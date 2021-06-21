https://uz.sputniknews.ru/20210621/ostanovka-panika-neispravnost-v-tashkentskom-metro-vnov-proizoshel-intsident-s-poezdom-19325809.html

Остановка, паника, неисправность: в ташкентском метро вновь произошел инцидент с поездом

Остановка, паника, неисправность: в ташкентском метро вновь произошел инцидент с поездом

В ходе расследования стало известно, что неприятная ситуация случилась 20 июня в 22.00 по местному времени. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T09:43+0500

2021-06-21T09:43+0500

2021-06-21T09:57+0500

общество

ташкентский метрополитен

происшествие

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В социальных сетях накануне распространилось видео с очередным происшествием в столичной подземке, сильно напугавшим пассажиров. В администрации метрополитена сообщили, что инцидент произошел из-за неисправности поезда. В ходе расследования стало известно, что неприятная ситуация случилась 20 июня в 22.00 по местному времени."Машинист поезда, который начал движение со станции "Алмазар" Чиланзарской линии метро на станцию "Бекат-1" Сергелийской ветки, обнаружил в поезде неисправность. Для обеспечения безопасности людей и движения пассажиры были высажены на станции "Алмазар"", - заявила пресс-служба ташкентского метрополитена. Впоследствии поезд был отправлен в депо для дальнейшей диагностики неисправности, отметили в госструктуре.

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ташкентский метрополитен, происшествие, ташкент