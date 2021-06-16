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Байден после встречи с Путиным: нам не нужна новая холодная война
Байден после встречи с Путиным: нам не нужна новая холодная война
В Женеве завершился российско-американский саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена. Участники встречи подвели итоги переговоров. Как и российский... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T23:21+0500
2021-06-16T23:49+0500
в мире
джо байден
переговоры
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден на брифинге после встречи с Владимиром Путиным оценил прошедший диалог позитивно. Он отметил, что каких-то взаимных угроз с обеих сторон не звучало, а в целом тон переговоров можно охарактеризовать как "хороший и позитивный".Президент США заявил своему российскому коллеге, что новая холодная война будет не в интересах обеих сторон.Он оказался солидарен со своим визави, заметив, что саммит подобного ранга имеет цель найти общие темы и точки соприкосновения для решения как глобальных проблем, так для вывода двусторонних отношений из кризиса. При этом каждый из участников встречи отстаивает интересы своей стороны, поэтому расхождения в позициях имеют место.Говоря о теме кибербезопасности Байден подчеркнул, что это общая проблема и для России, и для США, над которой необходимо совместно работать.Ранее итоги встречи в Женеве подвел Владимир Путин. Он назвал переговоры вполне конструктивными и выразил надежду, что с американскими партнерами удастся наладить диалог даже по болезненным темам. Одним из главных позитивных итогов саммита стало решение о возобновлении полноценных дипломатических контактов. Послы России и США в скором времени вернутся к работе, а внешнеполитические ведомства государств приступят к диалогу для решения накопившихся проблем.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/19273185.html
https://uz.sputniknews.ru/20210616/rf-i-ssha-vozvraschayut-svoix-poslov--putin-19272546.html
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джо байден, переговоры, владимир путин, сша

Байден после встречи с Путиным: нам не нужна новая холодная война

23:21 16.06.2021 (обновлено: 23:49 16.06.2021)
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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В Женеве завершился российско-американский саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена. Участники встречи подвели итоги переговоров. Как и российский лидер, глава Белого дома остался доволен результатами беседы.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден на брифинге после встречи с Владимиром Путиным оценил прошедший диалог позитивно. Он отметил, что каких-то взаимных угроз с обеих сторон не звучало, а в целом тон переговоров можно охарактеризовать как "хороший и позитивный".
Президент США заявил своему российскому коллеге, что новая холодная война будет не в интересах обеих сторон.
"Я сказал ему, наши поколения имеют разницу в 10 лет… в интересы ни вашей, ни нашей страны не входит оказаться в ситуации, которая бы стала новой холодной войной. Я искренне верю, что он понимает это", — заявил Байден журналистам.
Он оказался солидарен со своим визави, заметив, что саммит подобного ранга имеет цель найти общие темы и точки соприкосновения для решения как глобальных проблем, так для вывода двусторонних отношений из кризиса. При этом каждый из участников встречи отстаивает интересы своей стороны, поэтому расхождения в позициях имеют место.
Говоря о теме кибербезопасности Байден подчеркнул, что это общая проблема и для России, и для США, над которой необходимо совместно работать.
СПУТНИК_LIVE: Пресс-конференция Путина на саммите в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
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Путин подвел итоги встречи с Байденом: о чем говорили президенты России и США
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Ранее итоги встречи в Женеве подвел Владимир Путин. Он назвал переговоры вполне конструктивными и выразил надежду, что с американскими партнерами удастся наладить диалог даже по болезненным темам.
Одним из главных позитивных итогов саммита стало решение о возобновлении полноценных дипломатических контактов. Послы России и США в скором времени вернутся к работе, а внешнеполитические ведомства государств приступят к диалогу для решения накопившихся проблем.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
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