Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20210611/uzbekistan-i-turtsiya-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-19215527.html
Узбекистан и Турция возобновили авиасообщение
Узбекистан и Турция возобновили авиасообщение
С 10 июня возобновились авиарейсы по маршруту Ташкент-Стамбул в зависимости от спроса. Их число будет увеличено по мере появления спроса на перелеты. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T19:32+0500
2021-06-11T19:42+0500
туризм
авиаперелет
турция
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/773/19/7731980_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_a8ce0f208b33c6a94a2d145095aba21d.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Генконсульстве Узбекистана в Стамбуле объявили о возобновлении авиаперелетов между государствами.Решение отменить введенные ранее ограничения принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турции.Гражданам Узбекистана и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Турции и въезжающим в республику теперь нет необходимости проходить 14-тидневный карантин Но отрицательный результат ПЦР-теста также необходим для допуска на авиарейс. Анализ необходимо сдать не более чем за 72 часа до регистрации.Ранее мы писали, что крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines 11 июня выполнила первый рейс из Стамбула в Ургенч.Пассажиров встретили максимально тепло: с цветами и праздничной выпечкой.Во вторник, 8 июня, Turkish Airlines совершил первый полет по маршруту Стамбул— Фергана—Стамбул. По этому направлению рейсы будут совершаться каждый вторник и пятницу.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/rossiya-i-uzbekistan-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-s-1-aprelya-17965359.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/773/19/7731980_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_285ccbe9fca187aa87c041c5a070d909.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
авиаперелет, турция, узбекистан

Узбекистан и Турция возобновили авиасообщение

19:32 11.06.2021 (обновлено: 19:42 11.06.2021)
1539
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A319 авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Самолет Airbus A319 авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
С 10 июня возобновились авиарейсы по маршруту Ташкент-Стамбул в зависимости от спроса. Их число будет увеличено по мере появления спроса на перелеты.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Генконсульстве Узбекистана в Стамбуле объявили о возобновлении авиаперелетов между государствами.
Решение отменить введенные ранее ограничения принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турции.
С 3 июня возобновились авиарейсы между Стамбулом и Ферганой, Ургенчем, а также Самаркандом;
С 5 июня поэтапно возобновляются чартерные авиарейсы в Турцию;
С 10 июня возобновляются авиарейсы по маршруту Ташкент-Стамбул в зависимости от спроса. Их число будет увеличено по мере появления спроса на перелеты.
Гражданам Узбекистана и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Турции и въезжающим в республику теперь нет необходимости проходить 14-тидневный карантин
Но отрицательный результат ПЦР-теста также необходим для допуска на авиарейс. Анализ необходимо сдать не более чем за 72 часа до регистрации.
Празднование дня воздушного флота - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
Общество
Россия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля
25 марта, 19:19
55860
Ранее мы писали, что крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines 11 июня выполнила первый рейс из Стамбула в Ургенч.
Пассажиров встретили максимально тепло: с цветами и праздничной выпечкой.
Во вторник, 8 июня, Turkish Airlines совершил первый полет по маршруту Стамбул— Фергана—Стамбул. По этому направлению рейсы будут совершаться каждый вторник и пятницу.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:29Центробанк наказал 13 банков, нарушивших правила оказания услуг
20:46Репатриация в Россию: кто и как может переехать?
20:36В Узбекистане завершили реставрацию фрагмента уникального рукописного Корана
20:06Жарким летом в пассажирских поездах Узбекистана начнут дежурить медики
19:32Узбекистан и Турция возобновили авиасообщение
19:26Торговля, энергетика и дружба: что связывает Узбекистан и Таджикистан
19:24Российский вуз начнет заочно готовить кадры для Узгидромета
18:23Узбекистанские наездники выиграли две медали на ЧМ по конному спорту в Германии
17:45В столичном метро обнаружили подозрительный предмет - пассажиров эвакуировали
17:30В Андижане открылся инновационный молодежный технопарк
17:23В Узбекистане запустили проект цифровизации исторических объектов
16:45Мирзиёев и Рахмон посетили ковровую фабрику в Кайраккуме
16:05Роскомнадзор раскрыл итоги проверки Twitter, Facebook и Google
15:44Лео Бокерия поблагодарил Нацпалату здравоохранения за результаты деятельности
15:41Рахмон — Мирзиёеву: мы обязаны беречь дружбу таджиков и узбеков как зеницу ока
14:52В Ташкенте стартует международный форум с участием женщин-предпринимателей из стран ЦА
14:34Кто и как встретил Шавката Мирзиёева в Таджикистане — говорящие фото
14:00Жара, ветродуй и пыльные бури: чего ожидать от погоды на выходных
13:59В Ташкенте состоится вечер профессионального бокса с участием Шохжахона Эргашева
13:08Назначен глава Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими