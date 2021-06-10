Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе - Sputnik Узбекистан
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Президент Узбекистана в ходе двухдневной поездки посетит Душанбе и Худжанд, а также проведет переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/mirziyoev-o-vizite-v-tadjikistan-my-gotovilis-kak-nikogda-19183778.html
Мирзиёев о визите в Таджикистан: мы готовились как никогда
Мирзиёев о визите в Таджикистан: мы готовились как никогда
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10-11 июня находится в РТ с официальным визитом. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T13:09+0500
2021-06-10T13:26+0500
таджикистан
узбекистан
официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19182118_93:255:1154:852_1920x0_80_0_0_e59b935d88d32630cb53fd57ccfdc373.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан надеется на расширение сотрудничества с Таджикистаном в машиностроении, высоких технологиях, науке, образовании и сельском хозяйстве, заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в начале своего официального визита в соседнюю республику. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.Президент отметил: власти двух стран готовились к этому визиту "как никогда". Была сформирована вся необходимая нормативно-законодательная база, а на состоявшемся в среду бизнес-форуме ведомства и компании подписали соглашения по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов.Всего планируется подписать более 30 совместных документов, контракты и соглашения на сумму порядка одного миллиардов долларов.Эмомали Рахмон, в свою очередь, поблагодарил узбекистанского коллегу за помощь в ликвидации пандемии COVID-19, а также сотрудничество в политической и военно-технической областях. РУз и РТ всегда "консолидированно выступают в различных международных организациях по вопросам безопасности и ситуации в Афганистане", напомнил Рахмон.Он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений во всех областях: политики, безопасности, экономики, науки, культуры, образования.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/raxmon-lichno-vstretil-mirziyoeva-v-aeroportu-dushanbe-19180655.html
таджикистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19182118_201:179:1088:844_1920x0_80_0_0_183510f98f5d8ae6340eced2ac4b95de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
таджикистан, узбекистан, эмомали рахмон, шавкат мирзиёев

Мирзиёев о визите в Таджикистан: мы готовились как никогда

13:09 10.06.2021 (обновлено: 13:26 10.06.2021)
888
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе
Церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10-11 июня находится в РТ с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан надеется на расширение сотрудничества с Таджикистаном в машиностроении, высоких технологиях, науке, образовании и сельском хозяйстве, заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в начале своего официального визита в соседнюю республику. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.
Президент отметил: власти двух стран готовились к этому визиту "как никогда". Была сформирована вся необходимая нормативно-законодательная база, а на состоявшемся в среду бизнес-форуме ведомства и компании подписали соглашения по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов.
"Думаю, что визит будет плодотворным", — сказал узбекский лидер.
Всего планируется подписать более 30 совместных документов, контракты и соглашения на сумму порядка одного миллиардов долларов.
Эмомали Рахмон, в свою очередь, поблагодарил узбекистанского коллегу за помощь в ликвидации пандемии COVID-19, а также сотрудничество в политической и военно-технической областях. РУз и РТ всегда "консолидированно выступают в различных международных организациях по вопросам безопасности и ситуации в Афганистане", напомнил Рахмон.
Он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений во всех областях: политики, безопасности, экономики, науки, культуры, образования.
Церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Политика
Рахмон лично встретил Мирзиёева в аэропорту Душанбе — фото и видео
11:20
1495
6
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:30Точно в цель: стрелок из Узбекистана завоевала путевку на Олимпиаду в Токио
13:30ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную ставку
13:27Раскрыты три ранних симптома развития болезни Альцгеймера
13:09Мирзиёев о визите в Таджикистан: мы готовились как никогда
12:36Пятая партия вакцины из Китая против COVID-19 доставлена в Узбекистан
12:23В Узбекистане вводится порядок профподготовки выпускников школ
12:18Новинки узбекистанского кинематографа покажут в Таджикистане
12:16Директор Регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ посетит Узбекистан
11:42Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон
11:20Рахмон лично встретил Мирзиёева в аэропорту Душанбе — фото и видео
10:58За два года хокимы украли у государства 120 тысяч га земли
10:56Узбекистан удивит планету своей промышленностью: потенциал — огромный
10:50Узбекистан получил еще 70 тысяч доз "Спутника V"
10:32"Все подстроил сам": рейтинг президенту поднимают пощечинами
10:08Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан
09:54На Земле существует пятый мировой океан — National Geographic
09:28Узбекистан планирует создать с Катаром совместный инвестфонд
09:21Брюки Трампа разделили на два лагеря пользователей Сети — видео
08:59Хотел помыть руки: в Ташкенте случайно утонул 16-летний школьник
08:30ЧП в Каракалпакстане: рабочих-подростков завалило землей — есть погибшие