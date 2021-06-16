Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistantsy-smogut-ispolzovat-svoi-smartfony-v-vide-mini-seysmometrov---google--19269017.html
Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — Google
Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — Google
По данным компании, при землетрясении система заблаговременно отправит оповещение пользователю до того, как стихия настигнет его район. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T18:19+0500
2021-06-16T18:36+0500
общество
android
google
землетрясение
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19025556_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c533d8c7f9d3e56790484fffa42a6439.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Компания Google расширила систему оповещения о землетрясениях на Android для ряда новых стран, в списке которых оказался и Узбекистан."Сегодня мы представляем систему оповещения о землетрясениях Android в Турции, Филиппинах, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане", - информируют в Google. По данным компании, при землетрясении Google заблаговременно отправит оповещение пользователю до того, как стихия настигнет его район. Данное нововведение предоставит людям время на то, чтобы максимально обезопасить место своего нахождения, уточнили в организации. За счет встроенного акселерометра, определяющего дрожание устройства, телефон на Android можно назвать "мини-сейсмометром". Отмечается, что система распознает эпицентр и силу землетрясения, когда данные одновременно приходят как минимум с нескольких сотен устройств.Однако пока механизм может отличать землетрясение от обычных вибраций и ударов только в том случае, если смартфон лежит неподвижно и подключен к зарядному устройству.
https://uz.sputniknews.ru/20210426/sputnik-dlya-jizni-kak-stroilsya-gorodok-dlya-postradavshix-ot-tashkentskogo-zemletryaseniya-18503970.html
https://uz.sputniknews.ru/20210427/nauchnyy-impuls-chto-privneslo-tashkentskoe-zemletryasenie-v-seysmologiyu--zavyalov-18519989.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19025556_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_10658d913c0b50db669c141e93a7c899.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
android, google, землетрясение, узбекистан

Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — Google

18:19 16.06.2021 (обновлено: 18:36 16.06.2021)
800
© СС0 / Unsplash / Onur BinayТелефон в руках
Телефон в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© СС0 / Unsplash / Onur Binay
По данным компании, при землетрясении система заблаговременно отправит оповещение пользователю до того, как стихия настигнет его район.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Компания Google расширила систему оповещения о землетрясениях на Android для ряда новых стран, в списке которых оказался и Узбекистан.
"Сегодня мы представляем систему оповещения о землетрясениях Android в Турции, Филиппинах, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане", - информируют в Google.
Район Спутник в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
Видео
Спутник для жизни: как строился городок для пострадавших от ташкентского землетрясения
26 апреля, 21:48
10340
По данным компании, при землетрясении Google заблаговременно отправит оповещение пользователю до того, как стихия настигнет его район. Данное нововведение предоставит людям время на то, чтобы максимально обезопасить место своего нахождения, уточнили в организации.
За счет встроенного акселерометра, определяющего дрожание устройства, телефон на Android можно назвать "мини-сейсмометром". Отмечается, что система распознает эпицентр и силу землетрясения, когда данные одновременно приходят как минимум с нескольких сотен устройств.
Алексей Завьялов, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
Общество
Научный импульс: что привнесло ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов
27 апреля, 20:28
3424
Однако пока механизм может отличать землетрясение от обычных вибраций и ударов только в том случае, если смартфон лежит неподвижно и подключен к зарядному устройству.
001010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:28Онлайн-прием документов в вузы Узбекистана начнется 20 июня
19:50Большую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье
19:49Узбекистан и Татарстан активизируют взаимные поставки промышленной и сельхозпродукции
19:33Спецназ ЦВО проведет совместные тренировки с коллегами из Узбекистана
19:20В Бухаре откроется новый отель международной гостиничной сети
19:09Узбекистан и Венгрия запускают конкурс на разработку научных проектов и стартапов
18:51В Самарканде объяснились за привлечение учащихся к ремонту в школе
18:31Между жизнью и смертью: девушка едва не утонула в Наманганском канале
18:19Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — Google
17:49"Взрыв эмоций и кайфа" — Диана Арбенина и "Ночные снайперы" о концерте в Ташкенте
17:33На подготовку и проведение выборов президента Узбекистана выделили около $30 млн
16:50Отношения между Узбекистаном и Россией переживают беспрецедентный подъем — Арипов
16:50Минниханов анонсировал несколько масштабных проектов между Татарстаном и Узбекистаном
16:47Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
16:36Зоозащитников возмутило мягкое наказание живодеру
15:58МИВТ Узбекистана скоро откроет торговое представительство в России
15:44Узбекистанским птицеводам предоставят льготы и субсидии — подробности
15:39Минниханов: товарооборот с Узбекистаном увеличим не на проценты, а в разы
15:36США "плавятся" от жары: как спасаются жители страны — фото
15:14В Узбекистане пенсионерам планируют предоставить новые льготы