https://uz.sputniknews.ru/20210608/kak-vybrat-i-kupit-videokartu-dlya-pk-kogda-vse-vokrug-maynyat-19122067.html

Как выбрать и купить видеокарту для ПК, когда все вокруг майнят

Как выбрать и купить видеокарту для ПК, когда все вокруг майнят

Почему за последние годы так сильно подорожали видеокарты? При чем тут майнинг и какие прогнозы дают эксперты? Возможно ли купить видеокарту по нормальной... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T18:00+0500

2021-06-08T18:00+0500

2021-06-08T18:00+0500

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Разбираемся во всем в обзоре.Кризис на рынке видеокарт для ПКЕще 5-10 лет назад видеокарты мог позволить себе почти каждый, но сегодня купить их почти невозможно: или нет на прилавках, или они стоят запредельных денег — от 80 до 200-300 тысяч рублей.Иногда на рынке появляются предложения по нормальной цене, но "урвать" их почти невозможно. Даже если вы будете караулить у дверей магазина, будьте уверены — перекупщики окажутся быстрее и ловчее.Какую видеокарту для ПК выбрать в 2021 году?PR-специалист Ассоциации компаний интернет-торговли Наталья Галкина предлагает такие возможные решения:Есть еще одно решение — купить подержанную видеокарту. Зачастую на торговых площадках предлагаются устройства, которые использовались в майнинге. И это не всегда плохо. Купить видеокарту после майнинга — не значит купить барахло. Износ и правда есть, но он касается механических частей, а не электронных. Но это поправимо, и стоит ремонт не так дорого.Важно: если покупать подержанную видеокарту, то только устаревшую, поскольку майнеру нет смысла продавать новейшее, надежное устройство.Если же майнер продает устаревшую видеокарту, то скорее всего это связано с тем, что в ней попросту перестало хватать объема памяти. За сколько можно купить подержанные видеокарты? Их можно приобрести в среднем за 15-20 тысяч рублей. Но перед тем как купить, изучите другие предложения и стоимость. Если цена выбивается из общего ряда, то, значит, что-то здесь не так.Что делать геймерам?PR-директор компании Wargaming в СНГ Иван Живица рассказал, как решают проблему с видеокартами для игроков.При этом иногда докупают оперативную память или по возможности обновляют процессоры. Также Иван Живица обратил внимание, что многие геймеры сейчас находят выход и в том, что приобретают консоли прошлого поколения, которые есть на рынке в достаточном количестве. Мобильные устройства намного доступнее для пользователей по цене, при этом количество и качество игр постоянно растет.Почему видеокарты для ПК так подорожали?Проблема с поставками видеокарт началась с прошлого лета и значительно обострилась осенью 2020 года, рассказала PR-специалист АКИТ Наталья Галкина.Прежде всего, это было связано с избыточным спросом на товар и сменой продуктовых линеек. Спрос на фоне перехода на удаленную работу стабильно возрастал, а проблемы цепочки поставок увеличивались. Дополнительным фактором дефицита стала динамика курсов криптовалюты Ethereum, стоимость которой в долларовом эквиваленте выросла от 100$ в марте 2020 года до 4000$ в марте-апреле 2021-го.Также есть сложности с поставкой редкоземельных элементов для производства новых видеокарт.Сейчас тайваньская компания TSMC, которая является лидером по производству чипов, испытывает проблемы на производстве, не говоря о том, что у рабочих часто выявляют COVID-19.А производство чипов сконцентрировано в основном именно в Тайване.КриптоэраПоявление системы blockchain наложило огромный отпечаток на весь технологический мир. В том числе на рынок видеокарт.Blockchain — это последовательная цепочка блоков (chain — цепь, block — блок), в которой содержится информация о всех проведенных транзакциях. По сути, это такой электронный дневник, где фиксируется, кто что и кому перевел. И конца у этого "дневника" нет, он постоянно дополняется записями о новых транзакциях. В итоге образуется действительно что-то вроде цепочки.Оперируют внутри этой системы криптовалютой — именно ее можно друг другу переводить и накапливать в электронных кошельках. Самой известной в мире криптовалютой пока остается биткоин. Он был создан в 2009 году, кем — точно неизвестно. Это до сих пор остается загадкой, есть лишь предположения.Вся система блокчейна и криптовалюты основана на криптографии.Интересно, что в этой системе нет какого-то центрального органа, который контролируют все операции. Работа системы гарантирована математикой, а не репутацией организации или же отдельного человека.