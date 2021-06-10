https://uz.sputniknews.ru/20210610/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-tadjikistan-19178202.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан

Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан

В ходе официального визита узбекского лидера в соседнюю республику будут подписаны свыше 30 важных документов. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T10:08+0500

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официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года

узбекистан

политика

шавкат мирзиёев

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан, сообщает пресс-служба главы государства.Официальный визит узбекского лидера в соседнюю республику продлится два дня.Во время переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления партнерства между странами, определены новые точки роста. По итогам планируется подписать более 30 документов, в том числе:Шавкат Мирзиёев также примет участие в культурных мероприятиях в Душанбе, проведет встречи с представителями общественности, посетит несколько промышленных объектов в Согдийской области.Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В апреле 2017-го возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте 2018-го после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. Тогда же в ходе визита Мирзиёева в Душанбе был подписан договор об отдельных участках границы, также был отменен визовый режим.

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официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года, узбекистан, шавкат мирзиёев, таджикистан