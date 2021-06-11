https://uz.sputniknews.ru/20210611/kurs-na-sblijenie-uzbekistan-i-kazaxstan-izbavilis-ot-torgovyx-posrednikov-19206760.html

Курс на сближение: Узбекистан и Казахстан избавились от торговых посредников

Курс на сближение: Узбекистан и Казахстан избавились от торговых посредников

Узбекистан до сих пор остается ключевым торговым партнером Казахстана в Центральноазиатском регионе: его доля составляет почти 65% внешней торговли. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T11:54+0500

2021-06-11T11:54+0500

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общество

торговый дом

продукция

экспорт

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казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Казахстане во второй половине июля открывается торговый дом "Узбекистан". Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил глава Ассоциации экспортеров республики Ёркин Маликов.Проект реализуется генеральным консульством в Алматы, Ассоциацией экспортеров Узбекистана, Организацией развития бизнеса Узбекистана и казахстанской компанией АО Bereke Asia Group. В настоящее время торговые дома Ассоциации экспортеров Узбекистана работают в Афганистане и США. Помимо Казахстана, в ближайшее время планируется открыть такие площадки в Таджикистане, Венгрии, Германии, Испании и Турции.Отмечается, что первая партия продукции будет отправлена ​​уже 18 июня.С целью изучения рынка Казахстана и ознакомления с процессами продажи товаров посредством торгового дома 20 июля будет организован бизнес-тур в соседнюю республику для предпринимателей, разместивших свою продукцию в торговом доме "Узбекистан". Открытие торгового дома в Казахстане является важным практическим шагом в развитии экономического сотрудничества между странами и увеличения объема двусторонней торговли.Узбекистан до сих пор остается ключевым торговым партнером Казахстана в Центральноазиатском регионе: его доля составляет почти 65% внешней торговли.С начала 2021-го двусторонний товарооборот между двумя странами увеличился на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-i-kazaxstan-zakanchivayut-soglasovanie-proekta-shelkovoy-vizy-19173913.html

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торговый дом, продукция, экспорт, бизнес, торговля, казахстан, узбекистан