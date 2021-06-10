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Церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе - Sputnik Узбекистан
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Президент Узбекистана в ходе двухдневной поездки посетит Душанбе и Худжанд, а также проведет переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/19200946.html
Президент Таджикистана наградил Мирзиёева орденом "Зарринтадж" I-й степени
Президент Таджикистана наградил Мирзиёева орденом "Зарринтадж" I-й степени
Глава Узбекистана удостоен почетной награды за развитие взаимовыгодного торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T22:01+0500
2021-06-10T22:03+0500
официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 10 июн — Sputnik. Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева почетным орденом. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу главы государства.Торжественная церемония прошла в госкомплексе "Кохи Борбад" в Душанбе. В рамках мероприятия Рахмон преподнес президенту Узбекистана орден "Зарринтадж" ("Золотая корона") I-й степени.Согласно указу, награда вручена за безупречные заслуги в укреплении межгосударственных отношений, добрососедство между таджикским и узбекским народами..Мирзиёев удостоен ордена в связи с развитием взаимовыгодного торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами, отмечено в документе.По данным Sputnik Таджикистан, орденом "Зарринтадж" награждаются государственные и общественные деятели за выдающиеся заслуги перед страной, активную государственную и общественно-политическую деятельность, высокие достижения в проведении в жизнь демократических преобразований и экономических реформ, развитии науки и культуры.Ранее лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан с официальным визитом. Президент пробудет в республике с 10 по 11 июня. В ходе поездки он посетит Согдийскую область.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/mirziyoev-priglasil-raxmona-v-tashkent-s-otvetnym-vizitom-19188869.html
https://uz.sputniknews.ru/20210610/shavkat-mirziyoev-i-emomali-raxmon-otkryli-dva-znachimyx-sotsialnyx-obekta-19194760.html
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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан

Президент Таджикистана наградил Мирзиёева орденом "Зарринтадж" I-й степени

22:01 10.06.2021 (обновлено: 22:03 10.06.2021)
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© Пресс-служба президента Таджикистана Президент Таджикистана Эмомали Рахмон наградил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева почетным орденом
 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон наградил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева почетным орденом - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Пресс-служба президента Таджикистана
Глава Узбекистана удостоен почетной награды за развитие взаимовыгодного торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами.
ДУШАНБЕ, 10 июн — Sputnik. Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева почетным орденом. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Торжественная церемония прошла в госкомплексе "Кохи Борбад" в Душанбе. В рамках мероприятия Рахмон преподнес президенту Узбекистана орден "Зарринтадж" ("Золотая корона") I-й степени.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
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Вчера, 15:00
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Согласно указу, награда вручена за безупречные заслуги в укреплении межгосударственных отношений, добрососедство между таджикским и узбекским народами..
Мирзиёев удостоен ордена в связи с развитием взаимовыгодного торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами, отмечено в документе.
Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев запустили новую школу и оздоровительный комплекс - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли два значимых социальных объекта
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По данным Sputnik Таджикистан, орденом "Зарринтадж" награждаются государственные и общественные деятели за выдающиеся заслуги перед страной, активную государственную и общественно-политическую деятельность, высокие достижения в проведении в жизнь демократических преобразований и экономических реформ, развитии науки и культуры.
Ранее лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан с официальным визитом. Президент пробудет в республике с 10 по 11 июня. В ходе поездки он посетит Согдийскую область.
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