https://uz.sputniknews.ru/20210615/forel-osetr-i-losos-nachnut-vyraschivat-v-13-novyx-xozyaystvax-uzbekistana-19249747.html

Форель, осетр и лосось начнут выращивать в 13 новых хозяйствах Узбекистана

Форель, осетр и лосось начнут выращивать в 13 новых хозяйствах Узбекистана

За счет реализации рыбоводческих проектов в 2021 году ожидается довести объем производства холодноводной рыбы до 7 тысяч, в 2022 году – до 10 тысяч тонн. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T19:01+0500

2021-06-15T19:01+0500

2021-06-15T19:01+0500

экономика

рыба

агроферма

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. До конца года в Узбекистане будет создано 13 рыбоводных хозяйств мощностью 4 тыс. тонн. Об этом сообщила на брифинге в АИМК Зилола Рузиева, пресс-секретарь "Узбекбаликсаноати".Планируется развивать холодноводное рыбоводство главным образом в горных и предгорных районах Наманганской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей. За счет реализации этих проектов в 2021 году ожидается довести объем производства холодноводной рыбы до 7 тысяч тонн, в 2022 году – до 10 тысяч тонн. Это позволит расширить рацион узбекистанцев и удовлетворить спрос на высококачественные сорта рыбы.Холодноводные виды рыбы хорошо себя чувствуют при температуре воды 16-18 градусов. К ним относятся форель, осетр и лосось. Преимуществом выращивания холодноводной рыбы является быстрый рост и развитие в течение года.С целью развития данного направления, начиная с 1 июля 2021 года рыбоводческим хозяйствам — плательщикам НДС из республиканского бюджета выделяются субсидии в размере 3 тысяч сумов за каждый килограмм холодноводных видов рыбы (лосося, форели и осетра), выращенных интенсивным методом, других видов рыбы — 1 тысяча сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/ryba--sum-potesnit-li-uzbekskiy-karp-shashlyk-i-plov-18908200.html

https://uz.sputniknews.ru/20200305/Forel-i-afrikanskikh-somov-budut-vyraschivat-v-Namanganskoy-oblasti-13599773.html

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рыба, агроферма, узбекистан