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Церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе - Sputnik Узбекистан
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Президент Узбекистана в ходе двухдневной поездки посетит Душанбе и Худжанд, а также проведет переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/shavkat-mirziyoev-i-emomali-raxmon-otkryli-dva-znachimyx-sotsialnyx-obekta-19194760.html
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли два значимых социальных объекта
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли два значимых социальных объекта
При содействии таджикских властей в Ургутском районе Самаркандской области Узбекистана возведена школа, рассчитанная на 1 400 мест. Узбекская сторона при... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T16:32+0500
2021-06-10T16:44+0500
официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В ходе официального визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан лидеры республик открыли два значимых социальных объекта. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу президента."Благодаря современным технологиям главы двух стран ввели в эксплуатацию школу и оздоровительный комплекс "Дружба Таджикистана и Узбекистана", — информируется в релизе.Таким образом, при содействии таджикских властей в Ургутском районе Самаркандской области Узбекистана возведена школа, рассчитанная на 1 400 мест. Здесь учащиеся смогут обучаться в две смены. По информации ведомства, на территории учебного заведения в 1,5 га создан большой стадион. В здании школы расположены современные учебные классы, предметные кабинеты, спортзалы и просторная столовая. В свою очередь, узбекская сторона при содействии Шавката Мирзиёева построила в Губодиенском районе Хатлонской области Таджикистана оздоровительный комплекс на 200 коек. Спецсооружение состоит из 19 отделений и полностью оснащено современным медоборудованием для точной диагностики и своевременного лечения пациентов.Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан с официальным визитом по личному приглашению Эмомали Рахмона. Он пробудет в соседней республике с 10 по 11 июня. В рамках встречи стороны обсудят вопросы укрепления партнерства между странами.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/mirziyoev-o-vizite-v-tadjikistan-my-gotovilis-kak-nikogda-19183778.html
https://uz.sputniknews.ru/20210610/mirziyoev-priglasil-raxmona-v-tashkent-s-otvetnym-vizitom-19188869.html
https://uz.sputniknews.ru/20210610/raxmon-lichno-vstretil-mirziyoeva-v-aeroportu-dushanbe-19180655.html
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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли два значимых социальных объекта

16:32 10.06.2021 (обновлено: 16:44 10.06.2021)
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© Пресс-служба президента Республики ТаджикистанЭмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев запустили новую школу и оздоровительный комплекс
Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев запустили новую школу и оздоровительный комплекс - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
При содействии таджикских властей в Ургутском районе Самаркандской области Узбекистана возведена школа, рассчитанная на 1 400 мест. Узбекская сторона при содействии Шавката Мирзиёева построила в Хатлонской области Таджикистана оздоровительный комплекс на 200 коек.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В ходе официального визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан лидеры республик открыли два значимых социальных объекта. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу президента.
Церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Мирзиёев о визите в Таджикистан: мы готовились как никогда
13:09
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"Благодаря современным технологиям главы двух стран ввели в эксплуатацию школу и оздоровительный комплекс "Дружба Таджикистана и Узбекистана", — информируется в релизе.
Таким образом, при содействии таджикских властей в Ургутском районе Самаркандской области Узбекистана возведена школа, рассчитанная на 1 400 мест. Здесь учащиеся смогут обучаться в две смены.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Мирзиёев пригласил Рахмона в Ташкент
15:00
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По информации ведомства, на территории учебного заведения в 1,5 га создан большой стадион. В здании школы расположены современные учебные классы, предметные кабинеты, спортзалы и просторная столовая.
В свою очередь, узбекская сторона при содействии Шавката Мирзиёева построила в Губодиенском районе Хатлонской области Таджикистана оздоровительный комплекс на 200 коек. Спецсооружение состоит из 19 отделений и полностью оснащено современным медоборудованием для точной диагностики и своевременного лечения пациентов.
Церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Политика
Рахмон лично встретил Мирзиёева в аэропорту Душанбе — фото и видео
11:20
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Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан с официальным визитом по личному приглашению Эмомали Рахмона. Он пробудет в соседней республике с 10 по 11 июня. В рамках встречи стороны обсудят вопросы укрепления партнерства между странами.
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