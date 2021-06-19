https://uz.sputniknews.ru/20210619/rossiya-v-slojnoy-situatsii-bayden-raskryl-svoyu-slabost-19310970.html

"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость

"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость

В мировых столицах продолжают искать ответ на вопрос: для чего, вообще, нужна была Байдену встреча с Путиным? Что Америка на самом деле хотела от России? 19.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-19T10:53+0500

2021-06-19T10:53+0500

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колумнисты

джо байден

владимир путин

сша

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В Японии, например, убеждены, что американский президент очень хотел обсудить с Путиным Китай — и именно это стало главной причиной встречи. И надо сказать, что наши восточные соседи близки к истине."Байдену лучше не встревать в отношения между Китаем и Россией" — с таким заголовком вышла вчера главная китайская газета "Жэньминь жибао": "Байден пытается в очередной раз перенести ответственность за причиненный вред России на плечи КНР, это большая политическая иллюзия". А "Хуаньцю шибао" оказалась еще откровенней: "Байден пытается рассорить Россию и Китай, унижая Россию":"На пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден изо всех сил пытался посеять смуту в российско-китайских отношениях, заявив, что "Россия находится в очень сложной ситуации. Ее давит Китай".Предположительно, Байден постеснялся говорить подобную чушь во время очной встречи с Путиным. Если бы он это сделал, Путин, вероятно, прямо опроверг бы его слова. Потому что подобная необоснованная провокация призвана унизить логичность суждений россиян и рассматривает одну из самых могущественных стран мира как глупое государство".В Пекине не сгущают краски: Байден действительно попытался разыграть китайскую карту. То, что Байден поднимал китайскую тему на переговорах с Путиным, косвенно подтвердила и замгоссекретаря Виктория Нуланд: "Президент ясно дал понять, что России нужно серьезно задуматься, хочет ли она усиливать свою зависимость от Китая с учетом ожиданий Пекина на мировой арене".Да и сам Байден после завершения саммита дважды высказался на тему России и Китая. Сначала — отвечая на вопрос о холодной войне между США и Россией:"Я думаю, что последнее, чего он (Путин. — Прим. ред.) сейчас хочет, — это холодной войны. Не буду его здесь цитировать, считаю это неуместным, но позвольте мне задать риторический вопрос: вот у вас граница с Китаем во много тысяч километров. Китай движется вперед, одержимый целью стать мощнейшей экономикой и сильнейшей армией в мире.Вы находитесь в ситуации, когда ваша экономика испытывает трудности и вам приходится действовать более агрессивно, добиваясь ее роста. А вы… В общем, я не думаю, что он хочет холодной войны с США".То есть Путину не до США — у него растущий Китай под боком. Потом, уже у трапа самолета, Байден продолжил свою мысль:"Россия сейчас в очень-очень сложной ситуации. Китай на нее давит. Она отчаянно хочет остаться мировой державой. Вы все пишете, и это справедливо: "Байден уже дал Путину то, что тот хотел: легитимность, возможность стоять на мировой сцене вместе с президентом Соединенных Штатов". Они отчаянно хотят… быть актуальными.У них есть… Они не хотят быть, знаете, как некоторые критики подмечают и говорят, "Верхней Вольтой с ядерными ракетами". Это важно. Как я понял, это важно для всех мировых лидеров, откуда бы они ни были. Им важно, как их воспринимают, какое место в мире они занимают. Это важно для них и с точки зрения внутренней поддержки".Тут конструкция чуть более сложная: Путину важно быть одним из мировых лидеров, потому что это обеспечивает ему поддержку внутри страны. Но России что-то надо делать с Китаем — без помощи Запада тут не обойтись?Вот на такой "гениальный" геополитический анализ на полном серьезе делает ставку Джо Байден, начавший свою политическую карьеру в тот год, когда Никсон с помощью Киссинджера совершил свой китайский трюк: прилетел к Мао (который в реальности и был инициатором установления контактов между двумя странами), а уже потом отправился к встревоженному китайско-американским сближением Брежневу. И вот сейчас Байден хочет сделать все наоборот: поговорить с Путиным о Китае для того, чтобы напугать Си Цзиньпина. Удивительная наивность.И не только потому, что нынешний расклад (как на мировой арене в целом, так и в треугольнике Москва — Вашингтон — Пекин) принципиально отличается от расклада полувековой давности, а потому, что Путин еще накануне саммита прямым текстом сказал все, что он об этом думает:"— Я Вам скажу совсем откровенно — можно я откровенно скажу?— Да.— Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике. И Ваши вопросы тоже связаны с этим... Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединенных Штатах".Это было сказано в интервью американскому телеканалу NBC, в ходе которого корреспондент Кир Симмонс задал российскому президенту целых семь вопросов о российско-китайских отношениях и Китае. В том числе и об "угрожающих России китайских авианосцах". И после всего этого Байден все равно пытается разыграть китайскую карту.Американцы такие глупые — или такие наглые?Они не понимают, что в Москве и Пекине смеются над их попытками вбить клин или, как пишут американцы, "расширить трещины" в российско-китайских отношениях? Не понимают, что каждый раз, когда американцы пытаются пугать русских "китайской угрозой", мы лишний раз убеждаемся в правильности курса на стратегическое партнерство с КНР? И понимаем, что не от хорошей жизни Штаты прибегают к подобным "хитрым ходам" — уж больно наивна ставка на раскол России и Китая.Тем не менее в Штатах действительно в это верят. Еще бы, если местное экспертное сообщество десятилетиями убеждало собственных политиков (да и весь мир) что у России и Китая не может быть ничего "всерьез и надолго", ведь между ними слишком большие и неустранимые противоречия. В доказательство приводились и свидетельства российской китаефобии: мол, в России очень боятся Китая, его экономической и демографической экспансии. А в Китае, дескать, очень хотят отомстить России за годы унижений и потерю Дальнего Востока — так что медведь и панда никогда не будут парой.Да, в последние годы в Штатах постепенно начинают прозревать насчет природы российско-китайских отношений, хотя понимание России все равно находится на очень низком уровне, но старое мышление не сдает позиции в "вашингтонском болоте" (что само по себе является важным признаком заката американского глобального проекта). Если только захотим — если не разрушим, то как минимум ослабим российско-китайский альянс. Смогли же мы построить Европу, которая слишком заигралась с Поднебесной!И речь не о совместной лунной станции (которая тоже будет), а о преобразовании миропорядка как такового. Да, на меньшее русские с китайцами не согласны — поэтому все существующие между нами локальные разногласия, противоречия, споры, трения меркнут на фоне того, что нас объединяет. И никакие попытки поссорить двух действительно доверяющих друг другу соседей не будут успешными — напротив, они лишь убедят нас в том, что пугать нас друг другом может только враг. Общий враг.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210617/sammit-obmanutyx-amerikanskix-nadejd-19277421.html

https://uz.sputniknews.ru/20210617/mnogoobeschayuschee-nachalo-kak-izmenitsya-mirovaya-politika-posle-vstrechi-putina-i-baydena-19291101.html

https://uz.sputniknews.ru/20210616/19273185.html

https://uz.sputniknews.ru/20210616/putina-v-prezidenty-ssha-zapad-obsujdaet-intervyu-rossiyskogo-lidera-19257348.html

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джо байден, владимир путин, сша