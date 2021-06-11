https://uz.sputniknews.ru/20210611/uzbekistan-i-turtsiya-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-19215527.html

Узбекистан и Турция возобновили авиасообщение

Узбекистан и Турция возобновили авиасообщение

С 10 июня возобновились авиарейсы по маршруту Ташкент-Стамбул в зависимости от спроса. Их число будет увеличено по мере появления спроса на перелеты. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

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туризм

авиаперелет

турция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Генконсульстве Узбекистана в Стамбуле объявили о возобновлении авиаперелетов между государствами.Решение отменить введенные ранее ограничения принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турции.Гражданам Узбекистана и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Турции и въезжающим в республику теперь нет необходимости проходить 14-тидневный карантин Но отрицательный результат ПЦР-теста также необходим для допуска на авиарейс. Анализ необходимо сдать не более чем за 72 часа до регистрации.Ранее мы писали, что крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines 11 июня выполнила первый рейс из Стамбула в Ургенч.Пассажиров встретили максимально тепло: с цветами и праздничной выпечкой.Во вторник, 8 июня, Turkish Airlines совершил первый полет по маршруту Стамбул— Фергана—Стамбул. По этому направлению рейсы будут совершаться каждый вторник и пятницу.

https://uz.sputniknews.ru/20210325/rossiya-i-uzbekistan-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-s-1-aprelya-17965359.html

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авиаперелет, турция, узбекистан