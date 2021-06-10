Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210610/pogibshie-v-karakalpakstane-podrostki-pytalis-sovershit-kraju-19199192.html
Погибшие в Каракалпакстане подростки пытались совершить кражу
Погибшие в Каракалпакстане подростки пытались совершить кражу
Обнародованы новые данные о ЧП в Кунградском районе Каракалпакстана, где в среду под завалами погибли трое подростков. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T19:24+0500
2021-06-10T19:24+0500
происшествия
чп
каракалпакстан
кража
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19199282_0:90:592:423_1920x0_80_0_0_7b80b360f3582514fd446e4ca0edf05c.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Трое подростков, погибших в результате обвалившегося грунта в Каракалпакстане, не были рабочими, а пытались совершить кражу, сообщает АО “Узсувтаминот”.Инцидент произошел на рассвете 9 июня в Кунградском районе. Как сообщалось ранее, граждане 1990, 2004, 2006 и 2007 годов рождения прокладывали подземный водопровод. Из-за проводимых работ почва оказалась затоплена, и рабочих засыпало землей. Трое из них погибло.Однако в компании “Узсувтаминот” пояснили, что подростки не были рабочими, а пытались украсть часть трубы, проложенной под землей в песчаной местности.Один из участников события находится сейчас в больнице. Кунградская районная прокуратура проводит доследственную проверку.
https://uz.sputniknews.ru/20210328/metro-tashkenta--pod-pritselom-vora-karmannika-zaderjan-podozrevaemyy-17993489.html
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19199282_0:0:592:444_1920x0_80_0_0_194a8cd17d277584073bc2f1096fafaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
чп, каракалпакстан, кража

Погибшие в Каракалпакстане подростки пытались совершить кражу

19:24 10.06.2021
375
© Пресс-служба АО “Узсувтаминот”Водопроводчик копает траншею
Водопроводчик копает траншею - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Пресс-служба АО “Узсувтаминот”
Обнародованы новые данные о ЧП в Кунградском районе Каракалпакстана, где в среду под завалами погибли трое подростков.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Трое подростков, погибших в результате обвалившегося грунта в Каракалпакстане, не были рабочими, а пытались совершить кражу, сообщает АО “Узсувтаминот”.
Инцидент произошел на рассвете 9 июня в Кунградском районе. Как сообщалось ранее, граждане 1990, 2004, 2006 и 2007 годов рождения прокладывали подземный водопровод. Из-за проводимых работ почва оказалась затоплена, и рабочих засыпало землей. Трое из них погибло.
Однако в компании “Узсувтаминот” пояснили, что подростки не были рабочими, а пытались украсть часть трубы, проложенной под землей в песчаной местности.
“Они примерно в 4.00-4.30 часов утра при попытке совершения кражи чугунной трубы принялись ломать ее, в тот момент на них обрушился смягчившийся ввиду выпавших на днях осадков грунт”, — объяснили в компании.
Один из участников события находится сейчас в больнице. Кунградская районная прокуратура проводит доследственную проверку.
Вагоны метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
Общество
Метро Ташкента — под прицелом вора-карманника: задержан подозреваемый
28 марта, 10:37
9171
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:30Солнечное затмение над Ташкентом — как это выглядит вблизи
19:24Погибшие в Каракалпакстане подростки пытались совершить кражу
19:00Узбекистан и Таджикистан намерены вдвое увеличить товарооборот в 2022 году
18:03ЦБ объяснил инфляцию внешними факторами и погодой
17:47В отдаленном районе Кашкадарьинской области открылся Центр госуслуг
17:35В Самарканд прибыла делегация Министерства образования и науки Таджикистана
17:34Ташкент предложил Душанбе устранить нетарифные барьеры в торговле
17:17АБР выделит Узбекистану $100 миллионов на развитие STEM-образования
17:16Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве
16:32Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли два значимых социальных объекта
16:20Президенты Узбекистана и Таджикистана подписали более 30 документов — список
16:19Тайга, вода и горные тропы: тренировка узбекского спецназа в Сибири — видео
15:51Филиал еще одного российского вуза откроется в Узбекистане
15:39Пропавшую в Навоийской области девочку нашли в Самарканде
15:23В Ташкенте начались проверки автомобилей с ГБО после нескольких взрывов
15:12В Узбекистане создан запас из 5,4 млн доз вакцин против коронавируса
15:00Мирзиёев пригласил Рахмона в Ташкент
14:59В Сурхандарьинской области затопило туберкулезный диспансер
14:08Узбекистанец одержал победу на международном турнире по спортивной борьбе в Польше
13:58Скончался заслуженный журналист Узбекистана Сафар Остонов