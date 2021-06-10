https://uz.sputniknews.ru/20210610/shavkat-mirziyoev-i-emomali-raxmon-otkryli-dva-znachimyx-sotsialnyx-obekta-19194760.html

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли два значимых социальных объекта

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли два значимых социальных объекта

При содействии таджикских властей в Ургутском районе Самаркандской области Узбекистана возведена школа, рассчитанная на 1 400 мест. Узбекская сторона при... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T16:32+0500

2021-06-10T16:32+0500

2021-06-10T16:44+0500

официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года

эмомали рахмон

шавкат мирзиёев

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В ходе официального визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан лидеры республик открыли два значимых социальных объекта. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу президента."Благодаря современным технологиям главы двух стран ввели в эксплуатацию школу и оздоровительный комплекс "Дружба Таджикистана и Узбекистана", — информируется в релизе.Таким образом, при содействии таджикских властей в Ургутском районе Самаркандской области Узбекистана возведена школа, рассчитанная на 1 400 мест. Здесь учащиеся смогут обучаться в две смены. По информации ведомства, на территории учебного заведения в 1,5 га создан большой стадион. В здании школы расположены современные учебные классы, предметные кабинеты, спортзалы и просторная столовая. В свою очередь, узбекская сторона при содействии Шавката Мирзиёева построила в Губодиенском районе Хатлонской области Таджикистана оздоровительный комплекс на 200 коек. Спецсооружение состоит из 19 отделений и полностью оснащено современным медоборудованием для точной диагностики и своевременного лечения пациентов.Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан с официальным визитом по личному приглашению Эмомали Рахмона. Он пробудет в соседней республике с 10 по 11 июня. В рамках встречи стороны обсудят вопросы укрепления партнерства между странами.

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https://uz.sputniknews.ru/20210610/raxmon-lichno-vstretil-mirziyoeva-v-aeroportu-dushanbe-19180655.html

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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан