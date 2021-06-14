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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210614/glava-uzbekistana-primet-prezidenta-tatarstana---data-19231416.html
Глава Узбекистана примет президента Татарстана - дата
Глава Узбекистана примет президента Татарстана - дата
Ожидается, что 17-18 июня глава Узбекистана отправится с визитом в Андижанскую область. О целях посещения не сообщается. 14.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-14T13:13+0500
2021-06-14T13:13+0500
политика
пресс-служба президента
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Глава пресс-службы президента Узбекистана Шерзод Асадов провел традиционный брифинг, в рамках которого рассказал журналистам о планах главы государства на предстоящую неделю. По его словам, сегодня в графике Шавката Мирзиёева значится совещание с ответственными руководителями сферы здравоохранения. Планируется обсудить вопросы онкологии и гематологии. Вместе с тем президенту представят презентацию о сотрудничестве Ташкентской области с Татарстаном.На завтра намечено видеоселекторное совещание, посвященное реформам в системе высшего образования и подготовке к приему в вузы на следующий учебный год. Также 15 июня президент встретится с министром Объединенных Арабских Эмиратов по делам правительства и будущего Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави, а на 16 июня - с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.Ожидается, что 17-18 июня глава республики посетит Андижанскую область.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/v-tashkente-otkroetsya-vystavka-promyshlennogo-potentsiala-tatarstana---19200812.html
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пресс-служба президента, президент узбекистана

Глава Узбекистана примет президента Татарстана - дата

13:13 14.06.2021
2017
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Татарстана Рустам Минниханов
Президент Татарстана Рустам Минниханов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Перейти в фотобанк
Ожидается, что 17-18 июня глава Узбекистана отправится с визитом в Андижанскую область. О целях посещения не сообщается.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Глава пресс-службы президента Узбекистана Шерзод Асадов провел традиционный брифинг, в рамках которого рассказал журналистам о планах главы государства на предстоящую неделю.
По его словам, сегодня в графике Шавката Мирзиёева значится совещание с ответственными руководителями сферы здравоохранения. Планируется обсудить вопросы онкологии и гематологии. Вместе с тем президенту представят презентацию о сотрудничестве Ташкентской области с Татарстаном.
На завтра намечено видеоселекторное совещание, посвященное реформам в системе высшего образования и подготовке к приему в вузы на следующий учебный год.
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10 июня, 21:19
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Также 15 июня президент встретится с министром Объединенных Арабских Эмиратов по делам правительства и будущего Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави, а на 16 июня - с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Ожидается, что 17-18 июня глава республики посетит Андижанскую область.
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