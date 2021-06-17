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Рустам Минниханов встретился с татарской диаспорой Узбекистана
Рустам Минниханов встретился с татарской диаспорой Узбекистана
В Узбекистане проживает свыше 300 тысяч представителей татарской национальности. Наибольшее количество татар приходится на Ташкент и Ташкентскую область, а... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T13:51+0500
2021-06-17T14:05+0500
общество
рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан
рустам минниханов
татарстан
диаспоры
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Лидер Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями татарских общественных организаций Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба официального портала РТ.По данным ведомства, в Узбекистане проживают 32 млн человек, из которых около 1% составляют представители татарской национальности — свыше 300 тысяч граждан. Наибольшее количество татар приходится на Ташкент и Ташкентскую область – 150 тысяч, а также Бухару и Бухарскую область – 7,5 тысячи, информируют в пресс-службе.Отмечается, что Татарский общественный культурно-просветительный центр (ТОКПЦ) был создан в Ташкенте еще в 90-х годах прошлого столетия. В настоящее время татарская диаспора Узбекистана является одной из самых больших за границей.Ранее Рустам Минниханов уже проводил встречи с татарской диаспорой Узбекистана. Глава РТ прилетал в республику в 2017, 2018 и 2019 гг. В этом году он будет находиться в стране с 16 по 17 июня. В рамках очередного официального визита Минниханов примет участие в деловом форуме, встретится с бизнес-кругами, посетит ООО TEXNOPARK, а также проведет работу по повестке группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".
https://uz.sputniknews.ru/20210616/minnixanov-anonsiroval-neskolko-masshtabnyx-proektov-mejdu-tatarstanom-i-uzbekistanom-19266680.html
https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistan-i-tatarstan-aktiviziruyut-vzaimnye-postavki-promyshlennoy-i-selxozproduktsii-19271261.html
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рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан, рустам минниханов, татарстан, диаспоры, узбекистан

Рустам Минниханов встретился с татарской диаспорой Узбекистана

13:51 17.06.2021 (обновлено: 14:05 17.06.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Татарстана Рустам Минниханов
Президент Татарстана Рустам Минниханов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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В Узбекистане проживает свыше 300 тысяч представителей татарской национальности. Наибольшее количество татар приходится на Ташкент и Ташкентскую область, а также Бухару и Бухарскую область.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Лидер Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями татарских общественных организаций Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба официального портала РТ.
По данным ведомства, в Узбекистане проживают 32 млн человек, из которых около 1% составляют представители татарской национальности — свыше 300 тысяч граждан. Наибольшее количество татар приходится на Ташкент и Ташкентскую область – 150 тысяч, а также Бухару и Бухарскую область – 7,5 тысячи, информируют в пресс-службе.
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Отмечается, что Татарский общественный культурно-просветительный центр (ТОКПЦ) был создан в Ташкенте еще в 90-х годах прошлого столетия. В настоящее время татарская диаспора Узбекистана является одной из самых больших за границей.
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Ранее Рустам Минниханов уже проводил встречи с татарской диаспорой Узбекистана. Глава РТ прилетал в республику в 2017, 2018 и 2019 гг. В этом году он будет находиться в стране с 16 по 17 июня. В рамках очередного официального визита Минниханов примет участие в деловом форуме, встретится с бизнес-кругами, посетит ООО TEXNOPARK, а также проведет работу по повестке группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".
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