https://uz.sputniknews.ru/20210610/mirziyoev-o-vizite-v-tadjikistan-my-gotovilis-kak-nikogda-19183778.html

Мирзиёев о визите в Таджикистан: мы готовились как никогда

Мирзиёев о визите в Таджикистан: мы готовились как никогда

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10-11 июня находится в РТ с официальным визитом. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T13:09+0500

2021-06-10T13:09+0500

2021-06-10T13:26+0500

таджикистан

узбекистан

официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года

эмомали рахмон

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан надеется на расширение сотрудничества с Таджикистаном в машиностроении, высоких технологиях, науке, образовании и сельском хозяйстве, заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в начале своего официального визита в соседнюю республику. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.Президент отметил: власти двух стран готовились к этому визиту "как никогда". Была сформирована вся необходимая нормативно-законодательная база, а на состоявшемся в среду бизнес-форуме ведомства и компании подписали соглашения по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов.Всего планируется подписать более 30 совместных документов, контракты и соглашения на сумму порядка одного миллиардов долларов.Эмомали Рахмон, в свою очередь, поблагодарил узбекистанского коллегу за помощь в ликвидации пандемии COVID-19, а также сотрудничество в политической и военно-технической областях. РУз и РТ всегда "консолидированно выступают в различных международных организациях по вопросам безопасности и ситуации в Афганистане", напомнил Рахмон.Он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений во всех областях: политики, безопасности, экономики, науки, культуры, образования.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/raxmon-lichno-vstretil-mirziyoeva-v-aeroportu-dushanbe-19180655.html

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