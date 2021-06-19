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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210619/sammit-stran-chlenov-oes-mojet-proyti-v-ashxabade-osenyu-19311524.html
Саммит стран-членов ОЭС может пройти в Ашхабаде осенью
Саммит стран-членов ОЭС может пройти в Ашхабаде осенью
ОЭС — региональная межгосударственная экономическая организация. В нее входят десять стран, в том числе Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-19T11:34+0500
2021-06-19T11:35+0500
политика
ашхабад
гурбангулы бердымухамедов
туркменистан
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Туркменистан, председательствующий в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), планирует провести 28 ноября в Ашхабаде XV саммит стран-членов ОЭС. Об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".Вице-премьер, глава МИД страны Рашид Мередов на заседании правительства по видеосвязи рассказал о подготовке к саммиту. По его словам, на XIV саммите ОЭС Ашхабад принял председательство в этой организации, на сегодня состоялось несколько министерских встреч, а в июне намечено провести четвертую встречу министров энергетики и пятую встречу руководителей статистических учреждений стран-членов ОЭС.Как сообщил глава МИД, главное событие туркменского председательства — XV саммит стран-членов ОЭС, намечен к проведению 28 ноября в Ашхабаде.Президент Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет, отметил "консолидирующую роль ОЭС, как формата экономического партнерства государств, объединенных географически, исторически, общностью культурных традиций и духовных ценностей".Глава государства поручил обеспечить высокий уровень подготовки к предстоящему саммиту.ОЭС — региональная межгосударственная экономическая организация. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.По официальным данным, в Туркменистан нет случаев заболевания COVID-19. При этом страна первой в Центральной Азии зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V".
https://uz.sputniknews.ru/20210429/mirziyoev-i-berdymuxamedov-proveli-peregovory-v-ashxabade-18560979.html
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ашхабад, гурбангулы бердымухамедов, туркменистан

Саммит стран-членов ОЭС может пройти в Ашхабаде осенью

11:34 19.06.2021 (обновлено: 11:35 19.06.2021)
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© Sputnik / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкАшхабад – столица Туркменистана
Ашхабад – столица Туркменистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2021
© Sputnik / Александр Юрьев
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ОЭС — региональная межгосударственная экономическая организация. В нее входят десять стран, в том числе Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Туркменистан, председательствующий в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), планирует провести 28 ноября в Ашхабаде XV саммит стран-членов ОЭС. Об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".
Вице-премьер, глава МИД страны Рашид Мередов на заседании правительства по видеосвязи рассказал о подготовке к саммиту. По его словам, на XIV саммите ОЭС Ашхабад принял председательство в этой организации, на сегодня состоялось несколько министерских встреч, а в июне намечено провести четвертую встречу министров энергетики и пятую встречу руководителей статистических учреждений стран-членов ОЭС.
Как сообщил глава МИД, главное событие туркменского председательства — XV саммит стран-членов ОЭС, намечен к проведению 28 ноября в Ашхабаде.
"В целях проведения форума на высоком уровне предусматривается создание Организационной комиссии в составе руководителей министерств и отраслевых ведомств нашей страны", — сказал Мередов.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет, отметил "консолидирующую роль ОЭС, как формата экономического партнерства государств, объединенных географически, исторически, общностью культурных традиций и духовных ценностей".
Глава государства поручил обеспечить высокий уровень подготовки к предстоящему саммиту.
ОЭС — региональная межгосударственная экономическая организация. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов в Ашхабаде, 29 апреля 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
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По официальным данным, в Туркменистан нет случаев заболевания COVID-19. При этом страна первой в Центральной Азии зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V".
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