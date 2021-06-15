Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-gosimuschestvo-rasprodayut-na-elektronnyx-torgax-19250412.html
В Узбекистане госимущество распродают на электронных торгах
В Узбекистане госимущество распродают на электронных торгах
На электронной торговой площадке с начала года проданы права на разработку участков недр для добычи 122 полезных ископаемых. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T19:19+0500
2021-06-15T19:19+0500
экономика
онлайн-аукцион
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1f/15713894_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_31516d76ec4214198d71a916c2c90293.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. С начала года через электронную торговую площадку "Э-Аукцион" продано 15 816 объектов недвижимости и имущественных прав, сообщили в Агентстве по управлению госактивами. При этом 11 918 объектов недвижимости были выставлены по совокупной стартовой цене 422,8 млрд. сумов и проданы в общей сложности за 570,6 млрд сумов. Покупатели приняли на себя обязательства внести в установленные сроки инвестиции на сумму 3,4 трлн сумов.За пять месяцев также реализовано через электронную площадку 58 808 гектаров земли. На торгах присутствовало 45 875 участников.За этот же период было продано:Кроме того, было сдано в аренду 1 736 государственных объектов и 19 пустующих контуров в системе озер Айдар-Арнасай.Наряду с этим, продано право на разработку участков недр для добычи 122 полезных ископаемых и 14 стратегических видов полезных ископаемых, право на установку 414 объектов наружной рекламы.В настоящее время на торговой платформе выставлено на продажу более 22 тысяч объектов недвижимости и имущественных прав. В частности, 252 госактива, 1 661 единиц государственной собственности для аренды, 17,7 тыс. земельных участков, право на установку около 560 объектов наружной рекламы.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/kto-kupil-8419-aktsiy-axangarantsementa--itogi-auktsiona-18952705.html
https://uz.sputniknews.ru/20210401/zdanie-gde-naxoditsya-ofis-hi-tech-bank-vystavili-na-auktsion-18072302.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1f/15713894_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_44ff49a185288b8087ca0c6371cd15f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
онлайн-аукцион, узбекистан

В Узбекистане госимущество распродают на электронных торгах

19:19 15.06.2021
336
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки валютного рынка
Котировки валютного рынка - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
На электронной торговой площадке с начала года проданы права на разработку участков недр для добычи 122 полезных ископаемых.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. С начала года через электронную торговую площадку "Э-Аукцион" продано 15 816 объектов недвижимости и имущественных прав, сообщили в Агентстве по управлению госактивами.
При этом 11 918 объектов недвижимости были выставлены по совокупной стартовой цене 422,8 млрд. сумов и проданы в общей сложности за 570,6 млрд сумов. Покупатели приняли на себя обязательства внести в установленные сроки инвестиции на сумму 3,4 трлн сумов.
За пять месяцев также реализовано через электронную площадку 58 808 гектаров земли. На торгах присутствовало 45 875 участников.
Предприятие Ахангаранцемент - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
Экономика
Кто купил 84,19% акций "Ахангаранцемента" — итоги аукциона
28 мая, 09:16
8308
За этот же период было продано:
127 объектов государственной собственности и госдолей;
235 зданий со стартовой ценой в 1 сум;
4 260 помещений для занятий предпринимательской деятельностью;
64 многоэтажных жилых дома и 3 283 индивидуальных жилых дома.
Кроме того, было сдано в аренду 1 736 государственных объектов и 19 пустующих контуров в системе озер Айдар-Арнасай.
Наряду с этим, продано право на разработку участков недр для добычи 122 полезных ископаемых и 14 стратегических видов полезных ископаемых, право на установку 414 объектов наружной рекламы.
Здание, где находится офис Hi-Tech Bank, выставили на аукцион - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Общество
Здание, где находится офис Hi-Tech Bank, выставили на аукцион
1 апреля, 10:20
4033
В настоящее время на торговой платформе выставлено на продажу более 22 тысяч объектов недвижимости и имущественных прав. В частности, 252 госактива, 1 661 единиц государственной собственности для аренды, 17,7 тыс. земельных участков, право на установку около 560 объектов наружной рекламы.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераУзбекистан как центральная сила в ШОС: какие испытания ждут этот союз
Вчера"Красиво плывут!": как БТР-80 преодолевают водные преграды — видео
ВчераВ Ташкенте ищут пропавшего мальчика — фото
ВчераПриемная кампания в алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" стартует с 21 июня
ВчераКрупнейший в РФ производитель мяса индейки начал экспорт продукции в Узбекистан
ВчераВ Узбекистане госимущество распродают на электронных торгах
ВчераФорель, осетр и лосось начнут выращивать в 13 новых хозяйствах Узбекистана
ВчераВ Узбекистане запустят почасовые продажи электроэнергии
ВчераЖенское дело: истории успеха узбекистанских мастериц, верящих в себя
ВчераУзбекистан хочет привлечь российский "КЭР-холдинг" для модернизации котельных в Ташкенте
ВчераВ Ташкенте выступят звезды российского хип-хопа
ВчераУргенчский госуниверситет будет сотрудничать с украинским вузом
ВчераКак российский дизайнер с севера влюбился в Узбекистан и что его роднит с Амиром Темуром
ВчераВ Узбекистане стартовали съемки документального фильма о наводнении в Сардобе
ВчераВторой Глобальный агропромышленный форум Узбекистана проходит в Ташкенте
ВчераВ Узбекистане определены победители конкурса SPORT & DANCE CHALLENGE — видео
ВчераНуримбетов: Центральная Азия должна оставаться "географической осью" в ШОС
ВчераНазначен новый хоким Бектемирского района Ташкента
ВчераМигрантам разрешили остаться в России до 30 сентября
ВчераШОС за 20 лет стала авторитетной организацией в мире — Кабулжон Сабиров