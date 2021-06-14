https://uz.sputniknews.ru/20210614/uzbekistan-ojidaet-novuyu-partiyu-vaktsiny-astrazeneca-v-avguste--yunisef-19232318.html
Узбекистан ожидает новую партию вакцины AstraZeneca в августе – ЮНИСЕФ
Узбекистан ожидает новую партию вакцины AstraZeneca в августе – ЮНИСЕФ
До конца июля должны быть решены все вопросы с логистикой поставок и регистрацией вакцины. 14.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-14T15:05+0500
2021-06-14T15:05+0500
2021-06-14T15:05+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина astrazeneca
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Очередная партия вакцины против коронавируса AstraZeneca поступит в Узбекистан в августе, заявил РИА Новости глава представительства ЮНИСЕФ в стране Мунир Мамедзаде. В страну прибудет 660 тысяч доз препарата.Напомним, 17 марта в Узбекистан была доставлена первая партия в 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Covishield) через механизм COVAX. Всего власти страны заказали через COVAX 2,256 миллиона доз препарата AstraZeneca. Планировалось, что до конца мая ЮНИСЕФ поставит еще 1,596 миллиона доз AstraZeneca. Позже Мамедзаде сообщил журналистам, что новая партия AstraZeneca поступит в Узбекистан только в июне из-за сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат.По оценке Мамедзаде, до конца июля должны быть решены все вопросы с логистикой поставок и регистрацией вакцины.Представитель ЮНИСЕФ пояснил, что в республику должен поступить препарат AstraZeneca, который производится в Швеции. "Поэтому нужно время, чтобы теперь и эту вакцину зарегистрировать в Узбекистане", - добавил Мунирзаде.Напомним: массовая прививочная кампания против COVID началась в республике с 1 апреля. До начала лета власти планировали вакцинировать около 4 миллионов граждан (более 11,5% населения), до конца года — 7 миллионов (примерно 20% жителей страны).
https://uz.sputniknews.ru/20210330/novyy-imidj-vaktsinu-astrazeneca-pereimenovali-18032104.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина astrazeneca
Узбекистан ожидает новую партию вакцины AstraZeneca в августе – ЮНИСЕФ
До конца июля должны быть решены все вопросы с логистикой поставок и регистрацией вакцины.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Очередная партия вакцины против коронавируса AstraZeneca поступит в Узбекистан в августе, заявил РИА Новости
глава представительства ЮНИСЕФ в стране Мунир Мамедзаде. В страну прибудет 660 тысяч доз препарата.
Напомним, 17 марта в Узбекистан была доставлена первая партия в 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Covishield) через механизм COVAX. Всего власти страны заказали через COVAX 2,256 миллиона доз препарата AstraZeneca. Планировалось, что до конца мая ЮНИСЕФ поставит еще 1,596 миллиона доз AstraZeneca. Позже Мамедзаде сообщил журналистам, что новая партия AstraZeneca поступит в Узбекистан только в июне из-за сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат.
По оценке Мамедзаде, до конца июля должны быть решены все вопросы с логистикой поставок и регистрацией вакцины.
Представитель ЮНИСЕФ пояснил, что в республику должен поступить препарат AstraZeneca, который производится в Швеции. "Поэтому нужно время, чтобы теперь и эту вакцину зарегистрировать в Узбекистане", - добавил Мунирзаде.
Напомним: массовая прививочная кампания против COVID началась в республике с 1 апреля. До начала лета власти планировали
вакцинировать около 4 миллионов граждан (более 11,5% населения), до конца года — 7 миллионов (примерно 20% жителей страны).