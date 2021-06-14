https://uz.sputniknews.ru/20210614/prezident-sokratil-chislennost-sotrudnikov-organov-vlasti-i-upravleniya-19230374.html
Президент сократил численность сотрудников органов власти и управления
Президент сократил численность сотрудников органов власти и управления
Подписано постановление, в соответствии с которым будет реструктуризирован Кабмин. 14.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-14T11:35+0500
2021-06-14T11:35+0500
2021-06-14T12:49+0500
политика
президент узбекистана
кабинет министров узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру Кабинета Министров. Теперь общая численность управленческого персонала обновленного Кабмина составляет 269 человек. Соответствующее постановление подписал президент страны.Документ направлен на совершенствование системы госуправления в сферах туризма, спорта и культурного наследия, а также на сокращение численности штатных единиц органов власти и управления.В частности, упраздняется должность советника премьер-министра - начальника Департамента по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также кооперационных связей.Вводится должность советника премьер-министра - начальника Департамента по вопросам развития геологии, энергетики, промышленности и ее базовых отраслей.Упраздняется Департамент по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также кооперационных связей и на его базе создается Департамент по вопросам развития геологии, энергетики, промышленности и ее базовых отраслей.Вместо действующего Секретариата по вопросам образования, здравоохранения, молодежи, поддержки махалли и семьи образованы два новых - по вопросам образования и здравоохранения и по вопросам молодежи, общественных организаций, поддержки махалли и семьи.Напомним, с 1 мая 2021 года численность сотрудников административного аппарата органов госвласти и их ведомств и территориальных подразделений сокращена на 15%. Тогда было ликвидировано Агентство по развитию рынка капитала, его полномочия переданы Министерству финансов.
https://uz.sputniknews.ru/20210607/minyust-uprazdnit-jurnaly-registratsii-dannyx-o-svoix-sotrudnikax-19119090.html
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президент узбекистана, кабинет министров узбекистана
Президент сократил численность сотрудников органов власти и управления
11:35 14.06.2021 (обновлено: 12:49 14.06.2021)
Подписано постановление, в соответствии с которым будет реструктуризирован Кабмин.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру Кабинета Министров. Теперь общая численность управленческого персонала обновленного Кабмина составляет 269 человек. Соответствующее постановление
подписал президент страны.
Документ направлен на совершенствование системы госуправления в сферах туризма, спорта и культурного наследия, а также на сокращение численности штатных единиц органов власти и управления.
В частности, упраздняется должность советника премьер-министра - начальника Департамента по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также кооперационных связей.
Вводится должность советника премьер-министра - начальника Департамента по вопросам развития геологии, энергетики, промышленности и ее базовых отраслей.
Упраздняется Департамент по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также кооперационных связей и на его базе создается Департамент по вопросам развития геологии, энергетики, промышленности и ее базовых отраслей.
Вместо действующего Секретариата по вопросам образования, здравоохранения, молодежи, поддержки махалли и семьи образованы два новых - по вопросам образования и здравоохранения и по вопросам молодежи, общественных организаций, поддержки махалли и семьи.
Напомним, с 1 мая 2021 года численность сотрудников административного аппарата органов госвласти и их ведомств и территориальных подразделений сокращена на 15%. Тогда было ликвидировано Агентство по развитию рынка капитала, его полномочия переданы Министерству финансов.