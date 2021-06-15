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https://uz.sputniknews.ru/20210615/kitay-gotovitsya-k-pervomu-boyu-novoy-xolodnoy-voyny-19240171.html
Китай готовится к первому бою новой холодной войны
Китай готовится к первому бою новой холодной войны
Как и предсказывалось, заседание группы семи западных государств в Корнуолле (Великобритания) сосредоточило свое внимание, по наводке США, на Китае. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T13:19+0500
2021-06-15T13:23+0500
великобритания
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китай
сша
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Речь о том, что смысл всей нынешней европейской поездки президента Джо Байдена в Европу — приглашение союзников на вторую холодную войну против стратегического конкурента. А как на это событие реагируют сами китайцы?Напомним: по итогам корнуолльской встречи "Семерка" подписала коммюнике, где осудила Китай за его чисто внутренние дела — в Гонконге и Синьцзяне, а также потребовала разобраться, не убежал ли всем нам известный коронавирус из лаборатории в Ухане. И абсолютно естественно, что официальный ответ на все это мог лишь строиться на формуле "осуждаем и отвергаем". Но есть детали.Вообще-то, вторая холодная имеет целью прежде всего экономическое отбрасывание Китая с его нынешних лидерских позиций в мире. И менее известные, но более важные пункты коммюнике "Семерки" ожидаемо отражают американскую идею о том, что бизнес Китая получает поддержку государства и что это нечестное, то есть нерыночное поведение.И тут очень своевременным оказалось напоминание официальной представительницы даже не МИД, а китайского посольства в Лондоне о том, что, вообще-то, с 2018 года в стране принимаются новые законы, по которым иностранный бизнес начинает работать в Китае по тем же правилам, что и отечественный, средняя тарифная нагрузка на импорт спустилась к отметке в 7,5 процента и т. д.То есть лидеры семи государств делают вид, что до них все еще не дошла, среди прочего, важнейшая информация о все более рыночном поведении Китая на его собственной территории. И они не стыдятся того. Перед нами ровно тот же случай, что и, к примеру, с ситуацией в Гонконге: есть факты, и есть заявление вроде бы уважаемых и ответственных людей, идущее с фактами вразрез. И какой же реакции на этот абсурд (или эту наглость) вы хотите?А реакция — она может быть вот какая: за пару дней до заседания "Семерки" китайский парламент принял так называемый закон о реагировании на экономические санкции. Это подробный и сложный документ, но в целом он дает властям страны право (если не налагает обязанность) в ответ на санкции против той или иной китайской корпорации или отдельных людей за рубежом выбирать компанию страны-обидчика и подвергать ее ответным санкциям. Ну и заодно по возможности планируется компенсировать своим пострадавшим хотя бы часть ущерба.То есть расчет здесь делается на то, что бизнес из тех же США и прочих стран "Семерки" будет опасаться второй холодной и станет воздействовать на свои правительства. Нечто похожее и без того происходит. Результат — расходящиеся внутри западного союза позиции по частностям отношения к Китаю. О чем в Пекине, конечно, хорошо знают. И тут уместен еще один сюжет, тоже связанный с британской встречей семи лидеров. Сюжет со знаменитой фреской Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", она же — "Последний ужин".Изобразить заседание "Семерки" в виде тайной вечери — то была не официальная, а вполне частная инициатива анонимного художника. И эта карикатура в первый же день собрала в китайской зоне Интернета 700 тысяч просмотров. Что, кстати, говорит о том, что довольно многие в этой весьма восточной стране знакомы с классикой мировой живописи, пусть даже только благодаря книге Дэна Брауна "Код да Винчи", где именно эта картина фигурирует очень заметно.Карикатура анонима получилась точно по Брауну — наполненной сложной символикой, которую сразу не расшифруешь, даже внимательно рассматривая эту штуку с большим увеличением. Понятно, что в центре — дядя Сэм. Перед ним стоит нечто вроде торта, напоминающего по очертаниям Китай. Но тут еще присутствует машинка по печатанию денег на туалетной бумаге, и на таковой прослеживается цифра в девять триллионов — столько пустых бумажек успела уже насоздавать администрация Байдена.