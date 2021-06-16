https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistantsy-smogut-ispolzovat-svoi-smartfony-v-vide-mini-seysmometrov---google--19269017.html

Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — Google

Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — Google

По данным компании, при землетрясении система заблаговременно отправит оповещение пользователю до того, как стихия настигнет его район. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T18:19+0500

2021-06-16T18:19+0500

2021-06-16T18:36+0500

общество

android

google

землетрясение

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19025556_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c533d8c7f9d3e56790484fffa42a6439.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Компания Google расширила систему оповещения о землетрясениях на Android для ряда новых стран, в списке которых оказался и Узбекистан."Сегодня мы представляем систему оповещения о землетрясениях Android в Турции, Филиппинах, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане", - информируют в Google. По данным компании, при землетрясении Google заблаговременно отправит оповещение пользователю до того, как стихия настигнет его район. Данное нововведение предоставит людям время на то, чтобы максимально обезопасить место своего нахождения, уточнили в организации. За счет встроенного акселерометра, определяющего дрожание устройства, телефон на Android можно назвать "мини-сейсмометром". Отмечается, что система распознает эпицентр и силу землетрясения, когда данные одновременно приходят как минимум с нескольких сотен устройств.Однако пока механизм может отличать землетрясение от обычных вибраций и ударов только в том случае, если смартфон лежит неподвижно и подключен к зарядному устройству.

https://uz.sputniknews.ru/20210426/sputnik-dlya-jizni-kak-stroilsya-gorodok-dlya-postradavshix-ot-tashkentskogo-zemletryaseniya-18503970.html

https://uz.sputniknews.ru/20210427/nauchnyy-impuls-chto-privneslo-tashkentskoe-zemletryasenie-v-seysmologiyu--zavyalov-18519989.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

android, google, землетрясение, узбекистан