Эксперты раскрыли секреты успешной карьеры в сфере IT

Эксперты раскрыли секреты успешной карьеры в сфере IT

В Университете Инха в Ташкенте состоялась ярмарка вакансий JobFest 2021 для студентов-айтишников. 28.05.2021

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. IT-рынок Узбекистана сегодня, несмотря на наличие в республике профильных вузов, испытывает дефицит специалистов в сфере информационных технологий. При том, что в стране появляется все больше технологичных компаний как местных, так и международных, готовых предоставлять рабочие места. Вот почему такие ярмарки, как JobFest 2021, имеют особое значение.В числе гостей, принявших участие в мероприятии, — представители "Узбектелекома", министерств сельского хозяйства и здравоохранения, EPAM, UCELL, Beeline, IT Park, "Узбекистон почтаси", финансовых учреждений, ведущих профильных вузов страны. Основная цель ярмарки — помочь компаниям найти подходящий персонал и создать возможности для работы в соответствующих организациях. В рамках мероприятия прошла конференция IT Talks, в ходе которой руководители успешных компаний поделились своим опытом и дали выпускникам и студентам мотивационные советы.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай"Со дня основания IT Park очень тесно сотрудничает с Университетом Инха, и это мероприятие мы организуем совместно. IT-образование на сегодня является для нас приоритетным. И мы пришли к этому поэтапно. Изначально, фокусируясь на поддержке компаний, мы поняли, что на нашем рынке их недостаточно как по качеству, так и по количеству. Поэтому мы сделали шаг назад и добавили в свою деятельность поддержку стартапов. А затем и обучение информационным технологиям как одно из самых приоритетных направлений в работе нашей организации. Так, на сегодняшний день мы построили определенную вертикаль образования, интегрированную с трудоустройством", — рассказал заместитель директора IT Park по международной деятельности Боходир Аюпов.По его мнению, сегодня модель построения карьеры изменилась: если раньше ценилась многолетняя работа человека на одном месте, то сегодня у работодателя это вызовет определенные сомнения. Есть много факторов, определяющих изменения в этой модели. Например, жизнь в условиях рыночной экономики. По словам Аюпова, сомнения у работодателя вызовет и частая смена мест работы. Это уже другая крайность. По опыту специалиста, если соискателю предлагают какие-то позиции — обязательно нужно пробовать. При этом всегда "знать себе цену и ориентироваться на один-два уровня выше". От диплома до опыта работыКроме этого, работодатели объясняют, почему сегодня не стоит уделять чрезмерное внимание диплому. Затронули участники ярмарки и такой актуальный вопрос, как опыт работы. Многие студенты встречаются с этой проблемой. Конечно, каждый работодатель ищет сотрудника с опытом работы. Учитывая, что большинство выпускников сейчас находятся в поиске занятости, опытные IT-специалисты и работодатели обращают внимание на то, что молодежь недооценивает стажировку. Практически все крупные компании сегодня предоставляют возможность приобрести ценный опыт работы или повысить квалификацию по специальности. А каждая уважающая себя организация к тому же оплачивает такую деятельность. По мнению Аюпова, очень часто работодателю легче решиться принять человека на стажировку, чем на работу. А для соискателя, если в процессе стажировки у него не угаснет желание работать в данном направлении, эта компания станет практически гарантированным местом работы. "Для меня как для работодателя строчка в резюме о стажировке в какой-либо компании равнозначна тому что вы там работали, были частью той команды и выполняли какую-то работу. На вас была ответственность. А значит, у вас уже есть какой-то опыт. Хотел бы отдельно сказать про волонтерство. Многие ребята находят хорошую работу именно благодаря такому виду деятельности. Потому что хороший работодатель обязательно заметит самого достойного", — рассказал Боходир Аюпов. Отдельное внимание специалисты уделили резюме и интервью. Они рекомендуют избегать подробного описания всего имеющегося опыта, а указывать лишь те навыки, которые