https://uz.sputniknews.ru/20210614/prezident-sokratil-chislennost-sotrudnikov-organov-vlasti-i-upravleniya-19230374.html

Президент сократил численность сотрудников органов власти и управления

Президент сократил численность сотрудников органов власти и управления

Подписано постановление, в соответствии с которым будет реструктуризирован Кабмин. 14.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-14T11:35+0500

2021-06-14T11:35+0500

2021-06-14T12:49+0500

политика

президент узбекистана

кабинет министров узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру Кабинета Министров. Теперь общая численность управленческого персонала обновленного Кабмина составляет 269 человек. Соответствующее постановление подписал президент страны.Документ направлен на совершенствование системы госуправления в сферах туризма, спорта и культурного наследия, а также на сокращение численности штатных единиц органов власти и управления.В частности, упраздняется должность советника премьер-министра - начальника Департамента по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также кооперационных связей.Вводится должность советника премьер-министра - начальника Департамента по вопросам развития геологии, энергетики, промышленности и ее базовых отраслей.Упраздняется Департамент по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также кооперационных связей и на его базе создается Департамент по вопросам развития геологии, энергетики, промышленности и ее базовых отраслей.Вместо действующего Секретариата по вопросам образования, здравоохранения, молодежи, поддержки махалли и семьи образованы два новых - по вопросам образования и здравоохранения и по вопросам молодежи, общественных организаций, поддержки махалли и семьи.Напомним, с 1 мая 2021 года численность сотрудников административного аппарата органов госвласти и их ведомств и территориальных подразделений сокращена на 15%. Тогда было ликвидировано Агентство по развитию рынка капитала, его полномочия переданы Министерству финансов.

https://uz.sputniknews.ru/20210607/minyust-uprazdnit-jurnaly-registratsii-dannyx-o-svoix-sotrudnikax-19119090.html

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президент узбекистана, кабинет министров узбекистана