В таких ситуациях, как нынешняя, есть соблазн прежде всего видеть внутренние и не очень афишируемые расхождения в стане противника. И вот карикатурист изображает союзников дяди Сэма в виде животных, бурно выражающих свои эмоции. От мрачного недовольства (Германия) до явного несогласия (Италия, партнер Пекина по проекту "Один пояс, один путь"). Среди этих апостолов виднеется также индийский слон.Тут надо сказать, что на многие встречи "Семерки" приглашают для диалога страны, не входящие в это объединение. В этот раз таких было четверо. Но Южная Африка и Южная Корея на "тайную вечерю" к карикатуристу не попали, а вот Австралия, тянущая кенгуриные лапки к деньгам, — она тут есть. Индия же изображена не самым тактичным образом — в виде слона под капельницей. С намеком на то, что неуклюжая политика властей привела к большим потерям от коронавируса.Сложные отношения Китая с Индией — отдельная большая тема. Однако понятно, что главная задача участия "слона" в саммите "Семерки" — это надежды на получение помощи в борьбе с вирусом, прежде всего вакцин. Поддержание же баланса между Западом и Востоком, полупартнерские отношения с каждой из конкурирующих сторон — задача второстепенная, с сомнительной сегодня актуальностью. В индийских СМИ можно на эту тему встретить какие угодно мнения, в том числе вот это: нужно с осторожностью иметь дело с людьми, которые делят мир на "демократии" и "автократии", лучше не оказываться ни в одном лагере и продолжать держать нейтралитет. А Индию, напомним, подталкивают к драке с Китаем, в том числе и с помощью сомнительного комплимента насчет того, что она — "самая большая в мире демократия".В целом же если группа западных государств, входящая в G7, хотела с помощью своей декларации получить проблемы, не имея никакого выигрыша, то она их получила.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210602/evropu-raskololo-partnerstvo-s-kitaem-19045751.html
https://uz.sputniknews.ru/20210518/lyubimoe-morojenoe-putina-stalo-nastoyaschim-xitom-v-kitae-18779694.html
https://uz.sputniknews.ru/20210506/dengi-idut-v-kitay-kto-za-eto-v-otvete-18629708.html
https://uz.sputniknews.ru/20210416/kto-vinovat-kitay-bet-ameriku-na-ee-pole-18362250.html
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Дмитрий Косырев
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великобритания, g7, китай, сша

Китай готовится к первому бою новой холодной войны

13:19 15.06.2021 (обновлено: 13:23 15.06.2021)
683
© REUTERS / Patrick SemanskyУчастники саммита G7 в Великобритании
Участники саммита G7 в Великобритании - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© REUTERS / Patrick Semansky
Востоковед, журналист, писатель Дмитрий Косырев - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Косырев
Все материалы
Как и предсказывалось, заседание группы семи западных государств в Корнуолле (Великобритания) сосредоточило свое внимание, по наводке США, на Китае.
Речь о том, что смысл всей нынешней европейской поездки президента Джо Байдена в Европу — приглашение союзников на вторую холодную войну против стратегического конкурента. А как на это событие реагируют сами китайцы?
Напомним: по итогам корнуолльской встречи "Семерка" подписала коммюнике, где осудила Китай за его чисто внутренние дела — в Гонконге и Синьцзяне, а также потребовала разобраться, не убежал ли всем нам известный коронавирус из лаборатории в Ухане. И абсолютно естественно, что официальный ответ на все это мог лишь строиться на формуле "осуждаем и отвергаем". Но есть детали.
Вообще-то, вторая холодная имеет целью прежде всего экономическое отбрасывание Китая с его нынешних лидерских позиций в мире. И менее известные, но более важные пункты коммюнике "Семерки" ожидаемо отражают американскую идею о том, что бизнес Китая получает поддержку государства и что это нечестное, то есть нерыночное поведение.
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И тут очень своевременным оказалось напоминание официальной представительницы даже не МИД, а китайского посольства в Лондоне о том, что, вообще-то, с 2018 года в стране принимаются новые законы, по которым иностранный бизнес начинает работать в Китае по тем же правилам, что и отечественный, средняя тарифная нагрузка на импорт спустилась к отметке в 7,5 процента и т. д.
