https://uz.sputniknews.ru/20210622/kak-rossiya-opyat-poteryala-armeniyu-i-ustupila-turtsii-19348692.html

Как Россия опять "потеряла Армению" и "уступила Турции"

Как Россия опять "потеряла Армению" и "уступила Турции"

Нам говорят, что Россия опять проиграла, — и опять в Армении. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T11:35+0500

2021-06-22T11:35+0500

2021-06-22T11:59+0500

россия

никол пашинян

турция

армения

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И вообще в Закавказье — вот же, посмотрите: на прошлой неделе Ильхам Алиев, выигравший прошлогоднюю войну с Арменией, подписал с турецким президентом Эрдоганом Шушинскую декларацию о союзничестве, а в минувшие выходные проигравший войну премьер-министр Армении Никол Пашинян уверенно выиграл парламентские выборы. Пашиняна часто называют прозападным политиком — так что же, по итогам карабахской войны Россия потеряла и Армению, и Азербайджан?Только в параллельной реальности, которую, впрочем, не случайно еще и выдают за прогноз на ближайшее будущее. Начнем с Армении, потому что с ней все проще.Главное государство для армян — Россия. Причем это касается не только того безусловного факта, что именно наша страна является единственным гарантом существования армянского государства как такового, но и другой стороны медали: главное государство армян — это Россия, поскольку армян тут живет больше, чем в Армении. Ну и как же тогда в прошлом году Армения проиграла войну за Карабах? Где была великая союзная Россия, когда Азербайджан при помощи Турции разгромил армян? Россия была на своем месте, защищая и свои интересы в Закавказье, и Армению. Без России Армения потеряла бы Карабах целиком, а не только отдельные районы, а теперь Алиев говорит о том, что карабахский вопрос решен, то есть, по сути, отказывается от претензий на возвращение большей части спорного региона, оставшейся за армянами. Самой же осенней войны можно было не допустить, если бы Армения прислушалась к России, долгие годы предлагавшей ей пойти на переговоры с Баку и снять напряжение, договорившись о возвращении Азербайджану нескольких районов вокруг Карабаха, которые армяне объявили зоной безопасности и удерживали в расчете непонятно на что.Да, именно непонятно на что, потому что союзнические отношения с Россией не распространяются на непризнанную республику, а собственные силы Армении с каждым годом уступали азербайджанским. В итоге все закончилось предсказуемым поражением, но не потерей Карабаха, от которого ее спасла, введя миротворцев, именно Россия.Поэтому сейчас армяне могут голосовать хоть за Пашиняна, хоть за бывшего президента Кочаряна — геополитически это ничего не меняет. Внутриполитически на самом деле тоже, потому что в Армении устойчиво только одно: тотальное недоверие к элитам, будь то местным или карабахским, и относительно свежий Пашинян просто еще не исчерпал кредит доверия. Для Армении нет альтернативы членству в ОДКБ и Евразийском союзе — и это прекрасно понимают и в Москве, и в Ереване. Некоторое заигрывание Пашиняна с Западом (той же Францией) не имеет особого значения — Запад не имеет ни желания, ни возможностей (в том числе и из-за позиции Москвы) даже пытаться стать гарантом существования армянской государственности, то есть заменить для нее Россию.Но Азербайджан-то мы теряем? Турция наступает, активно закрепляясь в сфере наших национальных интересов? Базы в Азербайджане — это же НАТО на нашем южном фланге?Да, Эрдоган ведет тонкую, жесткую и рискованную игру со всеми крупными игроками — США, Россией, ЕС, Китаем, арабами. Но он играет именно как самостоятельный игрок, преследующий цели укрепления влияния Турции на мировой арене. На пути к этому он не избегает и игры на противоречиях между другими игроками. Отсюда и одновременные попытки представить Западу Турцию как силу, сдерживающую Россию и Китай, а для России — выступать как слабое звено в НАТО и партнер по игре с ЕС. При этом отношения с Россией за годы его правления прошли испытания тяжелейшим сирийским кризисом — и представляют для Эрдогана слишком большую ценность для того, чтобы он реально мог рисковать ими ради закрепления в родственном Азербайджане. Да, даже ради пантурецких амбиций, которых так опасаются многие в России.