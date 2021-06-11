https://uz.sputniknews.ru/20210611/uzbekistan-i-turtsiya-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-19215527.html
Узбекистан и Турция возобновили авиасообщение
Узбекистан и Турция возобновили авиасообщение
С 10 июня возобновились авиарейсы по маршруту Ташкент-Стамбул в зависимости от спроса. Их число будет увеличено по мере появления спроса на перелеты. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T19:32+0500
2021-06-11T19:32+0500
2021-06-11T19:42+0500
туризм
авиаперелет
турция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Генконсульстве Узбекистана в Стамбуле объявили о возобновлении авиаперелетов между государствами.Решение отменить введенные ранее ограничения принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турции.Гражданам Узбекистана и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Турции и въезжающим в республику теперь нет необходимости проходить 14-тидневный карантин Но отрицательный результат ПЦР-теста также необходим для допуска на авиарейс. Анализ необходимо сдать не более чем за 72 часа до регистрации.Ранее мы писали, что крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines 11 июня выполнила первый рейс из Стамбула в Ургенч.Пассажиров встретили максимально тепло: с цветами и праздничной выпечкой.Во вторник, 8 июня, Turkish Airlines совершил первый полет по маршруту Стамбул— Фергана—Стамбул. По этому направлению рейсы будут совершаться каждый вторник и пятницу.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/rossiya-i-uzbekistan-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-s-1-aprelya-17965359.html
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авиаперелет, турция, узбекистан
Узбекистан и Турция возобновили авиасообщение
19:32 11.06.2021 (обновлено: 19:42 11.06.2021)
С 10 июня возобновились авиарейсы по маршруту Ташкент-Стамбул в зависимости от спроса. Их число будет увеличено по мере появления спроса на перелеты.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
В Генконсульстве Узбекистана в Стамбуле объявили
о возобновлении авиаперелетов между государствами.
Решение отменить введенные ранее ограничения принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турции.
С 3 июня возобновились авиарейсы между Стамбулом и Ферганой, Ургенчем, а также Самаркандом;
С 5 июня поэтапно возобновляются чартерные авиарейсы в Турцию;
С 10 июня возобновляются авиарейсы по маршруту Ташкент-Стамбул в зависимости от спроса. Их число будет увеличено по мере появления спроса на перелеты.
Гражданам Узбекистана и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Турции и въезжающим в республику теперь нет необходимости проходить 14-тидневный карантин
Но отрицательный результат ПЦР-теста также необходим для допуска на авиарейс. Анализ необходимо сдать не более чем за 72 часа до регистрации.
Ранее мы писали, что крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines 11 июня выполнила
первый рейс из Стамбула в Ургенч.
Пассажиров встретили максимально тепло: с цветами и праздничной выпечкой.
Во вторник, 8 июня, Turkish Airlines совершил первый полет по маршруту Стамбул— Фергана—Стамбул. По этому направлению рейсы будут совершаться каждый вторник и пятницу.