https://uz.sputniknews.ru/20210617/chevrolet-stal-samym-prodavaemym-avtobrendom-v-kazaxstane-19278995.html

Chevrolet стал самым продаваемым автобрендом в Казахстане

Chevrolet стал самым продаваемым автобрендом в Казахстане

В январе-мае 2021 года казахстанцы приобрели 44 369 единиц новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, совокупный прирост по сравнению с прошлым годом... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T12:05+0500

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экономика

uzauto motors

автомобили

продажи

казахстан

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Автомобили марки Chevrolet — самые востребованные на рынке продаж автомобилей в Казахстане. Такие данные приводит UzAutoMotors, ссылаясь на информацию Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ). С января по май нынешнего года отечественный бренд лидирует в десятке ведущих автомобильных брендов Казахстана. За этот период было продано 2 791 единица авто. На второй строчке Hyundai — за отчетный период удалось реализовать на рынке 1 644 автомобиля, дилеры Toyota продали 1 398 машин. Напомним, в мае 2021 года в Казахстане начались продажи нового кроссовера Chevrolet Equinox. Выпуск модели производится на базе "СарыаркаАвтоПрома" в Костанае. Автомобиль представлен в трех цветах: белом, сером и черном. Его стоимость составляет 13 490 тысяч тенге (почти $31,5).

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uzauto motors, автомобили, продажи, казахстан