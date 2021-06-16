https://uz.sputniknews.ru/20210616/prodavtsov-alkogolya-i-tabachnoy-produktsii-obyajut-trebovat-pasport-u-molodyx-pokupateley-19256867.html

Продавцов алкоголя и табачной продукции обяжут требовать паспорт у молодых покупателей

Продавцов алкоголя и табачной продукции обяжут требовать паспорт у молодых покупателей

Также планируется ужесточить меры к специальным местам для курения. С целью контроля установленных правил будут назначены ответственные лица, следящие за... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T10:54+0500

2021-06-16T10:54+0500

2021-06-16T11:01+0500

общество

алкогольная продукция

табак

продажа

законопроект

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. При реализации алкогольной и табачной продукции продавцов обяжут требовать удостоверение личности у покупателя, который выглядит моложе 21 года. В случае отсутствия документа молодому клиенту откажут в продаже.Данное нововведение предусмотрено проектом закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции", принятым нижней палатой парламента в первом чтении.К тому же в законопроекте прописан четкий перечень общественных мест, где запрещается употребление алкоголя и табачных изделий. Помимо этого, планируется ужесточить требования к специальным местам для курения. С целью контроля установленных правил будут назначены ответственные лица, следящие за порядком. Кроме того, документом устанавливаются новые требования для производителей алкогольной и табачной продукции. В частности, при выпуске табачной продукции на упаковке будет увеличена площадь размещения изображения медицинского предупреждения с 40% до 65%. Это требование будет распространено и на устройства для потребления табака и никотина, например, на мундштук и колбу кальяна.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-uzbekistane-vveli-sbor-zdorovya-dlya-proizvoditeley-alkogolya-i-sigaret-19014531.html

https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-uzbekistane-vyrosli-tseny-na-alkogol-17899463.html

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алкогольная продукция, табак, продажа, законопроект, узбекистан