https://uz.sputniknews.ru/20210620/falshivkam--net-zapatentovan-brend-skandalnogo-uzbekskogo-morojenogo-19317024.html

Фальшивкам — "нет": запатентован бренд скандального узбекского мороженого

Фальшивкам — "нет": запатентован бренд скандального узбекского мороженого

Ранее сотрудники Агентства по интеллектуальной собственности встретились с владельцем бренда. Ему порекомендовали как можно скорее зарегистрировать товарный... 20.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-20T10:30+0500

2021-06-20T10:30+0500

2021-06-20T10:30+0500

общество

мороженое

скандал

патент

бизнес

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. "Андижанское мороженое" получило патент — владелец зарегистрировал бренд для борьбы с подделками.Отмечается, что в разных точках Ташкента будет размещено 40 таких тележек. "Андижанское мороженое" начали производить пять лет назад. С тех пор продукция наделала немало шума. На фоне популярности мороженого стали появляться многочисленные подделки, которые изготавливались в антисанитарных условиях.Недавно в столице был проведен рейд, который выявил более тонны некачественного лакомства в 132 тележках. Во взятых образцах содержались возбудители кишечной палочки и золотистого стафилококка. Кроме того, выяснилось, что большинство продавцов не имели права продавать мороженое.

https://uz.sputniknews.ru/20210527/morojenoe-po-andijanski-komu-prinadlejit-populyarnaya-sladost--podrobnosti-18950287.html

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мороженое, скандал, патент, бизнес, узбекистан