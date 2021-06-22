https://uz.sputniknews.ru/20210622/aripov-poobeschal-mishustinu-vsestoronnyuyu-podderjku-rossiyskim-kompaniyam-v-uzbekistane-19357293.html
Арипов пообещал Мишустину всестороннюю поддержку российским компаниям в Узбекистане
Арипов пообещал Мишустину всестороннюю поддержку российским компаниям в Узбекистане
Премьер-министр РУз Абдулла Арипов принял участие в заседании межправительственной комиссии Узбекистана и России, которое состоялось в Москве. Особое внимание... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T17:12+0500
2021-06-22T17:12+0500
2021-06-22T17:12+0500
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михаил мишустин
торговля
абдулла арипов
узбекистан
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В своем выступление глава правительства Узбекистана отметил положительную динамику в двусторонних отношениях, что проявляется во всех сферах, начиная с торговли и кооперацией и заканчивая образованием и культурными связями.Кроме того, Арипов поблагодарил российскую сторону за ряд важных мер, направленных на поддержку иностранных граждан.В то же время глава правительства РУз призвал российских партнеров постепенно увеличивать количество авиарейсов между странами и открывать железнодорожное пассажирское сообщение. "Благодарны за решение об увеличении количества регулярных авиарейсов между Узбекистаном и Россией. Предлагаем продолжить совместную работу в данном направлении и увеличить количество регулярных авиарейсов до 14 в неделю на паритетной основе с соблюдением необходимых карантинных требований. Также считаем целесообразным поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между нашими странами по наиболее востребованным направлениям", — подчеркнул Арипов.Он высоко оценил уровень торгово-экономических связей между странами и выразил уверенность, что поставленная главами государств планка в 10 миллиардов долларов товарооборота будет достигнута в скором будущем.Особое внимание уделяется предстоящему визиту Шавката Мирзиёева в Москву. По словам Абдуллы Арипова, эта встреча должна придать двусторонним отношениям новый импульс. В завершении своего выступления Арипов заверил своего российского коллегу в готовности оказывать всю необходимую поддержку российским партнерам при реализации совместных проектов в Узбекистана. Полное выступление Абдуллы Арипова на заседании межправкомиссии смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/kakie-dokumenty-podpisali-aripov-i-mishustin-po-itogam-zasedaniya-v-moskve--spisok-19356293.html
https://uz.sputniknews.ru/20210622/mishustin-polnotsennoe-vstuplenie-uzbekistana-v-eaes-otkroet-novye-vozmojnosti-dlya-strany-19355643.html
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михаил мишустин, торговля, абдулла арипов, узбекистан
Арипов пообещал Мишустину всестороннюю поддержку российским компаниям в Узбекистане
Премьер-министр РУз Абдулла Арипов принял участие в заседании межправительственной комиссии Узбекистана и России, которое состоялось в Москве. Особое внимание на встрече уделили подготовке предстоящего визита Шавката Мирзиёева в РФ.
В своем выступление глава правительства Узбекистана отметил положительную динамику в двусторонних отношениях, что проявляется во всех сферах, начиная с торговли и кооперацией и заканчивая образованием и культурными связями.
Кроме того, Арипов поблагодарил российскую сторону за ряд важных мер, направленных на поддержку иностранных граждан.
"Мы высоко ценим поддержку руководства Российской Федерации в решении вопросов, связанных с трудовыми мигрантами на территории России. С удовлетворением восприняли решение продлить до 30 сентября этого года срок временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации. Приветствуем подписание межправительственного соглашения, предусматривающего увеличение срока нахождения граждан Республики Узбекистан на территории Российской Федерации без регистрации с 7 до 15 дней".
Абдулла Арипов
Премьер-министр Узбекистана
В то же время глава правительства РУз призвал российских партнеров постепенно увеличивать количество авиарейсов между странами и открывать железнодорожное пассажирское сообщение.
"Благодарны за решение об увеличении количества регулярных авиарейсов между Узбекистаном и Россией. Предлагаем продолжить совместную работу в данном направлении и увеличить количество регулярных авиарейсов до 14 в неделю на паритетной основе с соблюдением необходимых карантинных требований. Также считаем целесообразным поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между нашими странами по наиболее востребованным направлениям", — подчеркнул Арипов.
Он высоко оценил уровень торгово-экономических связей между странами и выразил уверенность, что поставленная главами государств планка в 10 миллиардов долларов товарооборота будет достигнута в скором будущем.
Особое внимание уделяется предстоящему визиту Шавката Мирзиёева в Москву. По словам Абдуллы Арипова, эта встреча должна придать двусторонним отношениям новый импульс.
"Убеждён, что результаты визита главы нашего государства определят новые магистральные направления дальнейшего узбекско-российского сотрудничества, основанного на принципах стратегического партнёрства и союзничества".
Абдулла Арипов
Премьер-министр Узбекистана
В завершении своего выступления Арипов заверил своего российского коллегу в готовности оказывать всю необходимую поддержку российским партнерам при реализации совместных проектов в Узбекистана.
Полное выступление Абдуллы Арипова на заседании межправкомиссии смотрите в нашем видео.