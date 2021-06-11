https://uz.sputniknews.ru/20210611/rossiyskiy-vuz-nachnet-zaochno-gotovit-kadry-dlya-uzgidrometa-19215225.html

Российский вуз начнет заочно готовить кадры для Узгидромета

Российский вуз начнет заочно готовить кадры для Узгидромета

Заочное обучение в петербургском РГГУ будет проходить на контрактной основе. По соглашению сторон также планируется определять необходимое количество квот и... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T19:24+0500

2021-06-11T19:24+0500

2021-06-11T19:24+0500

общество

квота

узгидромет

вузы

студенты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистанские студенты начиная с 2021/2022 учебного года смогут проходить заочное обучение в Российском государственном гидрометеорологическом университете (РГГУ), расположенном в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.Для реализации инициативы Национальный университет Узбекистана и петербургский вуз подписали соответствующее соглашение."Подписано соглашение о внедрении заочного обучения в области гидрометеорологии с 2021/2022 учебного года", - информируется в релизе. Прием документов начинается в июне.По информации ведомства, заочное обучение в РГГУ будет проходить на контрактной основе. По соглашению сторон также планируется определять необходимое количество квот и проводить совместные образовательные программы, отметили в Узгидромете."Выпускникам совместной образовательной программы выдаются дипломы на основании государственного образца, которые признаются документом о высшем образовании Республики Узбекистан и Российской Федерации", - пояснили в госструктуре. Ранее советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Умаров в рамках конференции заявлял, что в республике принята программа развития гидрометеорологической службы страны до 2025 года. Согласно документу, власти страны намерены привлекать зарубежных специалистов для применения современных спутниковых технологий в процесс прогнозирования погоды, а также мониторинга состояния воздуха на территории Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20190508/Prognoz-Uzgidromet-bolshie-izmeneniya-11446137.html

https://uz.sputniknews.ru/20201103/Pochemu-rabotniki-Uzgidrometa-pokidayut-svoi-mesta---gromkoe-zayavlenie-15314415.html

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квота, узгидромет, вузы, студенты, узбекистан