https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistan-i-tatarstan-aktiviziruyut-vzaimnye-postavki-promyshlennoy-i-selxozproduktsii-19271261.html

Узбекистан и Татарстан активизируют взаимные поставки промышленной и сельхозпродукции

Узбекистан и Татарстан активизируют взаимные поставки промышленной и сельхозпродукции

Стороны говорили о взаимодействии и изучении передовых технологий в области градостроительства, управления жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройства... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T19:49+0500

2021-06-16T19:49+0500

2021-06-16T19:49+0500

политика

рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан

татарстан

президент узбекистана

встреча

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба главы государства.На примере Ташкентской области стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества регионов Узбекистана с Татарстаном. Для этого есть все условия, подчеркнули президенты. Тому дополнительное подтверждение - успешные результаты прошедших мероприятий двустороннего делового форума.Речь, в частности, о создании совместного индустриального парка и организации высокотехнологичных производств химических товаров, металлургической продукции, электротехнических изделий и различного оборудования, строительных материалов, проведении совместных исследовательских работ, проектах в сфере цифровизации и по внедрению инновационных решений.При этом важно продолжать развивать торгово-логистическую сеть для того, что наращивать взаимные поставки востребованной промышленной и сельскохозяйственной продукции.Отдельно остановились на решении задач взаимодействия и изучения передовых технологий в области градостроительства, управления жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройства, совершенствования транспортных коммуникаций и инфраструктуры.Говорили также об активизации культурно-гуманитарных и образовательных обменов.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/otnosheniya-mejdu-uzbekistanom-i-rossiey-perejivayut-bespretsedentnyy-podem--aripov-19265802.html

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рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан, татарстан, президент узбекистана, встреча