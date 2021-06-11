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Российский вуз начнет заочно готовить кадры для Узгидромета
Российский вуз начнет заочно готовить кадры для Узгидромета
Заочное обучение в петербургском РГГУ будет проходить на контрактной основе. По соглашению сторон также планируется определять необходимое количество квот и... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T19:24+0500
2021-06-11T19:24+0500
общество
квота
узгидромет
вузы
студенты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистанские студенты начиная с 2021/2022 учебного года смогут проходить заочное обучение в Российском государственном гидрометеорологическом университете (РГГУ), расположенном в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.Для реализации инициативы Национальный университет Узбекистана и петербургский вуз подписали соответствующее соглашение."Подписано соглашение о внедрении заочного обучения в области гидрометеорологии с 2021/2022 учебного года", - информируется в релизе. Прием документов начинается в июне.По информации ведомства, заочное обучение в РГГУ будет проходить на контрактной основе. По соглашению сторон также планируется определять необходимое количество квот и проводить совместные образовательные программы, отметили в Узгидромете."Выпускникам совместной образовательной программы выдаются дипломы на основании государственного образца, которые признаются документом о высшем образовании Республики Узбекистан и Российской Федерации", - пояснили в госструктуре. Ранее советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Умаров в рамках конференции заявлял, что в республике принята программа развития гидрометеорологической службы страны до 2025 года. Согласно документу, власти страны намерены привлекать зарубежных специалистов для применения современных спутниковых технологий в процесс прогнозирования погоды, а также мониторинга состояния воздуха на территории Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20190508/Prognoz-Uzgidromet-bolshie-izmeneniya-11446137.html
https://uz.sputniknews.ru/20201103/Pochemu-rabotniki-Uzgidrometa-pokidayut-svoi-mesta---gromkoe-zayavlenie-15314415.html
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квота, узгидромет, вузы, студенты, узбекистан

Российский вуз начнет заочно готовить кадры для Узгидромета

19:24 11.06.2021
167
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Заочное обучение в петербургском РГГУ будет проходить на контрактной основе. По соглашению сторон также планируется определять необходимое количество квот и проводить совместные образовательные программы.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистанские студенты начиная с 2021/2022 учебного года смогут проходить заочное обучение в Российском государственном гидрометеорологическом университете (РГГУ), расположенном в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.
Для реализации инициативы Национальный университет Узбекистана и петербургский вуз подписали соответствующее соглашение.
"Подписано соглашение о внедрении заочного обучения в области гидрометеорологии с 2021/2022 учебного года", - информируется в релизе. Прием документов начинается в июне.
Работа Центра гидрометеорологической службы - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2019
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8 мая 2019, 12:14
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По информации ведомства, заочное обучение в РГГУ будет проходить на контрактной основе. По соглашению сторон также планируется определять необходимое количество квот и проводить совместные образовательные программы, отметили в Узгидромете.
"Выпускникам совместной образовательной программы выдаются дипломы на основании государственного образца, которые признаются документом о высшем образовании Республики Узбекистан и Российской Федерации", - пояснили в госструктуре.
По словам сотрудника Узгидромета Светланы Сидоровой, в этом ведре накапливаются осадки. Затем они переливаются в специальный стакан, и таким образом устанавливают, сколько миллилитров выпало в сутки. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2020
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Ранее советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Умаров в рамках конференции заявлял, что в республике принята программа развития гидрометеорологической службы страны до 2025 года. Согласно документу, власти страны намерены привлекать зарубежных специалистов для применения современных спутниковых технологий в процесс прогнозирования погоды, а также мониторинга состояния воздуха на территории Узбекистана.
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