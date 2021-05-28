https://uz.sputniknews.ru/20210528/kto-kupil-8419-aktsiy-axangarantsementa--itogi-auktsiona-18952705.html

Кто купил 84,19% акций "Ахангаранцемента" — итоги аукциона

Кто купил 84,19% акций "Ахангаранцемента" — итоги аукциона

Eurocement Holding AG в начале марта выставил на открытый аукцион на РФБ "Ташкент" свой актив в Узбекистане — 84,19 процента акций второго по величине... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T09:16+0500

2021-05-28T09:16+0500

2021-05-28T13:58+0500

экономика

цементный завод

аукцион

ахангаранцемент

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Зарегистрированная на Кипре компания Lamanka Enterprises Limited приобрела 84,19 процента акций АО "Ахангаранцемент", принадлежавший Eurocement Holding AG, за 53 миллиона долларов, сообщает республиканская фондовая биржа (РФБ) "Ташкент".В начале марта Eurocement Holding AG выставил на открытый аукцион на РФБ "Ташкент" свой актив в Узбекистане — 84,19 процента акций АО "Ахангаранцемент" стоимостью 40,8 миллиона долларов.Объем сделки составил 557,68 миллиарда сумов (около 53 миллионов долларов).Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай"Ахангаранцемент" был основан в 1961 году, это второй по величине цементный завод в республике. Производственная мощность составляет 1,9 миллиона тонн цемента (около 20 процентов от общих мощностей в Узбекистане) по "мокрому" способу производства. В августе 2006-го "Евроцемент груп" приобрела 75,6 процента акций "Ахангаранцемента".В ноябре 2017 года "Евроцемент груп" и АО "Узстройматериалы" подписали соглашение о реализации проекта строительства завода по производству цемента сухим способом мощностью три миллиона тонн продукции в год. Подрядчиком выступила Beijing Triumph International Engineering Со (входит в китайскую промышленную группу CNBM). Стоимость контракта — более 160 миллионов долларов. Цементный завод, а также предприятия по выпуску бетона и железобетонных изделий были введены в строй в начале 2021 года.

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цементный завод, аукцион, ахангаранцемент