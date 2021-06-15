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https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistanskix-vuzax-sozdadut-novye-filialy-i-napravleniya--minyust-19235699.html
В узбекистанских вузах создадут новые филиалы и направления — Минюст
В узбекистанских вузах создадут новые филиалы и направления — Минюст
В некоторых высших образовательных учреждениях будет налажена система подготовки кадров по специальностям магистратуры "паломнический туризм", "творческая... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T09:50+0500
2021-06-15T10:08+0500
общество
министерство юстиции узбекистана
вузы
студенты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В 2021/2022 учебном году в Узбекистане начнут свою деятельность новые направления в высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.В частности, в Национальном университете имени Мирзо Улугбека планируется создать факультет гидрометеорологии.Под столицей будет образован филиал Ташкентского университета информационных технологий.Кроме того, на базе Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета намечено открыть Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана. К тому же учебный процесс начнется в Нукусском филиале государственной консерватории Узбекистана.Отмечается, что также в Международном университете туризма "Ипак йули", Ташкентском государственном экономическом университете, в Бухарском и Термезском государственных университетах будет налажена система подготовки кадров по специальностям магистратуры "паломнический туризм", "творческая промышленность" (creative industry) и "транспортная логистика".Помимо этого, в Андижане распахнет свои двери для студентов Институт экономики и строительства.Также в Ташкентском архитектурно-строительном институте и Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте создадут факультеты охраны объектов культурного наследия.Напомним: в мае этого года в Бухаре на третьей межрегиональной конференции ректоров вузов Узбекистана и России представители высших учебных заведений двух стран подписали 23 меморандума и соглашения о сотрудничестве .
https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-vuzax-uzbekistana-poyavitsya-otdel-po-protivodeystviyu-korruptsii-18831303.html
https://uz.sputniknews.ru/20210609/v-vuzax-uzbekistana-uvelichat-kolichestvo-byudjetnyx-mest-19163572.html
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министерство юстиции узбекистана, вузы, студенты, узбекистан

В узбекистанских вузах создадут новые филиалы и направления — Минюст

09:50 15.06.2021 (обновлено: 10:08 15.06.2021)
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория
Пустая аудитория - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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В некоторых высших образовательных учреждениях будет налажена система подготовки кадров по специальностям магистратуры "паломнический туризм", "творческая промышленность" (creative industry) и "транспортная логистика".
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В 2021/2022 учебном году в Узбекистане начнут свою деятельность новые направления в высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
В частности, в Национальном университете имени Мирзо Улугбека планируется создать факультет гидрометеорологии.
Под столицей будет образован филиал Ташкентского университета информационных технологий.
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Кроме того, на базе Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета намечено открыть Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана. К тому же учебный процесс начнется в Нукусском филиале государственной консерватории Узбекистана.
Отмечается, что также в Международном университете туризма "Ипак йули", Ташкентском государственном экономическом университете, в Бухарском и Термезском государственных университетах будет налажена система подготовки кадров по специальностям магистратуры "паломнический туризм", "творческая промышленность" (creative industry) и "транспортная логистика".
Помимо этого, в Андижане распахнет свои двери для студентов Институт экономики и строительства.
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Также в Ташкентском архитектурно-строительном институте и Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте создадут факультеты охраны объектов культурного наследия.
Напомним: в мае этого года в Бухаре на третьей межрегиональной конференции ректоров вузов Узбекистана и России представители высших учебных заведений двух стран подписали 23 меморандума и соглашения о сотрудничестве .
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