https://uz.sputniknews.ru/20210616/bayden-o-vstreche-s-putinym-nam-ne-nujna-novaya-xolodnaya-voyna-19274605.html

Байден после встречи с Путиным: нам не нужна новая холодная война

Байден после встречи с Путиным: нам не нужна новая холодная война

В Женеве завершился российско-американский саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена. Участники встречи подвели итоги переговоров. Как и российский... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T23:21+0500

2021-06-16T23:21+0500

2021-06-16T23:49+0500

в мире

джо байден

переговоры

владимир путин

сша

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден на брифинге после встречи с Владимиром Путиным оценил прошедший диалог позитивно. Он отметил, что каких-то взаимных угроз с обеих сторон не звучало, а в целом тон переговоров можно охарактеризовать как "хороший и позитивный".Президент США заявил своему российскому коллеге, что новая холодная война будет не в интересах обеих сторон.Он оказался солидарен со своим визави, заметив, что саммит подобного ранга имеет цель найти общие темы и точки соприкосновения для решения как глобальных проблем, так для вывода двусторонних отношений из кризиса. При этом каждый из участников встречи отстаивает интересы своей стороны, поэтому расхождения в позициях имеют место.Говоря о теме кибербезопасности Байден подчеркнул, что это общая проблема и для России, и для США, над которой необходимо совместно работать.Ранее итоги встречи в Женеве подвел Владимир Путин. Он назвал переговоры вполне конструктивными и выразил надежду, что с американскими партнерами удастся наладить диалог даже по болезненным темам. Одним из главных позитивных итогов саммита стало решение о возобновлении полноценных дипломатических контактов. Послы России и США в скором времени вернутся к работе, а внешнеполитические ведомства государств приступят к диалогу для решения накопившихся проблем.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/19273185.html

https://uz.sputniknews.ru/20210616/rf-i-ssha-vozvraschayut-svoix-poslov--putin-19272546.html

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джо байден, переговоры, владимир путин, сша