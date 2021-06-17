Chevrolet стал самым продаваемым автобрендом в Казахстане

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Автомобили марки Chevrolet — самые востребованные на рынке продаж автомобилей в Казахстане. Такие данные приводит UzAutoMotors, ссылаясь на информацию Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ). С января по май нынешнего года отечественный бренд лидирует в десятке ведущих автомобильных брендов Казахстана. За этот период было продано 2 791 единица авто. На второй строчке Hyundai — за отчетный период удалось реализовать на рынке 1 644 автомобиля, дилеры Toyota продали 1 398 машин. Напомним, в мае 2021 года в Казахстане начались продажи нового кроссовера Chevrolet Equinox. Выпуск модели производится на базе "СарыаркаАвтоПрома" в Костанае. Автомобиль представлен в трех цветах: белом, сером и черном. Его стоимость составляет 13 490 тысяч тенге (почти $31,5).
В январе-мае 2021 года казахстанцы приобрели 44 369 единиц новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, совокупный прирост по сравнению с прошлым годом составил 68,8%.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Автомобили марки Chevrolet — самые востребованные на рынке продаж автомобилей в Казахстане. Такие данные приводит UzAutoMotors, ссылаясь на информацию Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).
С января по май нынешнего года отечественный бренд лидирует в десятке ведущих автомобильных брендов Казахстана. За этот период было продано 2 791 единица авто. На второй строчке Hyundai — за отчетный период удалось реализовать на рынке 1 644 автомобиля, дилеры Toyota продали 1 398 машин.
Для информации:
В январе-мае 2021 года казахстанцы приобрели 44 369 единиц новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, совокупный прирост по сравнению с прошлым годом составил 68,8%.
Напомним, в мае 2021 года в Казахстане начались продажи нового кроссовера Chevrolet Equinox. Выпуск модели производится на базе "СарыаркаАвтоПрома" в Костанае. Автомобиль представлен в трех цветах: белом, сером и черном. Его стоимость составляет 13 490 тысяч тенге (почти $31,5).