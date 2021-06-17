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Все, кроме секретов: Мирзиёев утвердил перечень открытых данных
Все, кроме секретов: Мирзиёев утвердил перечень открытых данных
Правила распространяются в том числе на Счетную палату, Центральный банк, суды, органы прокуратуры, а также государственные унитарные предприятия и... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T12:32+0500
2021-06-17T12:38+0500
госорганы
общество
указ
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана утвердил перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в открытом доступе всеми органами госвласти.Соответствующий указ “О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля” принят 16 июня. Правила распространяются в том числе на Счетную палату, Центральный банк, суды, органы прокуратуры, а также государственные унитарные предприятия и хозяйствующие субъекты с госдолей 50 и более процентов.Документом установлен порядок, в соответствии с которым государственные органы и организации ежегодно до 1 марта должны размещать отчеты о своей деятельности (за исключением госсекретов и сведений, предназначенных для служебного пользования) на своих официальных веб-сайтах. До 10 марта необходимо будет проинформировать о месте и времени их обсуждения с общественностью, а до 1 апреля — провести пресс-конференции для обсуждения отчета о своей деятельности.Начиная с 1 июля текущего года ежеквартально госорганы будут обязаны размещать на своих официальных сайтах и обновлять на портале открытых данных следующие сведения:Также на их официальных сайтах ежеквартально должна будет обновляться следующая информация:Указ принят в целях совершенствования общественного контроля над деятельностью государственных органов и организаций.
https://uz.sputniknews.ru/20201227/V-Uzbekistane-obnovyat-i-rasshiryat-portal-otkrytykh-dannykh-15686711.html
https://uz.sputniknews.ru/20210323/gosorgany-uzbekistana-perestanut-trebovat-u-naseleniya-18-dokumentov-17919974.html
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госорганы, указ, шавкат мирзиёев

Все, кроме секретов: Мирзиёев утвердил перечень открытых данных

12:32 17.06.2021 (обновлено: 12:38 17.06.2021)
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© SputnikПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© Sputnik
Правила распространяются в том числе на Счетную палату, Центральный банк, суды, органы прокуратуры, а также государственные унитарные предприятия и хозяйствующие субъекты с госдолей 50 и более процентов.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана утвердил перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в открытом доступе всеми органами госвласти.
Соответствующий указ “О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля” принят 16 июня.
Правила распространяются в том числе на Счетную палату, Центральный банк, суды, органы прокуратуры, а также государственные унитарные предприятия и хозяйствующие субъекты с госдолей 50 и более процентов.
Документом установлен порядок, в соответствии с которым государственные органы и организации ежегодно до 1 марта должны размещать отчеты о своей деятельности (за исключением госсекретов и сведений, предназначенных для служебного пользования) на своих официальных веб-сайтах.
До 10 марта необходимо будет проинформировать о месте и времени их обсуждения с общественностью, а до 1 апреля — провести пресс-конференции для обсуждения отчета о своей деятельности.
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Начиная с 1 июля текущего года ежеквартально госорганы будут обязаны размещать на своих официальных сайтах и обновлять на портале открытых данных следующие сведения:
об осуществленных государственных закупках, в том числе о товарах (работах, услугах), приобретаемых по прямым контрактам;
о расходах на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, прибывших из-за рубежа (цели служебной командировки или визита, расходах на суточные, транспорт и на проживание, за исключением государственных секретов и сведений, предназначенных для служебного пользования);
о бенефициарах субъектов (конечных выгодоприобретателях – физических лицах), которым актами президента Узбекистана, Кабинета министров предоставлены налоговые и таможенные льготы и преференции, в том числе индивидуальные льготы, а также об уплаченных ими налогах и финансовых показателях;
о своих годовых сметах расходов и их исполнении, в том числе расходах на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, приобретение автотранспортных средств.
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Также на их официальных сайтах ежеквартально должна будет обновляться следующая информация:
контактные данные (телефон, почта и электронные адреса) утвержденных членов общественного совета наряду с информацией о них;
о заседаниях общественного совета и вопросах повестки дня;
об утвержденных членах комиссии по государственным закупкам (фамилия, имя и отчество, место работы и занимаемая должность);
об ответственных работниках органов в разрезе регионов, уполномоченных выдавать лицензии и документы разрешительного характера, а также принимать уведомления, в том числе членах соответствующей комиссии (фамилия, имя и отчество, занимаемая должность), организующих выдачу документов данной категории.
Указ принят в целях совершенствования общественного контроля над деятельностью государственных органов и организаций.
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