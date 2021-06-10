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В Узбекистане вводится порядок профподготовки выпускников школ
В Узбекистане вводится порядок профподготовки выпускников школ
В системе Министерства занятости и трудовых отношений начнут свою работу дополнительно 28 центров профессиональной подготовки. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T12:23+0500
2021-06-10T12:33+0500
общество
работа
обучение
школьники
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане вводится порядок профессионального обучения учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений в свободное от основного образовательного процесса время, сообщает Минюст страны.По данным ведомства, это предусмотрено постановлением президента ”О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки кадров по рабочим профессиям".Согласно документу, в системе Министерства занятости и трудовых отношений начнут свою работу дополнительно 28 центров профессиональной подготовки, а в 864 сходах граждан будет организовано профобучение местных жителей швейному, кулинарно-кондитерскому, парикмахерскому делу, компьютерной грамотности, основам бухгалтерского учета и предпринимательства.Также планируется организовать краткосрочные курсы, в том числе по изучению иностранных языков и предпринимательских навыков. Проходить они будут в 18 профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении министерств и ведомств.Постановлением предусмотрено создание в каждом районном (городском) секторе до 1 января 2022 года не менее одного кооператива. Работать они должны в таких сферах, как рыбоводство, кролиководство, птицеводство, пчеловодство, плодоовощеводство, виноградарство, шитье и ремесленничество.На каждого неработающего гражданина, являющегося членом кооперативов, предоставляется субсидия в размере до 15-кратного размера базовой расчетной величины.Вместе с тем вводится должность заместителя министра занятости и трудовых отношений по профессиональной подготовке и развитию профессиональной квалификации, а также создается отдел организации профобучения и развития профессиональной компетентности.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/eksperty-raskryli-sekrety-uspeshnoy-karery-v-sfere-it-18953306.html
https://uz.sputniknews.ru/20210210/RF-pomozhet-Uzbekistanu-razrabotat-programmy-WorldSkills-po-obucheniyu-migrantov-15973285.html
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работа, обучение, школьники, узбекистан

В Узбекистане вводится порядок профподготовки выпускников школ

12:23 10.06.2021 (обновлено: 12:33 10.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекские школьники
Узбекские школьники - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В системе Министерства занятости и трудовых отношений начнут свою работу дополнительно 28 центров профессиональной подготовки.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане вводится порядок профессионального обучения учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений в свободное от основного образовательного процесса время, сообщает Минюст страны.
По данным ведомства, это предусмотрено постановлением президента ”О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки кадров по рабочим профессиям".
Согласно документу, в системе Министерства занятости и трудовых отношений начнут свою работу дополнительно 28 центров профессиональной подготовки, а в 864 сходах граждан будет организовано профобучение местных жителей швейному, кулинарно-кондитерскому, парикмахерскому делу, компьютерной грамотности, основам бухгалтерского учета и предпринимательства.
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Также планируется организовать краткосрочные курсы, в том числе по изучению иностранных языков и предпринимательских навыков. Проходить они будут в 18 профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении министерств и ведомств.

"В Ташкенте создан филиал центра креативных технологий TUMO. До 1 марта 2022 года в нем будет организовано обучение молодежи по направлениям: веб-разработка, графический дизайн, 3D-моделирование, цифровое программирование, робототехника, цифровые медиа, создание видеоигр", — говорится в сообщении.

Постановлением предусмотрено создание в каждом районном (городском) секторе до 1 января 2022 года не менее одного кооператива. Работать они должны в таких сферах, как рыбоводство, кролиководство, птицеводство, пчеловодство, плодоовощеводство, виноградарство, шитье и ремесленничество.
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На каждого неработающего гражданина, являющегося членом кооперативов, предоставляется субсидия в размере до 15-кратного размера базовой расчетной величины.

"Учителя и мастера производственного обучения моноцентров "Ишга Мархамат", центров профессионального обучения и учреждений будут приравнены по статусу к преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных учреждений", — уточняют в Минюсте.

Вместе с тем вводится должность заместителя министра занятости и трудовых отношений по профессиональной подготовке и развитию профессиональной квалификации, а также создается отдел организации профобучения и развития профессиональной компетентности.
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