То есть лидеры семи государств делают вид, что до них все еще не дошла, среди прочего, важнейшая информация о все более рыночном поведении Китая на его собственной территории. И они не стыдятся того. Перед нами ровно тот же случай, что и, к примеру, с ситуацией в Гонконге: есть факты, и есть заявление вроде бы уважаемых и ответственных людей, идущее с фактами вразрез. И какой же реакции на этот абсурд (или эту наглость) вы хотите?
А реакция — она может быть вот какая: за пару дней до заседания "Семерки" китайский парламент принял так называемый закон о реагировании на экономические санкции. Это подробный и сложный документ, но в целом он дает властям страны право (если не налагает обязанность) в ответ на санкции против той или иной китайской корпорации или отдельных людей за рубежом выбирать компанию страны-обидчика и подвергать ее ответным санкциям. Ну и заодно по возможности планируется компенсировать своим пострадавшим хотя бы часть ущерба.
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То есть расчет здесь делается на то, что бизнес из тех же США и прочих стран "Семерки" будет опасаться второй холодной и станет воздействовать на свои правительства. Нечто похожее и без того происходит. Результат — расходящиеся внутри западного союза позиции по частностям отношения к Китаю. О чем в Пекине, конечно, хорошо знают. И тут уместен еще один сюжет, тоже связанный с британской встречей семи лидеров. Сюжет со знаменитой фреской Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", она же — "Последний ужин".
Изобразить заседание "Семерки" в виде тайной вечери — то была не официальная, а вполне частная инициатива анонимного художника. И эта карикатура в первый же день собрала в китайской зоне Интернета 700 тысяч просмотров. Что, кстати, говорит о том, что довольно многие в этой весьма восточной стране знакомы с классикой мировой живописи, пусть даже только благодаря книге Дэна Брауна "Код да Винчи", где именно эта картина фигурирует очень заметно.
Карикатура анонима получилась точно по Брауну — наполненной сложной символикой, которую сразу не расшифруешь, даже внимательно рассматривая эту штуку с большим увеличением. Понятно, что в центре — дядя Сэм. Перед ним стоит нечто вроде торта, напоминающего по очертаниям Китай. Но тут еще присутствует машинка по печатанию денег на туалетной бумаге, и на таковой прослеживается цифра в девять триллионов — столько пустых бумажек успела уже насоздавать администрация Байдена.
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В таких ситуациях, как нынешняя, есть соблазн прежде всего видеть внутренние и не очень афишируемые расхождения в стане противника. И вот карикатурист изображает союзников дяди Сэма в виде животных, бурно выражающих свои эмоции. От мрачного недовольства (Германия) до явного несогласия (Италия, партнер Пекина по проекту "Один пояс, один путь"). Среди этих апостолов виднеется также индийский слон.
Тут надо сказать, что на многие встречи "Семерки" приглашают для диалога страны, не входящие в это объединение. В этот раз таких было четверо. Но Южная Африка и Южная Корея на "тайную вечерю" к карикатуристу не попали, а вот Австралия, тянущая кенгуриные лапки к деньгам, — она тут есть. Индия же изображена не самым тактичным образом — в виде слона под капельницей. С намеком на то, что неуклюжая политика властей привела к большим потерям от коронавируса.
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Сложные отношения Китая с Индией — отдельная большая тема. Однако понятно, что главная задача участия "слона" в саммите "Семерки" — это надежды на получение помощи в борьбе с вирусом, прежде всего вакцин. Поддержание же баланса между Западом и Востоком, полупартнерские отношения с каждой из конкурирующих сторон — задача второстепенная, с сомнительной сегодня актуальностью. В индийских СМИ можно на эту тему встретить какие угодно мнения, в том числе вот это: нужно с осторожностью иметь дело с людьми, которые делят мир на "демократии" и "автократии", лучше не оказываться ни в одном лагере и продолжать держать нейтралитет. А Индию, напомним, подталкивают к драке с Китаем, в том числе и с помощью сомнительного комплимента насчет того, что она — "самая большая в мире демократия".
В целом же если группа западных государств, входящая в G7, хотела с помощью своей декларации получить проблемы, не имея никакого выигрыша, то она их получила.
Источник: РИА Новости
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