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Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан
Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан
В ходе официального визита узбекского лидера в соседнюю республику будут подписаны свыше 30 важных документов. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T10:08+0500
2021-06-10T10:08+0500
2021-06-10T10:15+0500
официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года
узбекистан
политика
шавкат мирзиёев
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан, сообщает пресс-служба главы государства.Официальный визит узбекского лидера в соседнюю республику продлится два дня.Во время переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления партнерства между странами, определены новые точки роста. По итогам планируется подписать более 30 документов, в том числе:Шавкат Мирзиёев также примет участие в культурных мероприятиях в Душанбе, проведет встречи с представителями общественности, посетит несколько промышленных объектов в Согдийской области.Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В апреле 2017-го возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте 2018-го после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. Тогда же в ходе визита Мирзиёева в Душанбе был подписан договор об отдельных участках границы, также был отменен визовый режим.
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официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года, узбекистан, шавкат мирзиёев, таджикистан
Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан
10:08 10.06.2021 (обновлено: 10:15 10.06.2021)
В ходе официального визита узбекского лидера в соседнюю республику будут подписаны свыше 30 важных документов.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан, сообщает
пресс-служба главы государства.
Официальный визит узбекского лидера в соседнюю республику продлится два дня.
Во время переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления партнерства между странами, определены новые точки роста. По итогам планируется подписать более 30 документов, в том числе:
совместное заявление глав государств;
соглашения о создании узбекско-таджикской инвестиционной компании, о взаимодействии в сфере промышленности и новых технологий;
дорожную карту по дальнейшему развитию сотрудничества в сельском хозяйстве.
"Кроме того, в рамках визита предусматривается заключение коммерческих контрактов и соглашений о кооперации в различных отраслях экономики на сумму порядка одного миллиарда долларов", — рассказали в пресс-службе.
Шавкат Мирзиёев также примет участие в культурных мероприятиях в Душанбе, проведет встречи с представителями общественности, посетит несколько промышленных объектов в Согдийской области.
Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам.
В апреле 2017-го возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте 2018-го после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. Тогда же в ходе визита Мирзиёева в Душанбе был подписан договор об отдельных участках границы, также был отменен визовый режим.