https://uz.sputniknews.ru/20210609/na-torgi-vystavleny-pervye-mesta-dlya-chastnyx-dorojnyx-radarov-19163810.html

На торги выставлены первые места для частных дорожных радаров

На торги выставлены первые места для частных дорожных радаров

Пока в аукционе участвуют два региона, выставившие на торги три лота. В ближайшее время аналогичные предложения появятся и из других областей. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T12:48+0500

2021-06-09T12:48+0500

2021-06-09T12:52+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. На электронной торговой площадке Е-auksion появились в продаже первые места для установки камер и радаров для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщают в ГУБДД МВД.Пока в аукционе участвуют два региона, выставившие на торги три лота. Так, в Багатском районе Хорезмской области предлагается участок для установки четырех умных камер и двух радаров, а в городе Хиве — место для четырех камер и одного радара.Одну камеру и один радар предлагается установить в Касансайском районе Наманганской области. Стартовые цены на них варьируются от от 1,47 млн до 3,92 млн сумов. Как сообщается, в ближайшее время аналогичные предложения появятся и в других регионах.Информация о дислокации участка, транспортном потоке в районе и выявленных нарушениях за последние два года публикуется в открытом доступе, уточнили в ведомстве.Порядок реализации мест для установки средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения через торговую электронную площадку Е-auksion прописан в постановлении Кабинета министров Узбекистана №232 от 21 апреля текущего года.Согласно документу, онлайн-аукционы проводятся на основе регламента, утвержденного Центром организации электронных онлайн-аукционов и Министерством внутренних дел.

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