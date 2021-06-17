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Chevrolet стал самым продаваемым автобрендом в Казахстане
Chevrolet стал самым продаваемым автобрендом в Казахстане
В январе-мае 2021 года казахстанцы приобрели 44 369 единиц новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, совокупный прирост по сравнению с прошлым годом... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T12:05+0500
2021-06-17T12:09+0500
экономика
uzauto motors
автомобили
продажи
казахстан
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Автомобили марки Chevrolet — самые востребованные на рынке продаж автомобилей в Казахстане. Такие данные приводит UzAutoMotors, ссылаясь на информацию Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ). С января по май нынешнего года отечественный бренд лидирует в десятке ведущих автомобильных брендов Казахстана. За этот период было продано 2 791 единица авто. На второй строчке Hyundai — за отчетный период удалось реализовать на рынке 1 644 автомобиля, дилеры Toyota продали 1 398 машин. Напомним, в мае 2021 года в Казахстане начались продажи нового кроссовера Chevrolet Equinox. Выпуск модели производится на базе "СарыаркаАвтоПрома" в Костанае. Автомобиль представлен в трех цветах: белом, сером и черном. Его стоимость составляет 13 490 тысяч тенге (почти $31,5).
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uzauto motors, автомобили, продажи, казахстан

Chevrolet стал самым продаваемым автобрендом в Казахстане

12:05 17.06.2021 (обновлено: 12:09 17.06.2021)
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© AP PhotoКроссовер Chevrolet Equinox
Кроссовер Chevrolet Equinox - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© AP Photo
В январе-мае 2021 года казахстанцы приобрели 44 369 единиц новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, совокупный прирост по сравнению с прошлым годом составил 68,8%.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Автомобили марки Chevrolet — самые востребованные на рынке продаж автомобилей в Казахстане. Такие данные приводит UzAutoMotors, ссылаясь на информацию Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).
© Пресс-служба UzAutoMotorsChevrolet лидирует в десятке ведущих автомобильных брендов Казахстана
Chevrolet лидирует в десятке ведущих автомобильных брендов Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
Chevrolet лидирует в десятке ведущих автомобильных брендов Казахстана
© Пресс-служба UzAutoMotors
С января по май нынешнего года отечественный бренд лидирует в десятке ведущих автомобильных брендов Казахстана. За этот период было продано 2 791 единица авто. На второй строчке Hyundai — за отчетный период удалось реализовать на рынке 1 644 автомобиля, дилеры Toyota продали 1 398 машин.
Для информации:

В январе-мае 2021 года казахстанцы приобрели 44 369 единиц новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, совокупный прирост по сравнению с прошлым годом составил 68,8%.

Напомним, в мае 2021 года в Казахстане начались продажи нового кроссовера Chevrolet Equinox. Выпуск модели производится на базе "СарыаркаАвтоПрома" в Костанае. Автомобиль представлен в трех цветах: белом, сером и черном. Его стоимость составляет 13 490 тысяч тенге (почти $31,5).
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