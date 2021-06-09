https://uz.sputniknews.ru/20210609/zelenskiy-pristupil-k-ekonomicheskomu-unichtojeniyu-belarusi-19158882.html

Зеленский приступил к экономическому уничтожению Беларуси

Зеленский приступил к экономическому уничтожению Беларуси

Сегодня вступает в силу постановление белорусского правительства, ограничивающее импорт в Беларусь трех десятков видов товаров украинского происхождения. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T10:15+0500

2021-06-09T10:15+0500

2021-06-09T10:25+0500

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Формально в отношении этих товаров вводится разовое лицензирование. Лицензии будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Пока ограничительная мера введена на шесть месяцев.Официально ограничения введены "в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли". Фактически же постановление белорусского правительства было принято на следующий день после решения Украины о прекращении авиасообщения с Беларусью из-за якобы принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске, что является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Такое обоснование запрета озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Объемы экспорта в Беларусь попавших формально под ограничение, а фактически под запрет украинских товаров в 2020 году составили 112,6 миллиона долларов — около 8,5 процента от общего объема украинского экспорта в белорусском направлении, по данным украинской службы статистики (по белорусским данным — 139 миллионов и десять процентов). Решение похоже на сигнал от Александра Лукашенко, призывающего Владимира Зеленского прекратить портить отношения между странами и демонстрирующего, что украинской экономике может быть куда больнее, чем белорусской. Однако вряд ли этот сигнал будет услышан: украинская власть больше напоминает колониальную администрацию. А таковая всегда действует в интересах не возглавляемой территории, а метрополии.Если говорить о постмайданных временах, то после некоторых недоразумений в торговле, произошедших между Беларусью и Украиной весной-летом 2014 года, к августу в двухсторонних отношениях наступила полная идиллия.Беларусь стала главным поставщиком нефтепродуктов на Украину, а по мере углубления российско-украинской санкционной войны — и главным поставщиком удобрений. Кстати, украинский КрАЗ, который сейчас пребывает в процедуре банкротства, добили совместными усилиями Лукашенко и Порошенко: Беларусь с 2014 года начала массовые поставки на Украину машинокомплектов МАЗ, к которым на заводах Порошенко прикручивали колеса. После этого значительная часть машин под маркой "Богдан" попадала украинским военным.Вообще, военно-техническое сотрудничество двух стран — отдельная тема. Именно Беларусь была главным поставщиком авиационного топлива Украине в период острой фазы конфликта на Донбассе — причем топливо ввозилось на условиях отсрочки платежа. А еще были поставки двигателей Ярославского моторного завода, аккумуляторов для военной техники, ряда комплектующих (вроде систем наведения, тепловизоров и приборов ночного видения), передача технологий (например, системы наведения для ПТРК "Стугна-П") и тому подобное.С другой стороны, Беларусь стала шлюзом для ввоза в Россию запрещенных украинских товаров — разумеется, как сделанных в Беларуси. Речь, в частности, идет о торговом и электрическом оборудовании, сельскохозяйственной технике, комплектующих к железнодорожной технике и так далее. Оценочно этот поток составлял от 200 миллионов долларов. Периодически схема использовалась и в обратном направлении. Можно, например, вспомнить поставки "белорусского" угля на Украину.Наконец, Беларусь все годы была хабом для перелетов из Москвы в Киев и обратно.Первые признаки прекращения идиллии пришлись на 2019-й, когда Украина ввела заградительную пошлину на цемент. Годом позже появилась подобная пошлина на газобетонные блоки. В апреле 2020-го со ссылкой на необходимость препятствовать пандемии Украина до конца года запретила импорт белорусской электроэнергии.К самым же решительным действиям Украина перешла в апреле нынешнего года, когда ее руководство уже находилось в санкционном угаре. Двадцать шестого апреля были введены специальные пошлины в размере 35 процентов в отношении белорусских автобусов, грузовых и специальных автомобилей.На все это ответов не было, хотя понятно, что в Беларуси всегда присутствовали негласные способы защиты внутреннего рынка.Спусковым крючком для официальных ответных мер Беларуси стало прекращение авиасообщения. И хотя одновременно Киев в очередной раз запретил импорт белорусской электроэнергии, ответ "прилетел" именно на политические санкции, каковыми воспринимается запрет полетов. Причем, по слухам, ответ этот касается и запрета на белорусскую "перепаковку" украинских товаров для поставок в Россию. Что увеличивает украинские потери в 2,5 раза.Нужно сказать, что паритета в торговле Украины и Беларуси не наблюдалось с 2008 года. С тех пор Беларусь стабильно больше вывозила товаров на Украину, чем ввозила оттуда.В последние годы разрыв в поставках стал двух-, а то и трехкратным: дефицит Украины составлял полтора-два миллиарда долларов в год. Это могло породить в Киеве иллюзию, что разрыв отношений больше ударит по Минску.Но все не так просто. Дело в структуре торговли.Скажем, в прошлом году больше половины поставок из Беларуси на Украину пришлось на нефтепродукты. Украина самостоятельно производить их не в состоянии. Купить так же дешево, как в Беларуси, нигде не может. Недаром на Украине недавно случилась чуть ли не паника по поводу сокращения поставок дизельного топлива и бензина в связи с ремонтом Мозырского НПЗ. И большое облегчение — в связи с тем, что в Мозыре изыскали некоторые объемы для Украины.Следующая товарная группа по объемам поставок — это удобрения, их в прошлом году было поставлено на 290 миллионов долларов. После введения эмбарго на поставку удобрений из России Украине просто негде купить качественные и относительно недорогие удобрения (особенно сложные), кроме Беларуси, чтобы покрыть дефицит. Запрет — это опять выстрел себе в ногу.Можно прикрыть поставки транспортных средств, что уже частично и сделано. Но и тут есть нюанс: по Украине ездит очень много автобусов, грузовиков и специальной техники МАЗ (включая армейские грузовики). И все они нуждаются в обслуживании и запасных частях. Их можно, например, продавать по существенно более высокой цене.Еще есть поставки на 100 миллионов долларов древесины и изделий из нее. Их Украине тоже будет заместить сложно, а своей древесины скоро уже и не останется.Обнуление изрядно сократившегося военно-технического сотрудничества тоже не в плюс Киеву.А вот Украина не поставляет в Беларусь никаких уникальных товаров, которые нельзя было бы заместить поставками с любого из сопредельных рынков по сходной цене.Казалось бы, торговая война при таких условиях невыгодна Киеву. Как не было ни малейшего смысла ее провоцировать, запрещая авиасообщение. Но это было бы так, если бы украинское руководство было самостоятельно. А поскольку это не так, то в рамках нынешнего западного курса на свержение Лукашенко Зеленский и Ко будут с удовольствием делать все новые и новые выстрелы себе в ногу.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210527/boevye-gei-atakuyut-belarus-iz-pribaltiki-18933727.html

https://uz.sputniknews.ru/20210529/pochemu-u-zapada-net-priemov-protiv-lukashenko-18974776.html

https://uz.sputniknews.ru/20210602/zelenskiy-prigotovil-vashingtonu-i-bryusselyu-schedryy-podarok-19044360.html

https://uz.sputniknews.ru/20210416/kiev-gotov-k-triumfu-v-evrope-gotova-li-evropa--neizvestno-18372204.html

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владимир зеленский, экономика, украина, беларусь