Кто такие майнеры и зачем нужныМайнеры — это те, кто создает новые блоки в цепи. В награду каждый из них получает какое-то количество биткоинов (каждый год курс разный). Например, в 2009-2012 гг. награда за новый блок составляла 50 биткойнов, в 2017-м— 12,5 биткойна.Подобные награды — единственный способ эмиссии биткойна. То есть все новые биткойны создаются именно с помощью майнинга.Блоки обрабатываются ("трясутся") и подтверждаются майнерами. Однако проблема в том, что генерируется блок только раз в 10 минут. А конкуренция в области майнинга в последние годы стала большая, поэтому чей именно блок присоединится к цепочке — вопрос удачи и хорошего расчета. Некоторые энтузиасты-майнеры объединяются в "пулы" — они "трясут" один и тот же блок-кандидат все вместе, а потом делят награду между собой.Майнинговые фермыВ последние годы майнинг-технологии пошли еще дальше: появились специальные устройства ASIC, которые позволяют более эффективно "трясти" блоки биткоина. Мощность этих устройств намного выше возможностей обычного компьютера.Затем появились "фермы": это места, где сконцентрировано большое количество систем для майнинга. Отличительная особенность эти "ферм" — то, что они ежедневно потребляют колоссальное количество электроэнергии, которая, разумеется, не бесплатная. Потому предприимчивые владельцы по возможности стараются размещать майнинг-фермы около ГЭС.А при чем тут видеокарты?Видеокарта, напомним, — это то, что обрабатывает огромные объемы математических уравнений (чтобы выдать на экран видео, например) за считанные секунды.Поэтому данное устройство как нельзя лучше походит для майнинга, в котором главная задача — быстро обработать большие и однообразные массивы информации.Если для биткоина обычные видеокарты уже давно не дают необходимой производительности, то для большого количества других криптовалют мощная видеокарта является оптимальным средством по уровню затрат производительности. Поэтому даже при нынешних ценах видеокарты скупаются и за несколько месяцев окупаются, подчеркнул эксперт.Но неужели нельзя использовать другие части ПК? Можно. Например, некоторые энтузиасты пытаются майнить дома, используя процессор, но это не так эффективно, как в случае с видеокартой.Причин несколько: На крупных "фермах" таких видеокарт может быть тысячи. Например, вот так выглядит одна из крупнейших майнинг-ферм Giga Watt. Она расположена в американском штате Вашингтон.То, что изображено на фотографии, лишь одно из 22 строений. Здесь размещены и работают по меньшей мере 1,7 тысячи видеокарт и столько же устройств ASIC.Как производители видеокарт и создатели криптовалют борются с проблемойПроизводители видеокарт предпринимают определенные усилия по защите оборудования, запрещая на аппаратном уровне использование видеокарт для просчетов алгоритмов криптовалют. Например, есть антимайнинговая защита Nvidia. Выход из ситуации эксперт видит в выпуске специализированных устройств с определенными аппаратными изменениями, которые бы ограничивали их использование в бытовых целях. Пока что из-за того, что спрос превышает предложение, а тотальный дефицит чипов продолжает усиливаться, данные меры не приносят ощутимого результата.Значит, выхода нет? А что делать с перекупщиками?PR-специалист АКИТ Наталья Галкина считает, что производители видеокарт завязаны ограничением по поставкам от производителей чипов для этих самых видеокарт. А производители чипов, в свою очередь, смещают поставки в сторону более дорогих продуктов, максимизируя собственную выручку. Что же касается перекупщиков, то с ними сложно бороться, считает эксперт. Российское законодательство достаточно лояльно относится к покупателям: в рамках публичной оферты нельзя ограничивать количество товара в одни руки. Кризис с видеокартами для ПК — надолго?Продолжаться это будет достаточно долго, по очень оптимистичным прогнозам – до середины 2022 года, подчеркнул аналитик Карен Казарян.Сейчас курс биткоина упал относительно недавнего максимума, поэтому ситуация на рынке видеокарт скорее всего стабилизируется, поскольку колебания курса криптовалюты приводит к схожему изменению спроса на видеокарты, пояснил основатель проекта Digital Partners consulting, член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий, секция "Блокчейн и криптовалюты" Петр Дворянкин.

https://uz.sputniknews.ru/20210514/kriptomilliarder-vitalik-buterin-pojertvoval-indii-1-mlrd-na-borbu-s-koronavirusom-18730791.html

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Анна Глушенкова

Анна Глушенкова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Глушенкова

it-технологии, криптовалюта, биткоин, покупка, компьютер, технологии