https://uz.sputniknews.ru/20210620/falshivkam--net-zapatentovan-brend-skandalnogo-uzbekskogo-morojenogo-19317024.html
Фальшивкам — "нет": запатентован бренд скандального узбекского мороженого
Фальшивкам — "нет": запатентован бренд скандального узбекского мороженого
Ранее сотрудники Агентства по интеллектуальной собственности встретились с владельцем бренда. Ему порекомендовали как можно скорее зарегистрировать товарный... 20.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-20T10:30+0500
2021-06-20T10:30+0500
2021-06-20T10:30+0500
общество
мороженое
скандал
патент
бизнес
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. "Андижанское мороженое" получило патент — владелец зарегистрировал бренд для борьбы с подделками.Отмечается, что в разных точках Ташкента будет размещено 40 таких тележек. "Андижанское мороженое" начали производить пять лет назад. С тех пор продукция наделала немало шума. На фоне популярности мороженого стали появляться многочисленные подделки, которые изготавливались в антисанитарных условиях.Недавно в столице был проведен рейд, который выявил более тонны некачественного лакомства в 132 тележках. Во взятых образцах содержались возбудители кишечной палочки и золотистого стафилококка. Кроме того, выяснилось, что большинство продавцов не имели права продавать мороженое.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/morojenoe-po-andijanski-komu-prinadlejit-populyarnaya-sladost--podrobnosti-18950287.html
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мороженое, скандал, патент, бизнес, узбекистан
Фальшивкам — "нет": запатентован бренд скандального узбекского мороженого
Ранее сотрудники Агентства по интеллектуальной собственности встретились с владельцем бренда. Ему порекомендовали как можно скорее зарегистрировать товарный знак для предотвращения появления поддельной контрафактной продукции.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
"Андижанское мороженое" получило патент — владелец зарегистрировал
бренд для борьбы с подделками.
"В каждом бизнесе есть конкуренция. Чтобы бороться с фейками нашей продукции мы разработали новые тележки, по которым можно легко отличить нас от остальных", — поделился предприниматель.
Отмечается, что в разных точках Ташкента будет размещено 40 таких тележек.
"Андижанское мороженое" начали производить пять лет назад. С тех пор продукция наделала немало шума. На фоне популярности мороженого стали появляться многочисленные подделки, которые изготавливались в антисанитарных условиях.
Недавно в столице был проведен
рейд, который выявил более тонны некачественного лакомства в 132 тележках. Во взятых образцах содержались возбудители кишечной палочки и золотистого стафилококка.
Кроме того, выяснилось, что большинство продавцов не имели права продавать мороженое.