Да, у Турции есть пантурецкие и даже паносманские амбиции — то есть она претендует на то, чтобы выражать интересы всех тюркских народов или даже всех народов бывшей Османской империи (а это большая часть арабского мира). Более того, у нее есть и панисламские амбиции — а это уже претензия на лидерство во всем полуторамиллиардном мусульманском мире. Точек пересечения с интересами России тут много по всем трем концепциям: у нас проживает много тюркских народов (а еще больше их — во входящих в зону наших жизненных интересов Средней Азии и Закавказье), в составе России есть бывшие османские территории (тот же Крым), ну и мусульман (причем в основном именно суннитов, как и турки) у нас двадцать миллионов.Так что же, Турция обречена быть нашим врагом? Нам нужно не просто опасаться турецкого влияния и проникновения, не просто противодействовать ему, но и перейти к политике активного сдерживания Турции? Причем это нужно сделать как можно быстрее — пока не поздно, пока коварный турок снова не ударил нам в спину! Так что же — пора сменить политику на турецком направлении?Только в том случае, если мы не уверены сами в себе, печально оцениваем свои перспективы, а турок считаем неадекватными людьми, которыми движет мечта о том, как бы развалить Россию и поживиться нашими территориями и народами. Но турки — как и Россия — пережили сто лет назад национальную катастрофу. И в отличие от России, ставшей СССР, не смогли собрать обратно свою империю — более того, даже тем, что им удалось сохранить в виде Турецкой Республики, они во многом обязаны Москве. Да, потом наша страна опять развалилась — уже в 1990-е, а турки в этот момент вошли в фазу национального подъема. Именно тогда и началось проникновение Турции в Среднюю Азию и Закавказье, именно тогда турецкая "мягкая сила" стала завоевывать позиции в российской мусульманской общине и среди тюркских народов России. Если бы Россия не переломила тенденции распада 1990-х, нет сомнений в том, что сегодня турецкое влияние на нашей территории (и в зоне наших интересов) было бы куда серьезнее. И винить в этом мы могли бы только самих себя — слабый всегда добыча для сильного, тем более если речь идет о двух великих и переплетенных бесчисленными связями соседних цивилизациях (еще и с общим византийским образцом — пусть и по-разному усвоенным).Да, у турок огромные амбиции и сильный лидер — но они вовсе не похожи на безумцев, не реагирующих на меняющиеся обстоятельства и условия. Эрдоган играет вдолгую — и в умении защищать и продвигать национальные интересы ему мало равных на мировой арене. Не стоит забывать и о том, что у турок есть свои поводы для тревоги — ведь наша операция в Сирии идет не просто в зоне их жизненных интересов, но и у их границ. При этом Россия считается с турецкими интересами в Сирии — и закономерно ждет того же как в Закавказье, так и на Украине. Тем более что в Анкаре прекрасно понимают, где в обоих регионах проходят наши красные линии.Отношения двух стран слишком важны для них обеих, чтобы они могли позволить их разрушить, причем как внешним силам (атлантистов категорически не устраивает сближение Москвы и Анкары, не говоря уже о треугольнике Москва — Тегеран — Анкара), так и внутренним (какими бы благими "патриотическими" аргументами они ни прикрывались).Сильной (и внутренне, и на мировой арене) России не стоит опасаться турецкого влияния — а слабую Россию и ее зону интересов бросятся рвать на куски все кому не лень. Сильной России и сегодня, и стратегически выгодна и нужна сильная, самостоятельная Турция — и наоборот. На предстоящей встрече Путин и Эрдоган будут исходить именно из этого.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210201/Myagkaya-sila-Karabakha-kak-RF-i-Turtsiya-kontroliruyut-peremirie-v-NKR-15914763.html

https://uz.sputniknews.ru/20201118/Turetskie-mirotvortsy-v-Karabakhe-byt-ili-ne-byt-15433567.html

https://uz.sputniknews.ru/20210312/gde-moy-suvenir-lavrov-potrollil-svoego-kollegu-iz-turtsii--video-17722996.html

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армения

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никол пашинян, турция, армения