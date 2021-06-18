https://uz.sputniknews.ru/20210618/na-kakix-usloviyax-budut-prinimat-v-fiskalnyy-institut-pri-gnk-uzbekistana-19295034.html

Фискальный институт при ГНК Узбекистана: как в него поступить

Фискальный институт при ГНК Узбекистана: как в него поступить

Льготным правом смогут воспользоваться выпускники бакалавриата, окончившие его с отличием. Они принимаются в магистратуру без тестирования, на платной основе... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T11:25+0500

2021-06-18T11:25+0500

2021-06-18T11:29+0500

фискальный институт при государственном налоговом комитете узбекистана

общество

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Кабмин принял постановление "О дополнительных мерах по организации деятельности Фискального института и налоговых техникумов при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан". Документ опубликован на портале Lex.uz.Установлено, что продолжительность учебы в бакалавриате института составляет четыре года для очного обучения и пять лет — для заочного. В магистратуре очное обучение — один год, а дистанционное образование, заочное и вечернее обучение будет длиться два года.Для служащих центральных аппаратов госорганов, работающих в области налогообложения, финансового контроля и аудита, налогового, финансового и коммерческого права, а также ИКТ в экономике, имеющих не менее пяти лет стажа работы, прием в институт осуществляется на основе платного договора, вне параметров приема без вступительных испытаний по рекомендации первого руководителя соответствующего госоргана.Льготным правом смогут воспользоваться выпускники бакалавриата, окончившие его с отличием. Они принимаются в магистратуру без тестирования, на платной основе, с уплатой 50 процентов стоимости обучения. При этом должны отработать в государственной налоговой службе не менее трех лет.Выпускники Ферганского, Ташкентского и Бухарского налоговых колледжей ГНК со стажем работы не менее двух лет в государственной налоговой службе принимаются на учебу по программам бакалавриата института со второго курса.Фискальный институт был образован при ГНК в ноябре 2020-го года постановлением президента №ПП-4879. Основная задача вуза — подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере налогообложения и финансового контроля. Также Ферганский и Ташкентский налоговые колледжи были реорганизованы в Ферганский и Ташкентский налоговые техникумы при Фискальном институте.Кроме того, было достигнуто соглашение с Финансовым университетом при Правительстве России о создании в структуре Фискального института факультета данного университета.

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https://uz.sputniknews.ru/20210615/urgenchskiy-gosuniversitet-budet-sotrudnichat-s-ukrainskim-vuzom-19247264.html

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фискальный институт при государственном налоговом комитете узбекистана