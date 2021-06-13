https://uz.sputniknews.ru/20210613/ukraina-reshila-unichtojit-gazprom-20-milliardnymi-pretenziyami-19228733.html

Украина решила уничтожить "Газпром" 20-миллиардными претензиями

Украина решила уничтожить "Газпром" 20-миллиардными претензиями

В текущем году "Газпром" отправляет транзитом несколько больше установленного минимума. При соблюдении нынешнего графика поставок до конца года объем транзита... 13.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-13T19:13+0500

2021-06-13T19:13+0500

2021-06-13T19:13+0500

колумнисты

северный поток - 2

нафтогаз

украина

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На этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против "Газпрома" за отказ от транзита газа. "В случае невыполнения контракта мы снова пойдем в арбитраж и снова будем "перемогать", — заявил Шмыгаль. Одновременно источники в "Нафтогазе" поведали, что сумма иска составит 7,2 миллиарда долларов. Кроме того, компания может вернуться к отозванным ранее претензиям к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов.Как говорится, никогда такого не было — и вот опять! С чего вдруг не последние люди на Украине возбудились по поводу возможных споров о транзитном газовом контракте, который "Газпром" скрупулезно выполняет, остается только догадываться. Возможно, это попытка скормить согражданам хоть какую-то "перемогу" на фоне "зрад" с ростом энергетических тарифов, с проигранной войной против достройки "Северного потока — 2" и т. д.Но совсем уж отмахиваться от возможных перспектив новых споров не стоит. В прошлый раз позиция "Нафтогаза" в споре с "Газпромом", казалось, была однозначно проигрышной. Но в итоге выиграл даже не сам "Нафтогаз". Выиграл коллективный Запад, "беспристрастное" правосудие которого отдало победу "Нафтогазу", в конечном итоге заставив Россию поучаствовать в содержании Украины. Полностью исключать попытку Запада вторично провернуть такой фокус — с помощью арбитража или другим способом — думается, не стоит.На сегодняшний день "Газпром" транспортирует газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в Европу в соответствии с транзитным контрактом от декабря 2019 года, который действует до конца 2024-го. Контракт этот был заключен по принципу "качай или плати": "Газпром" обязался прокачать минимум 60 миллиардов кубометров газа в 2020 году и минимум по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. В случае меньших объемов прокачки минимальный контрактный объем он все равно обязан оплатить.Контракт этот по своей сути является кабальным для "Газпрома". Принцип "качай или плати" в основном применяется в странах с англосаксонским правом. В Европе же он практически не используется. Тот же "Газпром" качает газ по магистрали Ямал — Европа через Польшу без какого-либо долгосрочного контракта, просто путем бронирования необходимых объемов. Польская сторона за полученные деньги обеспечивает работоспособность трубопровода и собственно прокачку газа.Украина же получила привилегированный контракт. И стоит напомнить: в довесок — почти три миллиарда долларов штрафа, который был высосан из пальца Стокгольмским арбитражем. Ведь в предыдущем контракте "Газпрома" и "Нафтогаза" (одновременно и о закупке, и о транзите) был прямо указан принцип "бери или плати" и ответственность "Нафтогаза" за неполный отбор минимального объема. Тогда как принцип "качай или плати" не устанавливался — и, разумеется, не было ответственности за непрокачку каких-то объемов. Однако арбитражу хватило и упоминания в контракте примерных объемов, которые "Газпром" собирался транспортировать.В прошлом году "Газпром" по новому контракту прокачал через Украину менее 56 миллиардов кубометров, но оплатил все 60 миллиардов. И оплатил даже не по минимальной цене, которая предусмотрена именно для минимальных объемов прокачки. Особое иезуитство транзитного договора заключается в том, что минимальный объем прокачки в нем распределен еще и по дням. Вышло так, что в первом полугодии "Газпром" не выбирал минимальный объем, но платил за него. А во втором зачастую поставлял газа больше минимума и платил дополнительно еще и за превышение минимума поставок, причем по более высокой цене.