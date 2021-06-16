https://uz.sputniknews.ru/20210616/onlayn-priem-dokumentov-v-vuzy-uzbekistana-nachnetsya-20-iyunya-19271702.html
Онлайн-прием документов в вузы Узбекистана начнется 20 июня
Онлайн-прием документов в вузы Узбекистана начнется 20 июня
Ожидается, что в этом году документы на поступление подадут свыше полутора миллиона абитуриентов. А число учащихся по сравнению с прошлым годом увеличится на... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T20:28+0500
2021-06-16T20:28+0500
2021-06-16T20:28+0500
общество
высшее образование
министерство высшего и среднего специального образования
абитуриенты
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. 20 июня в Узбекистане стартует онлайн-прием документов в высшие учебные заведения страны, сообщило Министерство высшего и среднего специального образования.По данным ведомства, параметры приема на основании дополнительного государственного гранта будут утверждены в течение двух недель. Ожидается, что в этом году документы на поступление подадут свыше полутора миллиона абитуриентов. Ранее сообщалось об изменениях, которые планируется ввести в следующем учебном году в образовательную программу вузов. В частности, говорилось об увеличении на 30 процентов параметров приема "на бюджет" по направлениям образования в сфере психологии.Кроме того, вузы, где готовят специалистов по направлениям "химия" и "биология", будут проводить многоуровневую олимпиаду среди учащихся выпускных классов по этим предметам. Тех, кто займет 1-3-е места, примут на учебу без экзаменов за счет средств этого образовательного учреждения.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistanskix-vuzax-sozdadut-novye-filialy-i-napravleniya--minyust-19235699.html
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высшее образование, министерство высшего и среднего специального образования, абитуриенты
Онлайн-прием документов в вузы Узбекистана начнется 20 июня
Ожидается, что в этом году документы на поступление подадут свыше полутора миллиона абитуриентов. А число учащихся по сравнению с прошлым годом увеличится на 13 процентов.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
20 июня в Узбекистане стартует онлайн-прием документов в высшие учебные заведения страны, сообщило
Министерство высшего и среднего специального образования.
По данным ведомства, параметры приема на основании дополнительного государственного гранта будут утверждены в течение двух недель. Ожидается, что в этом году документы на поступление подадут свыше полутора миллиона абитуриентов.
“В этом году впервые будет выделено пятьсот государственных грантов на обучение по 22 направлениям в девяти негосударственных вузах. А число учащихся по сравнению с прошлым годом увеличится на 13 процентов и достигнет 181 тысячи человек”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось
об изменениях, которые планируется ввести в следующем учебном году в образовательную программу вузов. В частности, говорилось об увеличении на 30 процентов параметров приема "на бюджет" по направлениям образования в сфере психологии.
Кроме того, вузы, где готовят специалистов по направлениям "химия" и "биология", будут проводить многоуровневую олимпиаду среди учащихся выпускных классов по этим предметам. Тех, кто займет 1-3-е места, примут на учебу без экзаменов за счет средств этого образовательного учреждения.