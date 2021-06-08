https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-uzbekistane-s-1-iyulya-otmenyaetsya-vydacha-inn-fizicheskim-litsam-19134473.html
В Узбекистане с 1 июля отменяется выдача ИНН физическим лицам
В Узбекистане с 1 июля отменяется выдача ИНН физическим лицам
Кроме того, с 1 июня текущего года при выдаче 16-летним гражданам ID-карт также их будут ставить на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T10:02+0500
2021-06-08T10:02+0500
2021-06-08T10:08+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Узбекистане с 1 июня 2021 года отменено требование, согласно которому госорганы и учреждения имеют право запрашивать у граждан документы об учете физических лиц-налогоплательщиков в органах государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба ГНК со ссылкой на указ президента.По информации комитета, теперь организации и учреждения при приеме на работу физических лиц должны самостоятельно запрашивать ИНН кандидатов в налоговых органах или через межведомственную платформу "Электронное правительство".К тому же с 1 июня текущего года при выдаче 16-летним гражданам ID-карт также их будут ставить на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков.В связи с этим, с 1 июля 2021-го учет налогоплательщиков в налоговых органах планируется осуществлять с использованием персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ). Таким образом, отменяется оказание госуслуг гражданам по выдаче идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).Отмечается, что ПИНФЛ станет единым идентификатором, подтверждающим личность гражданина при оказании государственных, банковских, социальных и других услуг. В соответствии с указом, запрещается ведение госорганами и организациями отдельных номеров, идентифицирующих физических лиц.
https://uz.sputniknews.ru/20200421/GNK-vernul-nalogoplatelschikam-bolee-350-mlrd-sumov-v-schet-NDS-13972184.html
https://uz.sputniknews.ru/20210220/Spetsialisty-GNK-proveli-uskorennye-proverki-nalogoplatelschikov--itogi-16052719.html
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государственный налоговый комитет, налоги, указ, узбекистан
В Узбекистане с 1 июля отменяется выдача ИНН физическим лицам
10:02 08.06.2021 (обновлено: 10:08 08.06.2021)
Кроме того, с 1 июня текущего года при выдаче 16-летним гражданам ID-карт также их будут ставить на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
В Узбекистане с 1 июня 2021 года отменено требование, согласно которому госорганы и учреждения имеют право запрашивать у граждан документы об учете физических лиц-налогоплательщиков в органах государственной налоговой службы. Об этом сообщает
пресс-служба ГНК со ссылкой на указ президента.
По информации комитета, теперь организации и учреждения при приеме на работу физических лиц должны самостоятельно запрашивать ИНН кандидатов в налоговых органах или через межведомственную платформу "Электронное правительство".
К тому же с 1 июня текущего года при выдаче 16-летним гражданам ID-карт также их будут ставить на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков.
В связи с этим, с 1 июля 2021-го учет налогоплательщиков в налоговых органах планируется осуществлять с использованием персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ). Таким образом, отменяется оказание госуслуг гражданам по выдаче идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Отмечается, что ПИНФЛ станет единым идентификатором, подтверждающим личность гражданина при оказании государственных, банковских, социальных и других услуг. В соответствии с указом, запрещается ведение госорганами и организациями отдельных номеров, идентифицирующих физических лиц.