В текущем году "Газпром" отправляет транзитом несколько больше установленного минимума. При соблюдении нынешнего графика поставок до конца года объем транзита должен составить 43 миллиарда кубометров. Но, скорее всего, он будет 46-47 миллиардов.Однако хорошего много не бывает, поэтому на Украине уже сегодня звучат требования продлить кабальный контракт еще лет на десять. Параллельно делегация во главе с председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко сейчас находится в США, пытаясь через конгресс добиться восстановления санкций против оператора СП-2 и других санкций, которые заблокируют работу трубопровода после его достройки.В Киеве же в этот самый момент вдруг заявляют о возможном суде с "Газпромом" по поводу невыполнения контракта. При этом понятно, что невыполнением контракта будет только одновременный отказ и качать газ через Украину, и платить за минимальный объем прокачки. О возможности чего в "Газпроме" никто никогда даже не заикался.Кроме того, заявляется интересная сумма претензий — 7,2 миллиарда долларов. На самом деле это сумма всех транзитных платежей "Газпрома" за пять лет при транспортировке минимально оговоренных объемов газа. Полтора года из этих пяти лет прошло, и по ним уже произошли расчеты. За оставшиеся 3,5 года "Газпром" по минимуму обязан заплатить всего 4,5 миллиарда.Но и это ведь не все. В "Нафтогазе" пытаются вытащить из рукава еще и иск на 12,2 миллиарда долларов, который был отозван в рамках подписания пятилетнего транзитного контракта в 2019 году и получения Украиной трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.Напомним, о чем речь. Даже украинские эксперты еще в 2019 году признавали, что этот иск был блефом, направленным на принуждение "Газпрома" к заключению транзитного контракта. Логика этого иска была такова: если Россия не будет прокачивать через украинскую ГТС достаточный объем газа, то у Украины будут убытки и простой ГТС. При этом понадобятся деньги на технический вывод ее из эксплуатации. За все это должен заплатить "Газпром". Причем в каких-то совершенно невероятных объемах. Блеф это был или не блеф, но, столкнувшись с "беспристрастностью" шведских арбитров, в "Газпроме" наверняка отнеслись к этой идее украинских коллег серьезно. Другое дело — как можно вторично поднимать вопрос, который был уже урегулирован сторонами!Самое время вспомнить, как граждане Украины в едином порыве в течение нескольких лет болели за "перемогу" "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольме. Дело ведь было не только в желании утереть нос "клятым москалям". Тогдашний глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, в связке с которым трудился нынешний глава Юрий Витренко, прямо обещал украинцам: в случае победы над "Газпромом" в Стокгольме цены на газ для населения будут снижены. То есть обещал персональную материальную выгоду каждому. По факту персональная материальная выгода (и немалая — в размере десятков миллионов долларов) и правда была получена — однако не каждым, а только Коболевым, Витренко и членами правления "Нафтогаза" в виде денежных премий. Ну и заодно правительством, которому на освоение с неба упал трехмиллиардный долларовый ресурс ("Нафтогаз" почти весь полученный штраф перечислил в бюджет).Нет сомнений, что Шмыгаль, Витренко и прочие товарищи собираются таким же образом "нахлобучить" сограждан и в этот раз. Но при этом цели по части принуждения России к дальнейшему участию в содержании государства Украина и у этих товарищей, и у ряда "западных партнеров", безусловно, вполне серьезные.Источник: РИА Новости.

https://uz.sputniknews.ru/20210524/posle-zapuska-severnogo-potoka--2-ukraina-osvoboditsya-ot-gazproma-18872765.html

https://uz.sputniknews.ru/20191231/Rossiya-i-Ukraina-podpisali-dokumenty-na-tranzit-gaza-s-1-yanvarya-13142313.html

https://uz.sputniknews.ru/20210425/naftogaz-ukrainy-posramil-gazprom-svoimi-finansovymi-rezultatami-18481852.html

https://uz.sputniknews.ru/20151125/1151853.html

https://uz.sputniknews.ru/20210608/ssha-rossiya-i-evropa-obedinilis-protiv-ukrainy-19135588.html

украина

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северный поток - 2, нафтогаз, украина