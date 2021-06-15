https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-gosimuschestvo-rasprodayut-na-elektronnyx-torgax-19250412.html
В Узбекистане госимущество распродают на электронных торгах
В Узбекистане госимущество распродают на электронных торгах
На электронной торговой площадке с начала года проданы права на разработку участков недр для добычи 122 полезных ископаемых. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T19:19+0500
2021-06-15T19:19+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. С начала года через электронную торговую площадку "Э-Аукцион" продано 15 816 объектов недвижимости и имущественных прав, сообщили в Агентстве по управлению госактивами. При этом 11 918 объектов недвижимости были выставлены по совокупной стартовой цене 422,8 млрд. сумов и проданы в общей сложности за 570,6 млрд сумов. Покупатели приняли на себя обязательства внести в установленные сроки инвестиции на сумму 3,4 трлн сумов.За пять месяцев также реализовано через электронную площадку 58 808 гектаров земли. На торгах присутствовало 45 875 участников.За этот же период было продано:Кроме того, было сдано в аренду 1 736 государственных объектов и 19 пустующих контуров в системе озер Айдар-Арнасай.Наряду с этим, продано право на разработку участков недр для добычи 122 полезных ископаемых и 14 стратегических видов полезных ископаемых, право на установку 414 объектов наружной рекламы.В настоящее время на торговой платформе выставлено на продажу более 22 тысяч объектов недвижимости и имущественных прав. В частности, 252 госактива, 1 661 единиц государственной собственности для аренды, 17,7 тыс. земельных участков, право на установку около 560 объектов наружной рекламы.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/kto-kupil-8419-aktsiy-axangarantsementa--itogi-auktsiona-18952705.html
https://uz.sputniknews.ru/20210401/zdanie-gde-naxoditsya-ofis-hi-tech-bank-vystavili-na-auktsion-18072302.html
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онлайн-аукцион, узбекистан
В Узбекистане госимущество распродают на электронных торгах
На электронной торговой площадке с начала года проданы права на разработку участков недр для добычи 122 полезных ископаемых.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. С начала года через электронную торговую площадку "Э-Аукцион" продано 15 816 объектов недвижимости и имущественных прав, сообщили в Агентстве по управлению госактивами.
При этом 11 918 объектов недвижимости были выставлены по совокупной стартовой цене 422,8 млрд. сумов и проданы в общей сложности за 570,6 млрд сумов. Покупатели приняли на себя обязательства внести в установленные сроки инвестиции на сумму 3,4 трлн сумов.
За пять месяцев также реализовано через электронную площадку 58 808 гектаров земли. На торгах присутствовало 45 875 участников.
За этот же период было продано:
127 объектов государственной собственности и госдолей;
235 зданий со стартовой ценой в 1 сум;
4 260 помещений для занятий предпринимательской деятельностью;
64 многоэтажных жилых дома и 3 283 индивидуальных жилых дома.
Кроме того, было сдано в аренду 1 736 государственных объектов и 19 пустующих контуров в системе озер Айдар-Арнасай.
Наряду с этим, продано право на разработку участков недр для добычи 122 полезных ископаемых и 14 стратегических видов полезных ископаемых, право на установку 414 объектов наружной рекламы.
В настоящее время на торговой платформе выставлено на продажу более 22 тысяч объектов недвижимости и имущественных прав. В частности, 252 госактива, 1 661 единиц государственной собственности для аренды, 17,7 тыс. земельных участков, право на установку около 560 объектов наружной рекламы.