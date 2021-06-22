https://uz.sputniknews.ru/20210622/mishustin-polnotsennoe-vstuplenie-uzbekistana-v-eaes-otkroet-novye-vozmojnosti-dlya-strany-19355643.html

Мишустин: полноценное вступление Узбекистана в ЕАЭС откроет новые возможности для страны

Мишустин: полноценное вступление Узбекистана в ЕАЭС откроет новые возможности для страны

В Москве состоялось очередное заседание межправительственной комиссии на уровне премьер-министров Узбекистана и России. Глава правительства РФ Михаил Мишустин... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T16:38+0500

2021-06-22T16:38+0500

2021-06-22T16:38+0500

видео

михаил мишустин

узбекистан

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По словам российского премьера, нынешний уровень двусторонних отношений между Ташкентом и Москвой можно считать беспрецедентным по уровню сотрудничества и взаимодействия. В частности, Михаил Мишустин отметил положительный эффект от присоединения Узбекистана в качестве страны-наблюдателя к Евразийскому экономическому союзу. Этот статус позволит республике оценить все плюсы организации и учесть нюансы в случае дальнейшей интеграции.Глава российского правительства подчеркнул, что торгово-экономические связи с Узбекистаном укрепляются даже в сложный период пандемии. Товарооборот за минувший год вырос более чем на 15% – почти до 6 млрд долларов. Причем если экспорт российских товаров в республику подрос на 12%, то импорт из Узбекистана – почти на 25%.Мишустин также подчеркнул, что необходимо серьезно расширять кооперацию в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, включая мирное использование атомной энергии, в медицине и образовании, цифровой экономике, вообще в высоких технологиях.В частности, готовятся несколько крупных проектов с участием ведущих российских компаний. Премьер привел в пример "Газпром", который участвует в разработке крупных месторождений углеводородного сырья, а также "ЛУКОЙИЛ", ведущий совместное строительство нового газоперерабатывающего комплекса на Кандымской группе месторождений. Компания намерена инвестировать в ТЭК республики более 12 млрд долларов.Рассказал премьер-министр России и о гуманитарном сотрудничестве, а также о подготовке предстоящего визита в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Подробнее о перспективных проектах и целях на ближайшую перспективу смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru

https://uz.sputniknews.ru/20210622/mishustin-prizval-rasshirit-kooperatsiyu-s-uzbekistanom-v-tek-19353587.html

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михаил мишустин, узбекистан