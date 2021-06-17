https://uz.sputniknews.ru/20210617/vse-krome-sekretov-mirziyoev-utverdil-perechen-otkrytyx-dannyx-19279207.html

Все, кроме секретов: Мирзиёев утвердил перечень открытых данных

Все, кроме секретов: Мирзиёев утвердил перечень открытых данных

Правила распространяются в том числе на Счетную палату, Центральный банк, суды, органы прокуратуры, а также государственные унитарные предприятия и... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T12:32+0500

2021-06-17T12:32+0500

2021-06-17T12:38+0500

госорганы

общество

указ

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана утвердил перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в открытом доступе всеми органами госвласти.Соответствующий указ “О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля” принят 16 июня. Правила распространяются в том числе на Счетную палату, Центральный банк, суды, органы прокуратуры, а также государственные унитарные предприятия и хозяйствующие субъекты с госдолей 50 и более процентов.Документом установлен порядок, в соответствии с которым государственные органы и организации ежегодно до 1 марта должны размещать отчеты о своей деятельности (за исключением госсекретов и сведений, предназначенных для служебного пользования) на своих официальных веб-сайтах. До 10 марта необходимо будет проинформировать о месте и времени их обсуждения с общественностью, а до 1 апреля — провести пресс-конференции для обсуждения отчета о своей деятельности.Начиная с 1 июля текущего года ежеквартально госорганы будут обязаны размещать на своих официальных сайтах и обновлять на портале открытых данных следующие сведения:Также на их официальных сайтах ежеквартально должна будет обновляться следующая информация:Указ принят в целях совершенствования общественного контроля над деятельностью государственных органов и организаций.

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https://uz.sputniknews.ru/20210323/gosorgany-uzbekistana-perestanut-trebovat-u-naseleniya-18-dokumentov-17919974.html

https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-uzbekistane-nachnut-prodavat-zemlyu-v-sobstvennost-19156792.html

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госорганы, указ, шавкат мирзиёев