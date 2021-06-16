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Продавцов алкоголя и табачной продукции обяжут требовать паспорт у молодых покупателей
Продавцов алкоголя и табачной продукции обяжут требовать паспорт у молодых покупателей
Также планируется ужесточить меры к специальным местам для курения. С целью контроля установленных правил будут назначены ответственные лица, следящие за... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T10:54+0500
2021-06-16T11:01+0500
общество
алкогольная продукция
табак
продажа
законопроект
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. При реализации алкогольной и табачной продукции продавцов обяжут требовать удостоверение личности у покупателя, который выглядит моложе 21 года. В случае отсутствия документа молодому клиенту откажут в продаже.Данное нововведение предусмотрено проектом закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции", принятым нижней палатой парламента в первом чтении.К тому же в законопроекте прописан четкий перечень общественных мест, где запрещается употребление алкоголя и табачных изделий. Помимо этого, планируется ужесточить требования к специальным местам для курения. С целью контроля установленных правил будут назначены ответственные лица, следящие за порядком. Кроме того, документом устанавливаются новые требования для производителей алкогольной и табачной продукции. В частности, при выпуске табачной продукции на упаковке будет увеличена площадь размещения изображения медицинского предупреждения с 40% до 65%. Это требование будет распространено и на устройства для потребления табака и никотина, например, на мундштук и колбу кальяна.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-uzbekistane-vveli-sbor-zdorovya-dlya-proizvoditeley-alkogolya-i-sigaret-19014531.html
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алкогольная продукция, табак, продажа, законопроект, узбекистан

Продавцов алкоголя и табачной продукции обяжут требовать паспорт у молодых покупателей

10:54 16.06.2021 (обновлено: 11:01 16.06.2021)
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CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141002_Uzbekistan_0774 SamarkandАлкогольная продукция в магазине в Узбекистане
Алкогольная продукция в магазине в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141002_Uzbekistan_0774 Samarkand
Также планируется ужесточить меры к специальным местам для курения. С целью контроля установленных правил будут назначены ответственные лица, следящие за порядком.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. При реализации алкогольной и табачной продукции продавцов обяжут требовать удостоверение личности у покупателя, который выглядит моложе 21 года. В случае отсутствия документа молодому клиенту откажут в продаже.
Данное нововведение предусмотрено проектом закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции", принятым нижней палатой парламента в первом чтении.
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К тому же в законопроекте прописан четкий перечень общественных мест, где запрещается употребление алкоголя и табачных изделий. Помимо этого, планируется ужесточить требования к специальным местам для курения. С целью контроля установленных правил будут назначены ответственные лица, следящие за порядком.
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Кроме того, документом устанавливаются новые требования для производителей алкогольной и табачной продукции. В частности, при выпуске табачной продукции на упаковке будет увеличена площадь размещения изображения медицинского предупреждения с 40% до 65%. Это требование будет распространено и на устройства для потребления табака и никотина, например, на мундштук и колбу кальяна.
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