 миллионов долларов. Об этом было объявлено в ходе открытого диалога с участием Национальной ассоциации электронных СМИ в Нукусе.Деньги будут направлены на несколько ключевых проектов:Ранее ООН единогласно приняла резолюцию по статусу Приаралья: регион был объявлен зоной экологических инноваций и технологий.Кроме того, узбекские власти активно разрабатывают меры по освоению ценных ресурсов, которые имеются в данном районе. Так, в конце мая правительство приняло постановление, касающееся расширения сырьевой базы для глубокой переработки природного сырья и полезных ископаемых Каракалпакстана.
https://uz.sputniknews.ru/20200714/Kak-dary-Arala-pomogut-ukrepit-promyshlennost-Uzbekistana--postanovlenie-14532757.html
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приаралье, аральское море, узбекистан
Узбекистан готов совершить "экологический прорыв" в зоне Приаралья
08:34 04.06.2021 (обновлено: 09:16 04.06.2021)
Ранее ООН единогласно приняла резолюцию по статусу Приаралья: регион был объявлен зоной экологических инноваций и технологий.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Власти Узбекистана планируют выделить на проект по освоению Приаралья 300 миллионов долларов.
Об этом было объявлено
в ходе открытого диалога с участием Национальной ассоциации электронных СМИ в Нукусе.
Деньги будут направлены на несколько ключевых проектов:
по улучшению качества питьевой воды;
по охране здоровья и занятости населения;
по модернизации ирригационно-мелиоративных систем в регионе.
Ранее ООН единогласно приняла резолюцию по статусу Приаралья: регион был объявлен
зоной экологических инноваций и технологий.
Кроме того, узбекские власти активно разрабатывают меры по освоению ценных ресурсов, которые имеются в данном районе.
Так, в конце мая правительство приняло постановление
, касающееся расширения сырьевой базы для глубокой переработки природного сырья и полезных ископаемых Каракалпакстана.