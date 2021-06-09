https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-i-kazaxstan-zakanchivayut-soglasovanie-proekta-shelkovoy-vizy-19173913.html
Узбекистан и Казахстан заканчивают согласование проекта "шелковой" визы
Узбекистан и Казахстан заканчивают согласование проекта "шелковой" визы
В Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз ожидают, что к этой инициативе присоединятся и другие страны региона. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T19:10+0500
2021-06-09T19:10+0500
2021-06-09T19:20+0500
туризм
виза
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Узбекистан и Казахстан заканчивают согласование проекта единой визы, которая позволит туристам беспрепятственно посещать обе страны, заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз Элдор Aрипов.По его словам, за период 2016-2019 годов количество иностранных туристов в странах Центральной Азии увеличилось в два раза.Он выразил надежду, что к этой инициативе присоединятся и другие страны региона.В августе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил дорожную карту по развитию туризма в стране. В частности, документ предусматривал запустить в феврале 2020-го единого визового режима Silk Road для туристов, путешествующих в странах Великого шелкового пути.Ранее узбекская сторона планировала, что на первом этапе в проект, помимо Узбекистана, будут включены Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.В июне 2018-го дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева, занимавшая тогда пост председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхняя палата парламента), предложила Узбекистану создать азиатский вариант "шенгена" Silk visa для привлечения туристов из-за рубежа. Первоначально планировалось запустить проект общей визы в феврале 2019 года. К совместной визе также проявляют интерес в Таджикистане и Турции.
https://uz.sputniknews.ru/20210606/projivayuschim-v-uzbekistane-inostrantsam-nachnut-vydavat-natsionalnye-id-karty-19110593.html
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виза, казахстан, узбекистан
Узбекистан и Казахстан заканчивают согласование проекта "шелковой" визы
19:10 09.06.2021 (обновлено: 19:20 09.06.2021)
В Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз ожидают, что к этой инициативе присоединятся и другие страны региона.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Узбекистан и Казахстан заканчивают согласование проекта единой визы, которая позволит туристам беспрепятственно посещать обе страны, заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз Элдор Aрипов.
По его словам, за период 2016-2019 годов количество иностранных туристов в странах Центральной Азии увеличилось в два раза.
"С Казахстаном заканчиваем уже переговорный процесс по согласованию так называемой "шелковой" визы, которая позволит туристам, получившим ее, беспрепятственно посещать и Узбекистан, и Казахстан", — сказал Арипов, выступая на "Примаковских чтениях"
.
Он выразил надежду, что к этой инициативе присоединятся и другие страны региона.
В августе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил дорожную карту по развитию туризма в стране. В частности, документ предусматривал запустить в феврале 2020-го единого визового режима Silk Road для туристов, путешествующих в странах Великого шелкового пути.
Ранее узбекская сторона планировала, что на первом этапе в проект, помимо Узбекистана, будут включены Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.
В июне 2018-го дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева, занимавшая тогда пост председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхняя палата парламента), предложила Узбекистану создать азиатский вариант "шенгена" Silk visa для привлечения туристов из-за рубежа. Первоначально планировалось запустить проект общей визы в феврале 2019 года. К совместной визе также проявляют интерес в Таджикистане и Турции.