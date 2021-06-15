https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-gosimuschestvo-rasprodayut-na-elektronnyx-torgax-19250412.html

В Узбекистане госимущество распродают на электронных торгах

В Узбекистане госимущество распродают на электронных торгах

На электронной торговой площадке с начала года проданы права на разработку участков недр для добычи 122 полезных ископаемых. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T19:19+0500

2021-06-15T19:19+0500

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экономика

онлайн-аукцион

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. С начала года через электронную торговую площадку "Э-Аукцион" продано 15 816 объектов недвижимости и имущественных прав, сообщили в Агентстве по управлению госактивами. При этом 11 918 объектов недвижимости были выставлены по совокупной стартовой цене 422,8 млрд. сумов и проданы в общей сложности за 570,6 млрд сумов. Покупатели приняли на себя обязательства внести в установленные сроки инвестиции на сумму 3,4 трлн сумов.За пять месяцев также реализовано через электронную площадку 58 808 гектаров земли. На торгах присутствовало 45 875 участников.За этот же период было продано:Кроме того, было сдано в аренду 1 736 государственных объектов и 19 пустующих контуров в системе озер Айдар-Арнасай.Наряду с этим, продано право на разработку участков недр для добычи 122 полезных ископаемых и 14 стратегических видов полезных ископаемых, право на установку 414 объектов наружной рекламы.В настоящее время на торговой платформе выставлено на продажу более 22 тысяч объектов недвижимости и имущественных прав. В частности, 252 госактива, 1 661 единиц государственной собственности для аренды, 17,7 тыс. земельных участков, право на установку около 560 объектов наружной рекламы.

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