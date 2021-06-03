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Президент лишил районных хокимов права принимать решения о выделении земель
Президент лишил районных хокимов права принимать решения о выделении земель
Все решения областных хокимов касательно земельных отношений будут проходить юридическую экспертизу в территориальных управлениях юстиции. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T21:32+0500
2021-06-03T21:32+0500
политика
орошение земель
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Узбекистана провел совещание, на котором резко высказался о недостатках в сфере земельных отношений. Отдельно отметил Шавкат Мирзиёев случаи хищения, самовольного захвата и незаконной продажи земельных ресурсов, подчеркнув, что порядок выделения земель несельскохозяйственного и сельскохозяйственного назначения непрозрачен и неодинаков для всех, передает пресс-служба главы государства.Президент поручил ускорить работу по превращению земли в рыночный актив, определению ее экономической ценности и вовлечению ее в финансовый оборот. Акцентировал внимание и на усилении государственного и общественного контроля за выделением и использованием земель.В ходе совещания ответственные лица предложили внедрить порядок предоставления земель частному сектору на правах собственности и аренды, государственным организациям - на праве постоянного пользования.При этом, по мнению специалистов, нужно перестать выделять землю на правах пожизненного наследуемого владения, постоянного владения, временного пользования. Виды земельных прав будут сокращены с 6 до 3.Процедура продажи земель несельскохозяйственного назначения частному сектору будет осуществляться только через аукцион. Земли несельскохозяйственного назначения могут быть проданы в частную собственность только гражданам и юридическим лицам Узбекистана, а земли, которые не могут быть приватизированы, - на основе права аренды.Отныне хоким лишается права своим решением выделять, а также безвозмездно предоставлять земли негосударственному сектору. Земли сельхозназначения будут предоставляться только на условиях аренды. Причем они будут предоставляться гражданам и организациям (за исключением иностранных) на основе открытого конкурса. Прием заявок на открытый конкурс, сбор и оценка информации о претенденте будут осуществляться в электронном виде.Полномочия хокимов областей и районов по изменению категории земель сельскохозяйственного назначения перейдут Кабмину и президенту.На совещании обсуждены вопросы совершенствования механизмов контроля за землепользованием. В частности, будет полностью упразднено право хокимов районов принимать решения о выделении и возврате земель.Все решения хокимов области касательно земельных отношений будут проходить юридическую экспертизу в территориальных управлениях юстиции.Президент также предложил усилить ответственность за земельные правонарушения.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/v-2021-godu-zemelnye-zaxvatchiki-prisvoili-15-tys-gektarov-18777128.html
https://uz.sputniknews.ru/20210412/minyust-pora-pokonchit-s-problemami-obespecheniya-zemelnyx-i-jilischnyx-prav-18275331.html
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орошение земель, президент узбекистана, шавкат мирзиёев

Президент лишил районных хокимов права принимать решения о выделении земель

21:32 03.06.2021
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосевная риса в Краснодарском крае
Посевная риса в Краснодарском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Перейти в фотобанк
Все решения областных хокимов касательно земельных отношений будут проходить юридическую экспертизу в территориальных управлениях юстиции.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Узбекистана провел совещание, на котором резко высказался о недостатках в сфере земельных отношений. Отдельно отметил Шавкат Мирзиёев случаи хищения, самовольного захвата и незаконной продажи земельных ресурсов, подчеркнув, что порядок выделения земель несельскохозяйственного и сельскохозяйственного назначения непрозрачен и неодинаков для всех, передает пресс-служба главы государства.
Президент поручил ускорить работу по превращению земли в рыночный актив, определению ее экономической ценности и вовлечению ее в финансовый оборот. Акцентировал внимание и на усилении государственного и общественного контроля за выделением и использованием земель.
В ходе совещания ответственные лица предложили внедрить порядок предоставления земель частному сектору на правах собственности и аренды, государственным организациям - на праве постоянного пользования.
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При этом, по мнению специалистов, нужно перестать выделять землю на правах пожизненного наследуемого владения, постоянного владения, временного пользования. Виды земельных прав будут сокращены с 6 до 3.
Процедура продажи земель несельскохозяйственного назначения частному сектору будет осуществляться только через аукцион. Земли несельскохозяйственного назначения могут быть проданы в частную собственность только гражданам и юридическим лицам Узбекистана, а земли, которые не могут быть приватизированы, - на основе права аренды.
Отныне хоким лишается права своим решением выделять, а также безвозмездно предоставлять земли негосударственному сектору.
Земли сельхозназначения будут предоставляться только на условиях аренды. Причем они будут предоставляться гражданам и организациям (за исключением иностранных) на основе открытого конкурса. Прием заявок на открытый конкурс, сбор и оценка информации о претенденте будут осуществляться в электронном виде.
Полномочия хокимов областей и районов по изменению категории земель сельскохозяйственного назначения перейдут Кабмину и президенту.
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На совещании обсуждены вопросы совершенствования механизмов контроля за землепользованием. В частности, будет полностью упразднено право хокимов районов принимать решения о выделении и возврате земель.
Все решения хокимов области касательно земельных отношений будут проходить юридическую экспертизу в территориальных управлениях юстиции.
Президент также предложил усилить ответственность за земельные правонарушения.
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