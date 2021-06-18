https://uz.sputniknews.ru/20210618/ssha-otdali-turtsii-kabul-kak-otreagiruyut-taliby-19308869.html

США отдали Турции Кабул: как отреагируют талибы?

США отдали Турции Кабул: как отреагируют талибы?

После вывода войск США и НАТО из Афганистана оставленные в Кабуле турецкие подразделения неизбежно вызовут "огонь на себя", поскольку явно нарушат мирные... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T21:30+0500

2021-06-18T21:30+0500

2021-06-18T21:30+0500

колумнисты

кабул

центральная азия

афганистан

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/08/15556956_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69b6325160ab2a0bf03e39a76f93bc6f.jpg

После вывода войск США и НАТО из Афганистана оставленные в Кабуле турецкие подразделения неизбежно вызовут "огонь на себя", поскольку явно нарушат мирные договоренности американцев с талибами, и создадут все предпосылки для новой эскалации боевых действий в Исламской республике. Турецко-афганский конфликт может проецировать турбулентность в соседние страны Центральной Азии, и даже стать причиной "второго пришествия" войск Североатлантического альянса.Белый дом 17 июня сообщил, что американский и турецкий президенты Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об охране аэропорта Кабул после вывода войск США и НАТО. Безопасность главной воздушной гавани обеспечит Турция, войска которой останутся в Афганистане и после сентября. Параллельно альянс прорабатывает возможность подготовки афганских спецназовцев на территории Катара силами Турции, США и Великобритании.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что сохранение турецкого военного контингента в Афганистане противоречит соглашению, заключенному в Дохе, и не способствует межафганскому национальному примирению. Речь идет о 2000 – 4000 турецких солдат.Ранее состоялись переговоры правительства Афганистана с турецкой стороной. Президент Эрдоган заявил, что Турция является "единственной надежной страной", которая будет поддерживать стабильность в Афганистане после вывода сил США и НАТО. Министр обороны Турции Хулуси Акар проинформировал о возможности охраны аэропорта столицы ИРА – при соответствующем (щедром) финансировании и материальном обеспечении со стороны США и союзников. Замечу, что аэропорт Кабула огромен, расположен "внутри" большого города, и обеспечение его безопасности – задача невероятной сложности.Талибы требуют полного вывода иностранных войск, напоминают, что Турция также является членом НАТО, то есть рассматривается как оккупант. Подчеркивается, что иностранные державы должны оставить надежду на наличие своих вооруженных сил в Афганистане.По мнению экспертов, турецкое военное присутствие в Исламской республике послужит не столько безопасности столичного аэропорта и посольства США, сколько мечте Эрдогана о возрождении великой Османской империи. Между тем, взрывоопасная обстановка в Афганистане еще более деградирует. Страны Центральной Азии все в меньшей степени способны сохранять нейтралитет.Региональное сотрудничествоАфганистан и Казахстан 18 июня заключили соглашение о военном сотрудничестве. Документ подписали министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев и советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб. Соглашение предусматривает проведение совместных военных учений, подготовку военных кадров, материально-техническую поддержку, взаимодействие между разведывательными службами двух стран и сотрудничество в медицинской области. На фоне нового афганско-казахского договора о военном сотрудничестве становится прозрачнее повестка недавнего визита в Нур-Султан спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, который провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о перспективах развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте обеспечения безопасности и стабильности в Афганистане. Ранее в Герате состоялись переговоры министров иностранных дел Афганистана и Туркменистана Мохаммада Ханифа Атмара и Рашида Мередова. Стороны обсудили целый ряд совместных экономических проектов (ТАПИ, поставка электроэнергии в ИРА, строительство железной дороги, экспорт мрамора из Герата в Туркменистан), и это не исключает крепнущего сотрудничества двух стран в области безопасности. Глава афганского МИД, в частности, поблагодарил Ашхабад за готовность провести переговоры между Кабулом и "Талибаном"* на туркменской территории.Узбекистан намерен играть одну из ведущих ролей в налаживании мирной жизни южного соседа, и только на прошлой неделе передал Афганистану тысячу кислородных баллонов – для борьбы с пандемией. В Ташкенте считают, что безопасность Афганистана – это безопасность и Узбекистана. Поэтому налажены контакты с Кабулом и с руководством "Талибана"*, влияние которого узбекская сторона намерена учитывать при любом дальнейшем развитии событий. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 18-19 июня находится в Турции на дипломатическом форуме, где обсуждение афганской проблематики более чем вероятно.Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили ситуацию в Афганистане на прошедшем саммите в Женеве 15 июня. Американский лидер отметил готовность РФ "помочь в Афганистане", чтобы не допустить возрождения терроризма. Ранее, на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана российский министр обороны Сергей Шойгу побывал в Таджикистане и Узбекистане – для "планирования совместного отражения возможных угроз".Террористические угрозыМежафганские мирные переговоры находятся в тупике. Вывод с 1 мая войск США и НАТО лишь подстегнул ожесточенность террористов и активность боев в Афганистане, ежемесячные потери силовых ведомств исчисляются сотнями – в апреле погибли 388, в мае – 1134 военнослужащих и полицейских. Талибы захватили несколько военных баз с оружием и техникой (включая тяжелую артиллерию).По данным Минобороны ИРА, в провинции Фарьяб, которая граничит с Туркменистаном, в боестолкновениях с талибами 17 июня погиб 21 афганский спецназовец, и еще 15 силовиков пропали без вести. "Талибан"* с боями рвется к победе и захвату государственной власти, убивая военнослужащих и гражданских людей.Ранее в провинции Нангархар были убиты пятеро вакцинаторов от полиомиелита. Вакцинация в ИРА началась – под пулями талибов – в конце марта, и должна охватить 9,6 млн детей в 34 провинциях.В северо-восточной провинции Баглан, в одном из ближайших к Таджикистану районов, 9 июня талибы убили 10 гражданских сотрудников британо-американской некоммерческой организации HALO Trust, которая занималась разминированием. Ответственность за нападение взяли на себя боевики ИГ*.Считается, что отношения Турции и Афганистана имеют давнюю и добрую историю, поэтому турецкие войска в Исламской республике смогут неким метафизическим образом обеспечить государственную безопасность и региональную стабильность, содействовать развитию отношений с соседними странами Южной и Центральной Азии. И все же успех турецкой миссии и уровень безопасности в Афганистане пока что в большей степени зависят от недоброй воли талибов и скорости эвакуации иностранных войск.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210521/polyxnet-li-v-tsentralnoy-azii-posle-uxoda-ssha-iz-afganistana-18850456.html

https://uz.sputniknews.ru/20200712/Kabul-v-osade-talibov-kak-Afganistanu-nayti-tochku-opory-v-Tsentralnoy-Azii-14520885.html

https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzbekistan-i-afganistan-stanovyatsya-luchshimi-druzyami-chto-ix-svyazyvaet-18917152.html

кабул

центральная азия

афганистан

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

кабул, центральная азия, афганистан, сша