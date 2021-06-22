https://uz.sputniknews.ru/20210622/mishustin-polnotsennoe-vstuplenie-uzbekistana-v-eaes-otkroet-novye-vozmojnosti-dlya-strany-19355643.html
Мишустин: полноценное вступление Узбекистана в ЕАЭС откроет новые возможности для страны
Мишустин: полноценное вступление Узбекистана в ЕАЭС откроет новые возможности для страны
В Москве состоялось очередное заседание межправительственной комиссии на уровне премьер-министров Узбекистана и России. Глава правительства РФ Михаил Мишустин... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T16:38+0500
2021-06-22T16:38+0500
2021-06-22T16:38+0500
видео
михаил мишустин
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19355016_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f4b8074e4c232e874343f4222477330.jpg
По словам российского премьера, нынешний уровень двусторонних отношений между Ташкентом и Москвой можно считать беспрецедентным по уровню сотрудничества и взаимодействия. В частности, Михаил Мишустин отметил положительный эффект от присоединения Узбекистана в качестве страны-наблюдателя к Евразийскому экономическому союзу. Этот статус позволит республике оценить все плюсы организации и учесть нюансы в случае дальнейшей интеграции.Глава российского правительства подчеркнул, что торгово-экономические связи с Узбекистаном укрепляются даже в сложный период пандемии. Товарооборот за минувший год вырос более чем на 15% – почти до 6 млрд долларов. Причем если экспорт российских товаров в республику подрос на 12%, то импорт из Узбекистана – почти на 25%.Мишустин также подчеркнул, что необходимо серьезно расширять кооперацию в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, включая мирное использование атомной энергии, в медицине и образовании, цифровой экономике, вообще в высоких технологиях.В частности, готовятся несколько крупных проектов с участием ведущих российских компаний. Премьер привел в пример "Газпром", который участвует в разработке крупных месторождений углеводородного сырья, а также "ЛУКОЙИЛ", ведущий совместное строительство нового газоперерабатывающего комплекса на Кандымской группе месторождений. Компания намерена инвестировать в ТЭК республики более 12 млрд долларов.Рассказал премьер-министр России и о гуманитарном сотрудничестве, а также о подготовке предстоящего визита в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Подробнее о перспективных проектах и целях на ближайшую перспективу смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru
https://uz.sputniknews.ru/20210622/mishustin-prizval-rasshirit-kooperatsiyu-s-uzbekistanom-v-tek-19353587.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19355016_343:0:1783:1080_1920x0_80_0_0_bad29402a4fab78e33574ac470a3c0bf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
михаил мишустин, узбекистан
Мишустин: полноценное вступление Узбекистана в ЕАЭС откроет новые возможности для страны
В Москве состоялось очередное заседание межправительственной комиссии на уровне премьер-министров Узбекистана и России. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал об итогах работы и о масштабных совместных проектах в различных сферах.
По словам российского премьера, нынешний уровень двусторонних отношений между Ташкентом и Москвой можно считать беспрецедентным по уровню сотрудничества и взаимодействия.
В частности, Михаил Мишустин отметил положительный эффект от присоединения Узбекистана в качестве страны-наблюдателя к Евразийскому экономическому союзу. Этот статус позволит республике оценить все плюсы организации и учесть нюансы в случае дальнейшей интеграции.
"Убежден, что полноформатное участие в Евразийском союзе даст дополнительные возможности для роста узбекской экономики и, конечно, ощутимые плюсы для граждан Узбекистана".
Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ
Глава российского правительства подчеркнул, что торгово-экономические связи с Узбекистаном укрепляются даже в сложный период пандемии. Товарооборот за минувший год вырос более чем на 15% – почти до 6 млрд долларов. Причем если экспорт российских товаров в республику подрос на 12%, то импорт из Узбекистана – почти на 25%.
Мишустин также подчеркнул, что необходимо серьезно расширять кооперацию в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, включая мирное использование атомной энергии, в медицине и образовании, цифровой экономике, вообще в высоких технологиях.
В частности, готовятся несколько крупных проектов с участием ведущих российских компаний. Премьер привел в пример "Газпром", который участвует в разработке крупных месторождений углеводородного сырья, а также "ЛУКОЙИЛ", ведущий совместное строительство нового газоперерабатывающего комплекса на Кандымской группе месторождений. Компания намерена инвестировать в ТЭК республики более 12 млрд долларов.
Рассказал премьер-министр России и о гуманитарном сотрудничестве, а также о подготовке предстоящего визита в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Подробнее о перспективных проектах и целях на ближайшую перспективу смотрите в нашем видео.