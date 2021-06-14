https://uz.sputniknews.ru/20210614/glava-uzbekistana-primet-prezidenta-tatarstana---data-19231416.html

Глава Узбекистана примет президента Татарстана - дата

Глава Узбекистана примет президента Татарстана - дата

Ожидается, что 17-18 июня глава Узбекистана отправится с визитом в Андижанскую область. О целях посещения не сообщается. 14.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-14T13:13+0500

2021-06-14T13:13+0500

2021-06-14T13:13+0500

политика

пресс-служба президента

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Глава пресс-службы президента Узбекистана Шерзод Асадов провел традиционный брифинг, в рамках которого рассказал журналистам о планах главы государства на предстоящую неделю. По его словам, сегодня в графике Шавката Мирзиёева значится совещание с ответственными руководителями сферы здравоохранения. Планируется обсудить вопросы онкологии и гематологии. Вместе с тем президенту представят презентацию о сотрудничестве Ташкентской области с Татарстаном.На завтра намечено видеоселекторное совещание, посвященное реформам в системе высшего образования и подготовке к приему в вузы на следующий учебный год. Также 15 июня президент встретится с министром Объединенных Арабских Эмиратов по делам правительства и будущего Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави, а на 16 июня - с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.Ожидается, что 17-18 июня глава республики посетит Андижанскую область.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/v-tashkente-otkroetsya-vystavka-promyshlennogo-potentsiala-tatarstana---19200812.html

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пресс-служба президента, президент узбекистана