https://uz.sputniknews.ru/20210603/prezident-lishil-rayonnyx-xokimov-prava-prinimat-resheniya-o-vydelenii-zemel-19081737.html

Президент лишил районных хокимов права принимать решения о выделении земель

Президент лишил районных хокимов права принимать решения о выделении земель

Все решения областных хокимов касательно земельных отношений будут проходить юридическую экспертизу в территориальных управлениях юстиции. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T21:32+0500

2021-06-03T21:32+0500

2021-06-03T21:32+0500

политика

орошение земель

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/19/16072386_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d23ccbd4b64949c03a0cfa1fe9502f09.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Узбекистана провел совещание, на котором резко высказался о недостатках в сфере земельных отношений. Отдельно отметил Шавкат Мирзиёев случаи хищения, самовольного захвата и незаконной продажи земельных ресурсов, подчеркнув, что порядок выделения земель несельскохозяйственного и сельскохозяйственного назначения непрозрачен и неодинаков для всех, передает пресс-служба главы государства.Президент поручил ускорить работу по превращению земли в рыночный актив, определению ее экономической ценности и вовлечению ее в финансовый оборот. Акцентировал внимание и на усилении государственного и общественного контроля за выделением и использованием земель.В ходе совещания ответственные лица предложили внедрить порядок предоставления земель частному сектору на правах собственности и аренды, государственным организациям - на праве постоянного пользования.При этом, по мнению специалистов, нужно перестать выделять землю на правах пожизненного наследуемого владения, постоянного владения, временного пользования. Виды земельных прав будут сокращены с 6 до 3.Процедура продажи земель несельскохозяйственного назначения частному сектору будет осуществляться только через аукцион. Земли несельскохозяйственного назначения могут быть проданы в частную собственность только гражданам и юридическим лицам Узбекистана, а земли, которые не могут быть приватизированы, - на основе права аренды.Отныне хоким лишается права своим решением выделять, а также безвозмездно предоставлять земли негосударственному сектору. Земли сельхозназначения будут предоставляться только на условиях аренды. Причем они будут предоставляться гражданам и организациям (за исключением иностранных) на основе открытого конкурса. Прием заявок на открытый конкурс, сбор и оценка информации о претенденте будут осуществляться в электронном виде.Полномочия хокимов областей и районов по изменению категории земель сельскохозяйственного назначения перейдут Кабмину и президенту.На совещании обсуждены вопросы совершенствования механизмов контроля за землепользованием. В частности, будет полностью упразднено право хокимов районов принимать решения о выделении и возврате земель.Все решения хокимов области касательно земельных отношений будут проходить юридическую экспертизу в территориальных управлениях юстиции.Президент также предложил усилить ответственность за земельные правонарушения.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/v-2021-godu-zemelnye-zaxvatchiki-prisvoili-15-tys-gektarov-18777128.html

https://uz.sputniknews.ru/20210412/minyust-pora-pokonchit-s-problemami-obespecheniya-zemelnyx-i-jilischnyx-prav-18275331.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

орошение земель, президент узбекистана, шавкат мирзиёев