наиболее соответствуют выбранной позиции. Как правило, работодатель обращает внимание на рост в резюме в одной сфере. Что касается этапа интервью, то это тоже искусство. "В нашей компании нет дресс-кода и мы не будем смотреть на белизну вашей рубашки или чистоту обуви. Нам намного важнее то, что у вас внутри (показывает на область сердца. — Прим. авт.) и в голове. Это ключевой момент. На любом интервью всегда присутствуют представители IT, которые дают различные кейсы, чтобы прощупать вас и понять ваши умения. Даже если человек чего-то не умеет, в нем всегда есть потенциал. Для серьезного работодателя — это тоже важный момент. Мы часто берем выпускников вузов, и наша компания всегда дает возможность дополнительно чему-то обучиться. Ошибки не страшны, главное — научиться и быть полезным для себя и компании", — рассказывает HR-директор ООО UNITEL София Гайнутдинова.Лучше заранее, чем опоздатьПри подготовке к собеседованию важны даже незначительные на первый взгляд детали. Например, заранее поинтересоваться деятельностью компании, ее проектами и корпоративной культурой. Пунктуальность — один из важнейших моментов. Прийти на встречу лучше за 15-20 минут до назначенного времени, ведь это первый контакт с работодателем."Смотрите в глаза собеседнику. Вы равный участник этого процесса. Будьте дружелюбным, уверенным и профессиональным. Но не перегибайте палку. У меня были случаи, когда соискатели вели себя слишком самоуверенно. В ходе интервью будьте инициативны. Когда в конце вас спросят, есть ли вопросы, то обязательно их задавайте. Не стесняйтесь. Даже если вас об этом не спросят, все равно задавайте. Это очень положительно вас охарактеризует. Но не начинайте с заработной платы. Задавая правильные вопросы, вы показываете свою заинтересованность этой позицией. Как представитель IT Park, хотел бы посоветовать рассматривать ярмарку как путь к промежуточному этапу, потому что ваш окончательный пункт — открытие собственного бизнеса, особенно в сфере IT. Тогда уже мы вас подхватим как IT Park, сделаем своим резидентом, освободим от налогов. А это отличное условие, позволяющее вам сконцентрироваться на своей основной деятельности и, конечно, зарабатывать", — заключил Аюпов. "Как начать строить свою карьеру в IT? Прежде всего, необходимо понять каково положение дел на рынке, что он предлагает и в чем нуждается. Выбирая компанию для работы, постарайтесь узнать, как именно вы будете там развиваться и обучаться. Многие опытные кандидаты, прошедшие не одно собеседование, сразу понимают, под какую компанию какое резюме необходимо составить. У каждой организации свои ценностные характеристики. Нужно понять, как она представлена в корпоративном формате, как транслирует свой HR-бренд, после этого можно приступить к составлению резюме. Большинство современных компаний, особенно в области информационных технологий, рассказывают о своей корпоративной культуре у себя на сайтах. Например, как сотрудники проводят время, что в них ценится больше всего и так далее. При составлении резюме важно это учитывать", — рассказывает Юлия Яковлева, руководитель и основатель группы консалтинговых компаний, занимающихся HR консалтингом, рекрутингом, аутсорсингом, в том числе в сфере IT.Собеседование — пожалуй, самый волнительный момент. Основной лайфхак от Юлии Яковлевой: где бы вы ни разместили свое резюме и кто бы вас ни приглашал на собеседование, идите на любое интервью. Это отрабатываемый и очень важный навык. Большое значение в построении карьеры, особенно в сфере IT, имеют soft skills или "гибкие навыки". По словам Юлии, если вы прекрасный программист, но не умеете коммуницировать с командой, это может стать проблемой. По мнению рекрутеров, IT — это не только программное обеспечение. Из-за популяризации лишь определенных направлений, другие же остаются без внимания. Так, например, не менее интересны и перспективны аналитика, Data Science (работа с большими данными), архитектура, дизайн. Если сильная сторона соискателя — организационный навык и коммуникабельность, то стоит обратиться к прожект-менеджменту и работать, например, с командами программистов.

Анна Желиховская

Анна Желиховская

