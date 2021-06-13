https://uz.sputniknews.ru/20210613/v-uzbekistane-kolichestvo-semeynyx-detsadov-uvelichat-do-20-tysyach-19229079.html

В Узбекистане количество семейных детсадов увеличат до 20 тысяч

В Узбекистане количество семейных детсадов увеличат до 20 тысяч

ДОО, создаваемым за пределами административных центров районов, выделят субсидии в размере до 30 млн сумов на приобретение мебели, инвентаря и оборудования. 13.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-13T22:13+0500

2021-06-13T22:13+0500

2021-06-13T22:13+0500

общество

детские сады

министерство дошкольного образования

указ

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О дополнительных мерах по расширению сети дошкольных образовательных организаций (ДОО) в районах с низким уровнем охвата". Документом предусмотрено в 53-х районах с низким уровнем охвата детей дошкольным образованием в ближайшие два года организовать две тысячи семейных негосударственных ДОО для 50 тысяч воспитанников и 100 детсадов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) на 11,2 тысяч мест. В соответствии с указом, также планируется построить 50 государственных ДОУ на 7,5 тысяч мест.Таким образом, в республике количество детсадов увеличат до 20 тысяч и создадут свыше 7,5 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, утверждена "Дорожная карта" по расширению дошкольных образовательных услуг в регионах. Что изменится с 1 июля в соответствии с новым порядкомПомимо этого, 100 детсадам, создаваемым на основе ГЧП, выделят кредиты сроком на семь лет (включая льготный период два года по ставке 5%). Им также будет выплачиваться ежемесячная компенсация в размере 50 % от стоимости потребленной электроэнергии и природного газа.К тому же до 1 января 2022 года продлевается льготный период по ранее выданным кредитам на создание в 2018-2019 годах негосударственных ДОО на основе ГЧП. При этом платежи по основному долгу, подлежащие погашению до 1 января 2022-го, распределят в равном размере на оставшуюся часть кредитного периода.За последние четыре года количество детских садов выросло с 5,2 до 18,3 тысяч, охват детей дошкольным образованием увеличился вдвое и достиг 60 %. Президент Шавкат Мирзиёев 24 мая этого года поставил задачу бесплатно обеспечить семейные детские сады учебными пособиями и методическими материалами. Для этой цели из госбюджета было выделено 30 млрд сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20201024/V-DOO-Uzbekistana-vnedryat-sistemu-elektronnoy-oplaty-uslug-15251641.html

https://uz.sputniknews.ru/20210403/detskie-sady-karakalpakiya-18132818.html

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детские сады, министерство дошкольного образования, указ, узбекистан