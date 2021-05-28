Общество
Эксперты раскрыли секреты успешной карьеры в сфере IT
10:30 28.05.2021 (обновлено: 13:58 28.05.2021)
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© Анна Желиховская / SputnikЯрмарка вакансий JobFest 2021 для студентов всех вузов по направлению IT в Университете Инха в Ташкенте
© Анна Желиховская / Sputnik
В Университете Инха в Ташкенте состоялась ярмарка вакансий JobFest 2021 для студентов-айтишников.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. IT-рынок Узбекистана сегодня, несмотря на наличие в республике профильных вузов, испытывает дефицит специалистов в сфере информационных технологий. При том, что в стране появляется все больше технологичных компаний как местных, так и международных, готовых предоставлять рабочие места.
Вот почему такие ярмарки, как JobFest 2021, имеют особое значение.
В числе гостей, принявших участие в мероприятии, — представители "Узбектелекома", министерств сельского хозяйства и здравоохранения, EPAM, UCELL, Beeline, IT Park, "Узбекистон почтаси", финансовых учреждений, ведущих профильных вузов страны.
© Анна Желиховская / SputnikЯрмарка вакансий JobFest 2021 для студентов всех вузов по направлению IT в Университете Инха в Ташкенте
1/3
© Анна Желиховская / Sputnik
Ярмарка вакансий JobFest 2021 для студентов всех вузов по направлению IT в Университете Инха в Ташкенте
© Анна Желиховская / SputnikЯрмарка вакансий JobFest 2021 для студентов всех вузов по направлению IT в Университете Инха в Ташкенте
2/3
© Анна Желиховская / Sputnik
Ярмарка вакансий JobFest 2021 для студентов всех вузов по направлению IT в Университете Инха в Ташкенте
© Анна Желиховская / SputnikЯрмарка вакансий JobFest 2021 для студентов всех вузов по направлению IT в Университете Инха в Ташкенте
3/3
© Анна Желиховская / Sputnik
Ярмарка вакансий JobFest 2021 для студентов всех вузов по направлению IT в Университете Инха в Ташкенте
1/3
© Анна Желиховская / Sputnik
Ярмарка вакансий JobFest 2021 для студентов всех вузов по направлению IT в Университете Инха в Ташкенте
2/3
© Анна Желиховская / Sputnik
Ярмарка вакансий JobFest 2021 для студентов всех вузов по направлению IT в Университете Инха в Ташкенте
3/3
© Анна Желиховская / Sputnik
Ярмарка вакансий JobFest 2021 для студентов всех вузов по направлению IT в Университете Инха в Ташкенте
Основная цель ярмарки — помочь компаниям найти подходящий персонал и создать возможности для работы в соответствующих организациях. В рамках мероприятия прошла конференция IT Talks, в ходе которой руководители успешных компаний поделились своим опытом и дали выпускникам и студентам мотивационные советы.
"Со дня основания IT Park очень тесно сотрудничает с Университетом Инха, и это мероприятие мы организуем совместно. IT-образование на сегодня является для нас приоритетным. И мы пришли к этому поэтапно. Изначально, фокусируясь на поддержке компаний, мы поняли, что на нашем рынке их недостаточно как по качеству, так и по количеству. Поэтому мы сделали шаг назад и добавили в свою деятельность поддержку стартапов. А затем и обучение информационным технологиям как одно из самых приоритетных направлений в работе нашей организации. Так, на сегодняшний день мы построили определенную вертикаль образования, интегрированную с трудоустройством", — рассказал заместитель директора IT Park по международной деятельности Боходир Аюпов.
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По его мнению, сегодня модель построения карьеры изменилась: если раньше ценилась многолетняя работа человека на одном месте, то сегодня у работодателя это вызовет определенные сомнения. Есть много факторов, определяющих изменения в этой модели. Например, жизнь в условиях рыночной экономики. По словам Аюпова, сомнения у работодателя вызовет и частая смена мест работы. Это уже другая крайность. По опыту специалиста, если соискателю предлагают какие-то позиции — обязательно нужно пробовать. При этом всегда "знать себе цену и ориентироваться на один-два уровня выше".
От диплома до опыта работы
Кроме этого, работодатели объясняют, почему сегодня не стоит уделять чрезмерное внимание диплому.
"Диплом бывает важен только на первых этапах вашей карьеры. Дальше уже, по мере того как вы получаете опыт работы, приобретаемые знания и навыки начинают перевешивать ценность вашего диплома. Исключением являются, как правило, документы об окончании всемирно известных университетов, на выпускников которых всегда есть спрос. Если у вас есть диплом какого-либо университета — это не значит, что вас сразу возьмут на работу и вы там останетесь. Один из проектов, в котором я работал, был связан с молодежью. И там я понял большую проблему студентов: как только они поступают в университет, получение диплома становится для них основной целью. И здесь я бы посоветовал каждому из них — рассматривайте диплом как промежуточный этап, как инструмент, а не как конечную цель", — объяснил Боходир Аюпов.
Затронули участники ярмарки и такой актуальный вопрос, как опыт работы. Многие студенты встречаются с этой проблемой. Конечно, каждый работодатель ищет сотрудника с опытом работы. Учитывая, что большинство выпускников сейчас находятся в поиске занятости, опытные IT-специалисты и работодатели обращают внимание на то, что молодежь недооценивает стажировку. Практически все крупные компании сегодня предоставляют возможность приобрести ценный опыт работы или повысить квалификацию по специальности. А каждая уважающая себя организация к тому же оплачивает такую деятельность.
По мнению Аюпова, очень часто работодателю легче решиться принять человека на стажировку, чем на работу. А для соискателя, если в процессе стажировки у него не угаснет желание работать в данном направлении, эта компания станет практически гарантированным местом работы.
"Для меня как для работодателя строчка в резюме о стажировке в какой-либо компании равнозначна тому что вы там работали, были частью той команды и выполняли какую-то работу. На вас была ответственность. А значит, у вас уже есть какой-то опыт. Хотел бы отдельно сказать про волонтерство. Многие ребята находят хорошую работу именно благодаря такому виду деятельности. Потому что хороший работодатель обязательно заметит самого достойного", — рассказал Боходир Аюпов.
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Отдельное внимание специалисты уделили резюме и интервью. Они рекомендуют избегать подробного описания всего имеющегося опыта, а указывать лишь те навыки, которые наиболее соответствуют выбранной позиции. Как правило, работодатель обращает внимание на рост в резюме в одной сфере. Что касается этапа интервью, то это тоже искусство.
"В нашей компании нет дресс-кода и мы не будем смотреть на белизну вашей рубашки или чистоту обуви. Нам намного важнее то, что у вас внутри (показывает на область сердца. — Прим. авт.) и в голове. Это ключевой момент. На любом интервью всегда присутствуют представители IT, которые дают различные кейсы, чтобы прощупать вас и понять ваши умения. Даже если человек чего-то не умеет, в нем всегда есть потенциал. Для серьезного работодателя — это тоже важный момент. Мы часто берем выпускников вузов, и наша компания всегда дает возможность дополнительно чему-то обучиться. Ошибки не страшны, главное — научиться и быть полезным для себя и компании", — рассказывает HR-директор ООО UNITEL София Гайнутдинова.
Лучше заранее, чем опоздать
При подготовке к собеседованию важны даже незначительные на первый взгляд детали. Например, заранее поинтересоваться деятельностью компании, ее проектами и корпоративной культурой. Пунктуальность — один из важнейших моментов. Прийти на встречу лучше за 15-20 минут до назначенного времени, ведь это первый контакт с работодателем.
"Смотрите в глаза собеседнику. Вы равный участник этого процесса. Будьте дружелюбным, уверенным и профессиональным. Но не перегибайте палку. У меня были случаи, когда соискатели вели себя слишком самоуверенно. В ходе интервью будьте инициативны. Когда в конце вас спросят, есть ли вопросы, то обязательно их задавайте. Не стесняйтесь. Даже если вас об этом не спросят, все равно задавайте. Это очень положительно вас охарактеризует. Но не начинайте с заработной платы. Задавая правильные вопросы, вы показываете свою заинтересованность этой позицией. Как представитель IT Park, хотел бы посоветовать рассматривать ярмарку как путь к промежуточному этапу, потому что ваш окончательный пункт — открытие собственного бизнеса, особенно в сфере IT. Тогда уже мы вас подхватим как IT Park, сделаем своим резидентом, освободим от налогов. А это отличное условие, позволяющее вам сконцентрироваться на своей основной деятельности и, конечно, зарабатывать", — заключил Аюпов.
По мнению специалистов сферы, карьера в области информационных технологий может начаться в любом возрасте, начиная от школьной скамьи. IT-сфера развивается стремительно. Несмотря на то что в Узбекистане ощущается серьезная нехватка программистов, многие компании, заходящие на рынок, видят в выпускниках профильных вузов большой потенциал.
"Как начать строить свою карьеру в IT? Прежде всего, необходимо понять каково положение дел на рынке, что он предлагает и в чем нуждается. Выбирая компанию для работы, постарайтесь узнать, как именно вы будете там развиваться и обучаться. Многие опытные кандидаты, прошедшие не одно собеседование, сразу понимают, под какую компанию какое резюме необходимо составить. У каждой организации свои ценностные характеристики. Нужно понять, как она представлена в корпоративном формате, как транслирует свой HR-бренд, после этого можно приступить к составлению резюме. Большинство современных компаний, особенно в области информационных технологий, рассказывают о своей корпоративной культуре у себя на сайтах. Например, как сотрудники проводят время, что в них ценится больше всего и так далее. При составлении резюме важно это учитывать", — рассказывает Юлия Яковлева, руководитель и основатель группы консалтинговых компаний, занимающихся HR консалтингом, рекрутингом, аутсорсингом, в том числе в сфере IT.
Собеседование — пожалуй, самый волнительный момент. Основной лайфхак от Юлии Яковлевой: где бы вы ни разместили свое резюме и кто бы вас ни приглашал на собеседование, идите на любое интервью. Это отрабатываемый и очень важный навык.
Большое значение в построении карьеры, особенно в сфере IT, имеют soft skills или "гибкие навыки". По словам Юлии, если вы прекрасный программист, но не умеете коммуницировать с командой, это может стать проблемой.
По мнению HR-специалиста, есть несколько путей построения карьеры в сфере информационных технологий. Первый и, пожалуй, самый распространенный — стажировка. Второй — трудоустройство в средний и малый бизнес, в частные IT- компании. По мнению Юлии, именно здесь будет больше возможностей для воплощения каких-то собственных идей и целей. И третий — фриланс.
По мнению рекрутеров, IT — это не только программное обеспечение. Из-за популяризации лишь определенных направлений, другие же остаются без внимания. Так, например, не менее интересны и перспективны аналитика, Data Science (работа с большими данными), архитектура, дизайн. Если сильная сторона соискателя — организационный навык и коммуникабельность, то стоит обратиться к прожект-менеджменту и работать, например, с командами программистов.