https://uz.sputniknews.ru/20210610/mirziyoev-o-vizite-v-tadjikistan-my-gotovilis-kak-nikogda-19183778.html
Мирзиёев о визите в Таджикистан: мы готовились как никогда
Мирзиёев о визите в Таджикистан: мы готовились как никогда
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10-11 июня находится в РТ с официальным визитом. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T13:09+0500
2021-06-10T13:09+0500
2021-06-10T13:26+0500
таджикистан
узбекистан
официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19182118_93:255:1154:852_1920x0_80_0_0_e59b935d88d32630cb53fd57ccfdc373.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан надеется на расширение сотрудничества с Таджикистаном в машиностроении, высоких технологиях, науке, образовании и сельском хозяйстве, заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в начале своего официального визита в соседнюю республику. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.Президент отметил: власти двух стран готовились к этому визиту "как никогда". Была сформирована вся необходимая нормативно-законодательная база, а на состоявшемся в среду бизнес-форуме ведомства и компании подписали соглашения по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов.Всего планируется подписать более 30 совместных документов, контракты и соглашения на сумму порядка одного миллиардов долларов.Эмомали Рахмон, в свою очередь, поблагодарил узбекистанского коллегу за помощь в ликвидации пандемии COVID-19, а также сотрудничество в политической и военно-технической областях. РУз и РТ всегда "консолидированно выступают в различных международных организациях по вопросам безопасности и ситуации в Афганистане", напомнил Рахмон.Он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений во всех областях: политики, безопасности, экономики, науки, культуры, образования.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/raxmon-lichno-vstretil-mirziyoeva-v-aeroportu-dushanbe-19180655.html
таджикистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19182118_201:179:1088:844_1920x0_80_0_0_183510f98f5d8ae6340eced2ac4b95de.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таджикистан, узбекистан, эмомали рахмон, шавкат мирзиёев
Мирзиёев о визите в Таджикистан: мы готовились как никогда
13:09 10.06.2021 (обновлено: 13:26 10.06.2021)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10-11 июня находится в РТ с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Узбекистан надеется на расширение сотрудничества с Таджикистаном в машиностроении, высоких технологиях, науке, образовании и сельском хозяйстве, заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в начале своего официального визита в соседнюю республику. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан
.
Президент отметил: власти двух стран готовились к этому визиту "как никогда". Была сформирована вся необходимая нормативно-законодательная база, а на состоявшемся в среду бизнес-форуме ведомства и компании подписали соглашения
по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов.
"Думаю, что визит будет плодотворным", — сказал узбекский лидер.
Всего планируется подписать более 30 совместных документов, контракты и соглашения на сумму порядка одного миллиардов долларов.
Эмомали Рахмон, в свою очередь, поблагодарил узбекистанского коллегу за помощь в ликвидации пандемии COVID-19, а также сотрудничество в политической и военно-технической областях. РУз и РТ всегда "консолидированно выступают в различных международных организациях по вопросам безопасности и ситуации в Афганистане", напомнил Рахмон.
Он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений во всех областях: политики, безопасности, экономики, науки, культуры, образования.