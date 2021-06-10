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За два года хокимы украли у государства 120 тысяч га земли
За два года хокимы украли у государства 120 тысяч га земли
Главы администраций различных уровней незаконно выделяли землю. После проверки прокуратуры их решения были отменены. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T10:58+0500
2021-06-10T11:00+0500
общество
генеральная прокуратура узбекистана
земля
хокимият
хоким
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Хокимы разграбили за два года более 120 тысяч га земли. На незаконных основаниях их отдали в руки частного сектора. Такие данные озвучил журналистам заместитель генерального прокурора Шавкатжон Рахимов в ходе брифинга в АИМК.По его словам, прокуратура опротестовала более 7,5 тысячи земельных решений. Порядка 2,5 тысячи решений уже отменены административными судами.Уголовные дела возбуждены в отношении 588 человек, ведется следствие.Напомним, неделю назад президент Узбекистана резко высказался о недостатках в сфере земельных отношений. Он отметил случаи хищения, самовольного захвата и незаконной продажи земельных ресурсов, подчеркнув, что порядок выделения земель несельскохозяйственного и сельскохозяйственного назначения непрозрачен.Мирзиёев лишил районных хокимов права своим решением выделять, а также безвозмездно предоставлять земли негосударственному сектору.
https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-uzbekistane-nachnut-prodavat-zemlyu-v-sobstvennost-19156792.html
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генеральная прокуратура узбекистана, земля, хокимият, хоким

За два года хокимы украли у государства 120 тысяч га земли

10:58 10.06.2021 (обновлено: 11:00 10.06.2021)
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Уборка подсолнечника - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Sputnik / Сергей Венявский
/
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Главы администраций различных уровней незаконно выделяли землю. После проверки прокуратуры их решения были отменены.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Хокимы разграбили за два года более 120 тысяч га земли. На незаконных основаниях их отдали в руки частного сектора. Такие данные озвучил журналистам заместитель генерального прокурора Шавкатжон Рахимов в ходе брифинга в АИМК.
По его словам, прокуратура опротестовала более 7,5 тысячи земельных решений. Порядка 2,5 тысячи решений уже отменены административными судами.
Уголовные дела возбуждены в отношении 588 человек, ведется следствие.
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В Узбекистане начнут продавать землю в собственность
8 июня, 21:11
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Напомним, неделю назад президент Узбекистана резко высказался о недостатках в сфере земельных отношений. Он отметил случаи хищения, самовольного захвата и незаконной продажи земельных ресурсов, подчеркнув, что порядок выделения земель несельскохозяйственного и сельскохозяйственного назначения непрозрачен.
Мирзиёев лишил районных хокимов права своим решением выделять, а также безвозмездно предоставлять земли негосударственному сектору.
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