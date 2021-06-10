https://uz.sputniknews.ru/20210610/19200946.html

Президент Таджикистана наградил Мирзиёева орденом "Зарринтадж" I-й степени

Президент Таджикистана наградил Мирзиёева орденом "Зарринтадж" I-й степени

Глава Узбекистана удостоен почетной награды за развитие взаимовыгодного торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T22:01+0500

2021-06-10T22:01+0500

2021-06-10T22:03+0500

официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года

эмомали рахмон

шавкат мирзиёев

таджикистан

узбекистан

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ДУШАНБЕ, 10 июн — Sputnik. Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева почетным орденом. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу главы государства.Торжественная церемония прошла в госкомплексе "Кохи Борбад" в Душанбе. В рамках мероприятия Рахмон преподнес президенту Узбекистана орден "Зарринтадж" ("Золотая корона") I-й степени.Согласно указу, награда вручена за безупречные заслуги в укреплении межгосударственных отношений, добрососедство между таджикским и узбекским народами..Мирзиёев удостоен ордена в связи с развитием взаимовыгодного торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами, отмечено в документе.По данным Sputnik Таджикистан, орденом "Зарринтадж" награждаются государственные и общественные деятели за выдающиеся заслуги перед страной, активную государственную и общественно-политическую деятельность, высокие достижения в проведении в жизнь демократических преобразований и экономических реформ, развитии науки и культуры.Ранее лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан с официальным визитом. Президент пробудет в республике с 10 по 11 июня. В ходе поездки он посетит Согдийскую область.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/mirziyoev-priglasil-raxmona-v-tashkent-s-otvetnym-vizitom-19188869.html

https://uz.sputniknews.ru/20210610/shavkat-mirziyoev-i-emomali-raxmon-otkryli-dva-znachimyx-sotsialnyx-obekta-19194760.html

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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан