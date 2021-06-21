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Остановка, паника, неисправность: в ташкентском метро вновь произошел инцидент с поездом
Остановка, паника, неисправность: в ташкентском метро вновь произошел инцидент с поездом
В ходе расследования стало известно, что неприятная ситуация случилась 20 июня в 22.00 по местному времени. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T09:43+0500
2021-06-21T09:57+0500
общество
ташкентский метрополитен
происшествие
ташкент
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В социальных сетях накануне распространилось видео с очередным происшествием в столичной подземке, сильно напугавшим пассажиров. В администрации метрополитена сообщили, что инцидент произошел из-за неисправности поезда. В ходе расследования стало известно, что неприятная ситуация случилась 20 июня в 22.00 по местному времени."Машинист поезда, который начал движение со станции "Алмазар" Чиланзарской линии метро на станцию "Бекат-1" Сергелийской ветки, обнаружил в поезде неисправность. Для обеспечения безопасности людей и движения пассажиры были высажены на станции "Алмазар"", - заявила пресс-служба ташкентского метрополитена. Впоследствии поезд был отправлен в депо для дальнейшей диагностики неисправности, отметили в госструктуре.
ташкент
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ташкентский метрополитен, происшествие, ташкент

Остановка, паника, неисправность: в ташкентском метро вновь произошел инцидент с поездом

09:43 21.06.2021 (обновлено: 09:57 21.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция "Вторая" (временное название)
Станция Вторая (временное название) - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В ходе расследования стало известно, что неприятная ситуация случилась 20 июня в 22.00 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В социальных сетях накануне распространилось видео с очередным происшествием в столичной подземке, сильно напугавшим пассажиров. В администрации метрополитена сообщили, что инцидент произошел из-за неисправности поезда.
В ходе расследования стало известно, что неприятная ситуация случилась 20 июня в 22.00 по местному времени.
"Машинист поезда, который начал движение со станции "Алмазар" Чиланзарской линии метро на станцию "Бекат-1" Сергелийской ветки, обнаружил в поезде неисправность. Для обеспечения безопасности людей и движения пассажиры были высажены на станции "Алмазар"", - заявила пресс-служба ташкентского метрополитена.
Впоследствии поезд был отправлен в депо для дальнейшей диагностики неисправности, отметили в госструктуре.
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