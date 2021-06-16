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Узбекистан и Татарстан активизируют взаимные поставки промышленной и сельхозпродукции
Узбекистан и Татарстан активизируют взаимные поставки промышленной и сельхозпродукции
Стороны говорили о взаимодействии и изучении передовых технологий в области градостроительства, управления жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройства... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T19:49+0500
2021-06-16T19:49+0500
политика
рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан
татарстан
президент узбекистана
встреча
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба главы государства.На примере Ташкентской области стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества регионов Узбекистана с Татарстаном. Для этого есть все условия, подчеркнули президенты. Тому дополнительное подтверждение - успешные результаты прошедших мероприятий двустороннего делового форума.Речь, в частности, о создании совместного индустриального парка и организации высокотехнологичных производств химических товаров, металлургической продукции, электротехнических изделий и различного оборудования, строительных материалов, проведении совместных исследовательских работ, проектах в сфере цифровизации и по внедрению инновационных решений.При этом важно продолжать развивать торгово-логистическую сеть для того, что наращивать взаимные поставки востребованной промышленной и сельскохозяйственной продукции.Отдельно остановились на решении задач взаимодействия и изучения передовых технологий в области градостроительства, управления жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройства, совершенствования транспортных коммуникаций и инфраструктуры.Говорили также об активизации культурно-гуманитарных и образовательных обменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/otnosheniya-mejdu-uzbekistanom-i-rossiey-perejivayut-bespretsedentnyy-podem--aripov-19265802.html
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рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан, татарстан, президент узбекистана, встреча

Узбекистан и Татарстан активизируют взаимные поставки промышленной и сельхозпродукции

19:49 16.06.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев 16 июня принял российскую делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
Шавкат Мирзиёев 16 июня принял российскую делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны говорили о взаимодействии и изучении передовых технологий в области градостроительства, управления жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройства, совершенствования транспортных коммуникаций и инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба главы государства.
На примере Ташкентской области стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества регионов Узбекистана с Татарстаном. Для этого есть все условия, подчеркнули президенты. Тому дополнительное подтверждение - успешные результаты прошедших мероприятий двустороннего делового форума.
Речь, в частности, о создании совместного индустриального парка и организации высокотехнологичных производств химических товаров, металлургической продукции, электротехнических изделий и различного оборудования, строительных материалов, проведении совместных исследовательских работ, проектах в сфере цифровизации и по внедрению инновационных решений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев 16 июня принял российскую делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
Шавкат Мирзиёев 16 июня принял российскую делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
Шавкат Мирзиёев 16 июня принял российскую делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
При этом важно продолжать развивать торгово-логистическую сеть для того, что наращивать взаимные поставки востребованной промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Отдельно остановились на решении задач взаимодействия и изучения передовых технологий в области градостроительства, управления жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройства, совершенствования транспортных коммуникаций и инфраструктуры.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
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Говорили также об активизации культурно-гуманитарных и образовательных обменов.
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