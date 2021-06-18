https://uz.sputniknews.ru/20210618/na-kakix-usloviyax-budut-prinimat-v-fiskalnyy-institut-pri-gnk-uzbekistana-19295034.html
Фискальный институт при ГНК Узбекистана: как в него поступить
Фискальный институт при ГНК Узбекистана: как в него поступить
Льготным правом смогут воспользоваться выпускники бакалавриата, окончившие его с отличием. Они принимаются в магистратуру без тестирования, на платной основе... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T11:25+0500
2021-06-18T11:25+0500
2021-06-18T11:29+0500
фискальный институт при государственном налоговом комитете узбекистана
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18291575_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_34e3b4a09629d31a907f6c75206476f2.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Кабмин принял постановление "О дополнительных мерах по организации деятельности Фискального института и налоговых техникумов при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан". Документ опубликован на портале Lex.uz.Установлено, что продолжительность учебы в бакалавриате института составляет четыре года для очного обучения и пять лет — для заочного. В магистратуре очное обучение — один год, а дистанционное образование, заочное и вечернее обучение будет длиться два года.Для служащих центральных аппаратов госорганов, работающих в области налогообложения, финансового контроля и аудита, налогового, финансового и коммерческого права, а также ИКТ в экономике, имеющих не менее пяти лет стажа работы, прием в институт осуществляется на основе платного договора, вне параметров приема без вступительных испытаний по рекомендации первого руководителя соответствующего госоргана.Льготным правом смогут воспользоваться выпускники бакалавриата, окончившие его с отличием. Они принимаются в магистратуру без тестирования, на платной основе, с уплатой 50 процентов стоимости обучения. При этом должны отработать в государственной налоговой службе не менее трех лет.Выпускники Ферганского, Ташкентского и Бухарского налоговых колледжей ГНК со стажем работы не менее двух лет в государственной налоговой службе принимаются на учебу по программам бакалавриата института со второго курса.Фискальный институт был образован при ГНК в ноябре 2020-го года постановлением президента №ПП-4879. Основная задача вуза — подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере налогообложения и финансового контроля. Также Ферганский и Ташкентский налоговые колледжи были реорганизованы в Ферганский и Ташкентский налоговые техникумы при Фискальном институте.Кроме того, было достигнуто соглашение с Финансовым университетом при Правительстве России о создании в структуре Фискального института факультета данного университета.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/onlayn-priem-dokumentov-v-vuzy-uzbekistana-nachnetsya-20-iyunya-19271702.html
https://uz.sputniknews.ru/20210615/urgenchskiy-gosuniversitet-budet-sotrudnichat-s-ukrainskim-vuzom-19247264.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18291575_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b097730ecedf19ac1d35e1b4b3c939f6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фискальный институт при государственном налоговом комитете узбекистана
Фискальный институт при ГНК Узбекистана: как в него поступить
11:25 18.06.2021 (обновлено: 11:29 18.06.2021)
Льготным правом смогут воспользоваться выпускники бакалавриата, окончившие его с отличием. Они принимаются в магистратуру без тестирования, на платной основе, с уплатой 50 процентов стоимости обучения. При этом должны отработать в налоговой службе не менее трех лет.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Кабмин принял постановление "О дополнительных мерах по организации деятельности Фискального института и налоговых техникумов при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан". Документ опубликован на портале Lex.uz
.
Установлено, что продолжительность учебы в бакалавриате института составляет четыре года для очного обучения и пять лет — для заочного. В магистратуре очное обучение — один год, а дистанционное образование, заочное и вечернее обучение будет длиться два года.
Для служащих центральных аппаратов госорганов, работающих в области налогообложения, финансового контроля и аудита, налогового, финансового и коммерческого права, а также ИКТ в экономике, имеющих не менее пяти лет стажа работы, прием в институт осуществляется на основе платного договора, вне параметров приема без вступительных испытаний по рекомендации первого руководителя соответствующего госоргана.
Льготным правом смогут воспользоваться выпускники бакалавриата, окончившие его с отличием. Они принимаются в магистратуру без тестирования, на платной основе, с уплатой 50 процентов стоимости обучения. При этом должны отработать в государственной налоговой службе не менее трех лет.
Выпускники Ферганского, Ташкентского и Бухарского налоговых колледжей ГНК со стажем работы не менее двух лет в государственной налоговой службе принимаются на учебу по программам бакалавриата института со второго курса.
Фискальный институт был образован при ГНК в ноябре 2020-го года постановлением президента №ПП-4879. Основная задача вуза — подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере налогообложения и финансового контроля. Также Ферганский и Ташкентский налоговые колледжи были реорганизованы в Ферганский и Ташкентский налоговые техникумы при Фискальном институте.
Кроме того, было достигнуто соглашение с Финансовым университетом при Правительстве России о создании в структуре Фискального института факультета данного университета.