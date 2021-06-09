https://uz.sputniknews.ru/20210609/na-torgi-vystavleny-pervye-mesta-dlya-chastnyx-dorojnyx-radarov-19163810.html
На торги выставлены первые места для частных дорожных радаров
На торги выставлены первые места для частных дорожных радаров
Пока в аукционе участвуют два региона, выставившие на торги три лота. В ближайшее время аналогичные предложения появятся и из других областей. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T12:48+0500
2021-06-09T12:48+0500
2021-06-09T12:52+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. На электронной торговой площадке Е-auksion появились в продаже первые места для установки камер и радаров для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщают в ГУБДД МВД.Пока в аукционе участвуют два региона, выставившие на торги три лота. Так, в Багатском районе Хорезмской области предлагается участок для установки четырех умных камер и двух радаров, а в городе Хиве — место для четырех камер и одного радара.Одну камеру и один радар предлагается установить в Касансайском районе Наманганской области. Стартовые цены на них варьируются от от 1,47 млн до 3,92 млн сумов. Как сообщается, в ближайшее время аналогичные предложения появятся и в других регионах.Информация о дислокации участка, транспортном потоке в районе и выявленных нарушениях за последние два года публикуется в открытом доступе, уточнили в ведомстве.Порядок реализации мест для установки средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения через торговую электронную площадку Е-auksion прописан в постановлении Кабинета министров Узбекистана №232 от 21 апреля текущего года.Согласно документу, онлайн-аукционы проводятся на основе регламента, утвержденного Центром организации электронных онлайн-аукционов и Министерством внутренних дел.
https://uz.sputniknews.ru/20210425/kamery-ustanovil--bonus-poluchil-gai-otdadut-predprinimatelyam-50-ot-summy-shtrafov-18484882.html
https://uz.sputniknews.ru/20210329/guvd-tashkenta-nazvalo-rayony-lidery-po-chislu-nochnyx-narusheniy-pdd-18011959.html
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онлайн-аукцион, губдд, пдд
На торги выставлены первые места для частных дорожных радаров
12:48 09.06.2021 (обновлено: 12:52 09.06.2021)
Пока в аукционе участвуют два региона, выставившие на торги три лота. В ближайшее время аналогичные предложения появятся и из других областей.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
На электронной торговой площадке Е-auksion появились в продаже первые места для установки камер и радаров для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщают
в ГУБДД МВД.
Пока в аукционе участвуют два региона, выставившие на торги три лота. Так, в Багатском районе Хорезмской области предлагается участок для установки четырех умных камер и двух радаров, а в городе Хиве — место для четырех камер и одного радара.
Одну камеру и один радар предлагается установить в Касансайском районе Наманганской области. Стартовые цены на них варьируются от от 1,47 млн до 3,92 млн сумов. Как сообщается, в ближайшее время аналогичные предложения появятся и в других регионах.
"Объект закрепляется за победителем онлайн-аукциона с правом передачи другим предпринимателям на основании права собственности на неопределенный срок", — говорится в сообщении ГУБДД.
Информация о дислокации участка, транспортном потоке в районе и выявленных нарушениях за последние два года публикуется в открытом доступе, уточнили в ведомстве.
Порядок реализации мест для установки средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения через торговую электронную площадку Е-auksion прописан в постановлении Кабинета министров Узбекистана №232 от 21 апреля текущего года.
Согласно документу, онлайн-аукционы проводятся на основе регламента, утвержденного Центром организации электронных онлайн-аукционов и Министерством внутренних дел.