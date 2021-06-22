https://uz.sputniknews.ru/20210622/ferganskiy-xokim-posetil-uzbekskiy-anklav-shaximardan--19360885.html

Ферганский хоким посетил узбекский анклав Шахимардан

Ферганский хоким посетил узбекский анклав Шахимардан

Делегация приняла участие в церемонии открытия туристического сезона курорта Курбан-Куль и отправились на встречу с местным населением в узбекском анклаве... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T19:45+0500

2021-06-22T19:45+0500

2021-06-22T19:45+0500

общество

туризм

ферганская область

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Хоким Ферганской области Узбекистана Хайрулло Бозоров в составе узбекской делегации встретился с жителями узбекского анклава Шахимардан, сообщает агентство “Кабар”.По данным издания, встреча прошла в рамках визита узбекской делегации в соседнюю Баткенскую область Кыргызстана. Принимал ее Полномочный представитель Кабинета Министров Кыргызстана в Баткене Абдикарим Алимбаев. Гости приняли участие в церемонии открытия туристического сезона курорта Курбан-Куль в Кадамжайском районе. Затем делегации отправились на встречу с местным населением в узбекском анклаве Шахимардан.

https://uz.sputniknews.ru/20210405/sox-stal-blije-kak-dobratsya-iz-rishtana-v-anklav-i-obratno-18161766.html

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туризм, ферганская область, кыргызстан