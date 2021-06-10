https://uz.sputniknews.ru/20210610/pogibshie-v-karakalpakstane-podrostki-pytalis-sovershit-kraju-19199192.html
Погибшие в Каракалпакстане подростки пытались совершить кражу
Погибшие в Каракалпакстане подростки пытались совершить кражу
Обнародованы новые данные о ЧП в Кунградском районе Каракалпакстана, где в среду под завалами погибли трое подростков. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T19:24+0500
2021-06-10T19:24+0500
2021-06-10T19:24+0500
происшествия
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каракалпакстан
кража
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Трое подростков, погибших в результате обвалившегося грунта в Каракалпакстане, не были рабочими, а пытались совершить кражу, сообщает АО “Узсувтаминот”.Инцидент произошел на рассвете 9 июня в Кунградском районе. Как сообщалось ранее, граждане 1990, 2004, 2006 и 2007 годов рождения прокладывали подземный водопровод. Из-за проводимых работ почва оказалась затоплена, и рабочих засыпало землей. Трое из них погибло.Однако в компании “Узсувтаминот” пояснили, что подростки не были рабочими, а пытались украсть часть трубы, проложенной под землей в песчаной местности.Один из участников события находится сейчас в больнице. Кунградская районная прокуратура проводит доследственную проверку.
https://uz.sputniknews.ru/20210328/metro-tashkenta--pod-pritselom-vora-karmannika-zaderjan-podozrevaemyy-17993489.html
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чп, каракалпакстан, кража
Погибшие в Каракалпакстане подростки пытались совершить кражу
Обнародованы новые данные о ЧП в Кунградском районе Каракалпакстана, где в среду под завалами погибли трое подростков.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Трое подростков, погибших в результате обвалившегося грунта в Каракалпакстане, не были рабочими, а пытались совершить кражу, сообщает
АО “Узсувтаминот”.
Инцидент произошел на рассвете 9 июня в Кунградском районе. Как сообщалось
ранее, граждане 1990, 2004, 2006 и 2007 годов рождения прокладывали подземный водопровод. Из-за проводимых работ почва оказалась затоплена, и рабочих засыпало землей. Трое из них погибло.
Однако в компании “Узсувтаминот” пояснили, что подростки не были рабочими, а пытались украсть часть трубы, проложенной под землей в песчаной местности.
“Они примерно в 4.00-4.30 часов утра при попытке совершения кражи чугунной трубы принялись ломать ее, в тот момент на них обрушился смягчившийся ввиду выпавших на днях осадков грунт”, — объяснили в компании.
Один из участников события находится сейчас в больнице. Кунградская районная прокуратура проводит доследственную проверку.