https://uz.sputniknews.ru/20210607/v-sergeliyskom-rayone-nashli-istochnik-nepriyatnogo-zapaxa-19118182.html

В Сергелийском районе нашли источник неприятного запаха

В Сергелийском районе нашли источник неприятного запаха

Информацию передали в хокимият Ташкента, где было решено приостановить деятельность предприятий, расположенных в окрестностях канализационного очистного... 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T10:57+0500

2021-06-07T10:57+0500

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общество

запах

хокимият

сергелийский район

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Городские власти наконец определили источник неприятного запаха в Сергелийском районе. Установить причину удалось благодаря действиям рабочей группы из числа представителей Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного контроля и экологов. Специалисты подробно изучили деятельность канализационного очистного сооружения "Салар", проанализировали техническое и технологическое состояние оборудования, а также изучили работу предприятий на территории махаллей "Узгариш" и "Нугойкургон", жители которых особенно жаловались на неприятный запах.Вместе с тем был осмотрен сам канал и выявлены случаи незаконного сброса отходов. Всю информацию передали в хокимият Ташкента, где было решено приостановить деятельность предприятий, расположенных в окрестностях канализационного очистного сооружения "Салар". После реализации этого поручения неприятный запах прекратился.В настоящий момент рабочая группа продолжает изучать деятельность очистных объектов.Напомним, этой проблемой в городском хокимияте занимаются уже несколько месяцев. В начале мая уже называлась предположительная причина неприятного запаха и было озвучено решение остановить деятельность предприятий, находящихся близ водоочистного сооружения "Салар".

https://uz.sputniknews.ru/20210511/kommunalschiki-nazvali-osnovnuyu-prichinu-nepriyatnogo-zapaxa-v-tashkente-18667042.html

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запах, хокимият, сергелийский район