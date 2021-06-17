https://uz.sputniknews.ru/20210617/mnogoobeschayuschee-nachalo-kak-izmenitsya-mirovaya-politika-posle-vstrechi-putina-i-baydena-19291101.html

Многообещающее начало: как изменится мировая политика после встречи Путина и Байдена

Многообещающее начало: как изменится мировая политика после встречи Путина и Байдена

Важным результатом встречи двух президентов стало подписание совместного заявления, подтверждающего приверженность России и США контролю над стратегическими... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T21:00+0500

2021-06-17T21:00+0500

2021-06-17T21:00+0500

в мире

джо байден

женева

санкции

украина

европа

владимир путин

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Sputnik. Никита Чикунов. Встреча президентов России и США прошла накануне в Женеве. Оба лидера остались довольны ее результатами. Но стали ли переговоры шагом к сближению государств и смягчению санкций? Как беседа двух лидеров повлияет на отношения РФ с Европой? Об этом – в материале Sputnik.Результаты с прицелом на будущееПрошедшая накануне, 16 июня, беседа Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не привела к революционным переменам в отношениях двух стран, но может положить начало полноценному диалогу. Такую точку зрения разделяют эксперты, принявшие участие в дискуссии по итогам саммита на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня". Важным результатом встречи двух президентов стало подписание совместного заявления, подтверждающего приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов."Хотя договор СНВ-3 продлен на пять лет, времени не так много. Очень хотелось бы, чтобы стороны договорились о новой модели контроля над вооружениями", — говорит он. Немаловажным выглядит и согласие США включить в тематику взаимных консультаций проблему кибербезопасности. Раньше к подобной идее американская сторона относилась негативно, предпочитая бездоказательно обвинять Москву в хакерских атаках, добавляет эксперт. Определенный оптимизм внушает решение о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон, продолжает Андрей Кортунов. При этом он замечает, что для восстановления полноценных дипломатических отношений этого недостаточно. "Послы – это "генералы", но у любых генералов должна быть "армия". Это значит, что нужно все-таки восстанавливать работу посольств в полном объеме, возвращать дипломатов, консульские службы", — подчеркивает специалист. В российско-американских отношениях накопилось множество проблем, которые не исчезнут после первой же встречи, констатирует директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов."Саммит должен дать старт консультациям, переговорам. Если произойдет формирование рабочих групп, если начнутся встречи, а все это будут дополнять телефонные переговоры или очные встречи глав государств, то диалог будет возобновлен. Результат мы увидим в течение ближайших недель", — прогнозирует он. Не повторить путь ТрампаЖеневский саммит невольно сравнивается со встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся в Хельсинки в июле 2018-го – почти три года назад, замечает Валерий Гарбузов. "От переговоров с Трампом у всех тоже было много ожиданий. Некоторые даже называли эту встречу исторической. Разговор был приятный, все улыбались. В итоге все "ушло в песок". Не хотелось бы, чтобы в будущем мы точно так же говорили о саммите в Женеве", — говорит эксперт. Вместе с тем в пользу Байдена говорит достаточно быстро организованная встреча с Владимиром Путиным, обращает внимание Андрей Кортунов. Предыдущему президенту США – Трампу – потребовалась полтора года на то, чтобы провести свои первые и последние отдельные переговоры с российским лидером. Еще одно существенное различие заключается в восприятии российско-американских отношений администрациями Байдена и Трампа, добавляет Валерий Гарбузов. "Нынешнее руководство Белого дома говорит о так называемом "новом" отношении к России – избирательном сотрудничестве. Это очень хорошая зацепка. Стержнем будущего сотрудничества может стать сфера контроля за вооружениями, проблемы стратегической безопасности. В дальнейшем повестку нужно расширять. Декларация двух сторон по итогам встречи – это многообещающее начало", — считает он.Европа, санкции и Украина Даже небольшое "потепление" в отношениях США и России неизбежно ослабит антироссийскую риторику европейских союзников Вашингтона, поэтому позитивный исход саммита выгоден Москве в геополитическом аспекте, уверен Валерий Гарбузов."Теперь сторонникам сотрудничества с Россией в Брюсселе станет немного легче, потому что ЕС всегда так или иначе оглядывается на Вашингтон. Они учитывают американскую позицию по России. Я полагаю, нашим коллегам из Германии, Италии и Франции будет легче выдвигать новые инициативы, предлагать новые форматы взаимодействия с Москвой, чем это было до встречи в Женеве", — соглашается Андрей Кортунов.Эксперт не исключает, что переговоры Байдена и Путина помогут восстановить работу Совета Россия – НАТО, прекращенную в апреле 2014 года. Возобновление контактов создало бы дополнительные возможности для укрепления европейской безопасности. В вопросе западных санкций против России никаких изменений не последует, предполагает программный директор РСМД, доцент МГИМО Иван Тимофеев."Никакие американские санкции в ближайшее время не отменятся. К этому нет предпосылок. Ряд санкций зафиксирован в законодательстве США. Байден может только приостановить их, как это произошло в отношении "Северного потока – 2", но не отменить. Смягчения санкций, думаю, тоже не будет. Но и новых драконовских мер ожидать не стоит", — отмечает он. Впрочем, достичь взаимопонимания по некоторым важным вопросам лидеры двух стран все же не смогли, констатирует Андрей Кортунов. К таким проблемным темам он относит Украину. Взгляды сторон тут сильно расходятся – рассчитывать на единство позиций пока невозможно."Оба президента коснулись этой темы, но ни о чем не договорились. Есть общее понимание – надо соблюдать минские соглашения. Проблема в том, что их соблюдение совершенно по-разному интерпретируется Россией и США. Формула была повторена, но каждый остался при своем. Тема Украины поднималась, но прогресса в этом вопросе достигнуть не удалось", — заключает Иван Тимофеев.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/obratnyy-otschet-chto-proisxodit-na-ville-la-granj-v-preddverii-vstrechi-putina-i-baydena-19261319.html

https://uz.sputniknews.ru/20210616/putin-vyskazalsya-o-perspektivax-otnosheniy-s-ssha-19273062.html

https://uz.sputniknews.ru/20210616/19273185.html

https://uz.sputniknews.ru/20210616/putin-poslal-otvetnuyu-shaybu-na-vopros-o-nepredskazuemosti-rossiyskoy-politiki-19274011.html

https://uz.sputniknews.ru/20210616/bayden-o-vstreche-s-putinym-nam-ne-nujna-novaya-xolodnaya-voyna-19274605.html

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джо байден, женева, санкции, украина, европа, владимир путин